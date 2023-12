Αλήθεια, ποιος δεν αγαπά μια καλή ταινία; Είναι κάτι που μπορεί να πάρει το μυαλό μας από την καθημερινότητα και να μας μεταφέρει σε έναν άλλο κόσμο για λίγες ώρες, ειδικά αυτή την δύσκολη εορταστική περίοδο που διανύουμε.

Μερικές μπορεί να είναι καλύτερες από άλλες, ωστόσο υπάρχουν ταινίες που έχουν γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του κινηματογράφου, καθώς συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να μας εμπνέουν και να μας ενθουσιάζουν όσον αφορά τις ερμηνείες, αλλά και το στυλ των ανδρών που πρωταγωνίστησαν σε αυτές.

Αυτή η λίστα περιέχει μόνο τέτοιες ταινίες, οι οποίες είναι η πεμπτουσία της αρρενωπότητας και μπορούν να σας κρατήσουν συντροφιά, ειδικά αν είστε μόνοι σας αυτή την εορταστική περίοδο.

Επαναστάτης χωρίς αιτία

Ο Τζέιμς Ντιν υποδύεαται έναν έφηβο, που είναι κανούργιος σε μια μικρή πόλη και υπακούει τους γονείς του, ωστόσο ερωτεύεται την πιο δημοφιλή κοπέλα του σχολείου και έρχεται σε σύγκρουση με τους νταήδες της τάξης του. Η ταινία είναι ένα κειμήλιο της μεταπολεμικής απελευθέρωσης μιας γενιάς που λαχταρούσε να αποδεσμευτεί από τα τραύματα και τα συντρίμμια και να γλεντήσει τον θυμό με ρυθμό. Μέσα από την ιστορία του πρωταγωνιστή, ο σκηνοθέτης αποπειράται να παρουσιάσει την ηθική παρακμή της αμερικανικής νεολαίας, την αποξένωση μεταξύ των ανθρώπων και το χάσμα των γενεών.

Νονός

Ο Νονός θεωρείται μία από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών και όχι άδικα. Βασίστηκε στο ομώνυμο βιβλίο του Μάριο Πούτζο και την σκηνοθέτησε ο Φράνσις Φορντ Κόπολα. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει την εξαρετική ερμηνεία του Μάρλον Μπράντο και φυσικά την ατάκα “I’m going to make him an offer he can’t refuse” (Θα του κάνω μια προσφορά την οποία δεν θα μπορεί να αρνηθεί), η οποία ψηφίστηκε ως η δεύτερη πιο αξιομνημόνευτη φράση στην ιστορία του κινηματογράφου.

Dr. No

Η κινηματογραφική James Bond ταινία “Dr. No” που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1962, σκηνοθετήθηκε από τον Τέρενς Γιανγκ και είχε ως πρωταγωνιστή τον Σον Κόνερι. Ανεξάρτητα από την όποια καλλιτεχνική της αξία, η ταινία κατέχει μια θέση στην ιστορία του κινηματογράφου ως η πρώτη χρονικά της μακρότερης σειράς ταινιών στην ιστορία, αυτή των ταινιών James Bond. Βασίζεται στο μυθιστόρημα του Ίαν Φλέμινγκ και θεωρείται ένα αριστούργημα της 7ης τέχνης.

The Big Lebowski

Ο Jeff “The Dude” Lebowski (Τζεφ Μπρίτζες), δέχεται την επίσκεψη δυο μπράβων. Αφού κατουράνε μέχρι και στο χαλί του διαπιστώνουν ότι κοπανάγανε λάθος Lebowski και αποχωρούν. Ο Dude, τύπος αραχτός από άποψη και ο φίλος του Walter, βετεράνος του Βιετνάμ και… Εβραίος από άποψη, αποφασίζουν να μη το αφήσουν να περάσει έτσι. Πρόεκιται για μια cult ταινία, την οποία χαρακτηρίζουν οι διάλογοι της, η στάση ζωής των ηρώων της, η μουσική της και οι σκηνές των ονείρων του Dude.

Ο Ταλαντούχος Κύριος Ρίπλεϊ

Ο Ματ Ντέιμον υποδύεται με μεγάλη επιτυχία τον Τομ Ρίπλεϊ στην ταινία “Ο Ταλαντούχος Κύριος Ρίπλεϊ”, η οποία βασίστηκε στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Πατρίσια Χάισμιθ. Το υπόλοιπο καστ απαρτίζουν οι Γκουίνεθ Πάλτροου, Τζουντ Λο, Κέιτ Μπλάνσετ και Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, ενώ την σκηνοθεσία ανέλαβε ο Άντονι Μινγκέλα, Η ταινία έλαβε εξαιρετικά σχόλια από τους κριτικούς, ενώ έγινε και μεγάλη εισπρακτική επιτυχία. Έλαβε πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων Διασκευασμένου Σεναρίου και Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του Τζουντ Λο.

Σημαδεμένος

Το επικό γκανγκστερικό φιλμ του Μπράιαν Ντε Πάλμα δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Ο Αλ Πατσίνο έδωσε μια από τις πιο αξιομνημόνυετες ερμηνείες του ως ο “βασιλιάς της κοκαΐνης” Τόνι Μοντάνα και συγκλόνισε τα ακροατήρια και τους κριτικούς εκείνη την εποχή λόγω της έντονης βίας και της χρήσης ναρκωτικών.