Εκατοντάδες τηλεοπτικές σειρές προβάλλονται κάθε χρόνο στην τηλεόραση ή και σε πλατφόρμες όπωες το Netflix, λίγες όμως είναι αυτές που γίνονται τεράστιες επιτυχίες.

Οι υπόλοιπες, όσο καλές και αν είναι, δεν καταφέρνουν να βρούν το κοινό τους ή να λάβουν την κριτική που τους αξίζει, και κάπως έτσι μένουν για αρκετά χρόνια στα αζήτητα.

Αν λοιπόν έχεις δει σχεδόν τα πάντα απ’ όσα σου έχουμε προτείνει, και δεν θέλεις να ξανακούσεις τίποτα για το «Squid Game» ή ακόκη και την «Τέλεια Ληστεία«, υπάρχουν μερικές πολύ αξιόλογες σειρές, οι οποίες θα κάνουν τις βραδιές σου λίγο καλύτερες.

The Man in the High Castle

Το «The Man In The High Castle» ήταν μια ιδιαίτερη και κάπως υποτιμημένη σειρά. Είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Φίλιπ Κ. Ντικ, όπου η εναλλακτική της ιστορία εστιάζει σε ένα κόσμο όπου η Ναζιστική Γερμανία και η Ιαπωνία υπήρξαν οι νικητές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Boardwalk Empire

Το «Boardwalk Empire» είναι δραματική τηλεοπτικής σειρά του HBO, η οποία δημιουργήθηκε από τον Τέρενς Γουίντερ και έκανε πρεμιέρα στις 19 Σεπτεμβρίου του 2010.

Η σειρά βασίζεται στο μη – μυθοπλαστικό βιβλίο «Boardwalk Empire: The Birth, High Times and Corruption in Atlantic City», τοποθετείται την εποχή των Roaring Twenties και της Ποτοαπαγόρευσης στο Ατλάντικ Σίτι του Νιού Τζέρσεϊ και ακολουθεί τον διεφθαρμένο πολιτικό και γκάνγκστερ Ίνοκ Μ. “Νάκυ” Τόμσον (Στιβ Μπουσέμι), βασισμένο στο ιστορικό πρόσωπο Νάκυ Τζόνσον, από το 1920 έως το 1931.

Η σειρά έχει αποσπάσει πολύ καλές κριτικές με ποσοστό 92% στην ιστοσελίδα Rotten Tomatoes.

Ο Κατάσκοπος

Η σειρά πασουσιάζει την ιστορία του Έλι Κοέν. Ενός Ισραηλινού που στρατολογήθηκε από την Μοσάντ, προκειμένου να καταφέρει να εισχωρήσει στην Συρία και να προσφέρει πληροφορίες που θα βοηθήσουν στον πόλεμο με την γειτονική χώρα.

Ο Καμέλ Αμίν Θάμπετ, όπως ήταν το κωδικό όνομά του, κατάφερε να ξεκινήσει ως επιτυχημένος επιχειρηματίας στο Μπουένος Άιρες και όχι απλά κατάφερε να μπει στην Συρία το 1961 και να αποκτήσει σχέσεις με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, αλλά έφτασε στο σημείο να του εμπιστευτούν μέχρι και την θέση του Υπουργού Πληροφοριών. Κάτι που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη νίκη του Ισραήλ στον πόλεμο των 6 ημερών, ήταν καθοριστική.

Unorthodox

Βασισμένη στην αυτοβιογραφία της Ντέμπορα Φέλντμαν, γυναίκας που ανήκε στην εβραϊκή κοινότητα των Χασιδικών, η σειρά Unorthodox είναι πιθανότατα η πιο δυνατή σειρά που κυκλοφόρησε στο Netflix μέσα στο 2020. Με τέσσερα επεισόδια και συνδυάζοντας πραγματικά γεγονότα της ζωής της αλλά και στοιχεία μυθοπλασίας, δίνει στον θεατή μια εσωτερική ματιά στη χασιδιστική κοινότητα και πώς επηρέασαν τη ζωή της.

Παρότι το μεγαλύτερο μέρος της σειράς είναι γυρισμένο σε εξωτερικούς χώρους, προκαλεί έντονη κλειστοφοβία στον θεατή, γεγονός που οφείλεται στην ψυχολογική πίεση και στους «αόρατους» περιορισμούς στους οποίους υποβάλλεται η πρωταγωνίστρια.