Σημαντικές σειρές και ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στον κινηματογράφο και την τηλεόραση είναι διασθέσιμες -δωρεάν- στο ERTFLIX. Ξεχωρίσαμε 5 ταινίες που είναι διαθέσιμες δωρεάν στην πλατφόρμα του Ertflix και σίγουρα θα ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό τηλεθεατή.

Άρνηση

Βασισμένο στο διάσημο βιβλίο «History on Trial: My Day in Court with a Holocaust Denier», η ταινία αφηγείται την αληθινή ιστορία της δικαστικής μάχης που έδωσε η Ντέμπορα Ι. Λίπσταντ χάρη της αλήθειας ενάντια στον Ντέβιντ Έρβινγκ, ο οποίος την μήνυσε για συκοφαντική δυσφήμιση όταν εκείνη τον κατηγόρησε για άρνηση του Ολοκαυτώματος. Βάσει του αγγλικού νομικού συστήματος, στις περιπτώσεις αυτές, η ευθύνη της εύρεσης αποδείξεων βαραίνει τον κατηγορούμενο, άρα η Λίπσταντ και η νομική της ομάδα έπρεπε να αποδείξουν ότι το Ολοκαύτωμα συνέβη όντως. Η Ρέιτσελ Βάις πρωταγωνιστεί σ’ ένα συγκλονιστικό ιστορικό δράμα, που ήταν υποψήφιο για BAFTA καλύτερης ταινίας.

Πρωταγωνιστούν: Ρέιτσελ Βάις, Τίμοθι Σπολ, Τομ Γουίλκινσον, Αντριου Σκοτ.

Σκηνοθεσία: Μικ Τζάκσον.

Διαθέσιμο έως Σαβ. 09/12

Οι Τέλειοι Ξένοι

Επτά μακροχρόνιοι φίλοι μαζεύονται στο σπίτι του ενός, για δείπνο. Όταν αποφασίζουν να μοιραστούν μεταξύ τους το περιεχόμενο κάθε μηνύματος, email και κλήσης που λαμβάνουν, πολλά μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια και οι ισορροπίες διαταράσσονται.

Πρωταγωνιστούν: Τζουζέπε Μπατιστόν, Άννα Φολιέτα, Μάρκο Τζαλίνι, Εντοάρντο Λέο, Βαλέριο Μασταντρέα, Άλμπα Ρορβάχερ, Κάσια Σμούτνιακ.

Σκηνοθεσία: Πάολο Τζενοβέζε.

Διαθέσιμο έως Τετ. 06/12

Ο Έκπτωτος

Ο Μανουέλ, τοπικός γραμματέας ενός μεγάλου κόμματος σε μία παραθαλάσσια πόλη της Ισπανίας, με αρκετή επιρροή και πολλές πιθανότητες να αναλάβει την θέση του Προέδρου, βλέπει την τέλεια ζωή του να απειλείται μετά από την επικείμενη αποκάλυψη ενός μεγάλου σκανδάλου, που εμπλέκει τον ίδιο και τον φίλο του, Πάκο. Ο Μανουέλ προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία του, καθώς τα media αρχίζουν να ξεσκεπάζουν το σκάνδαλο, πιστεύοντας ότι η καταιγίδα θα περάσει και ότι το κόμμα θα τον καλύψει, όπως έκανε πάντα όταν είχε μπλεξίματα κάποιο από τα μέλη του. Όμως αυτή τη φορά ο Μανουέλ προορίζεται να γίνει ο αποδιοπομπαίος τράγος και να φορτωθεί τα πάντα. Οι ανέμελοι κομματικοί φίλοι του με τα γιοτ και τα ακριβά δείπνα έχουν εξαφανισθεί ως δια μαγείας. Απόβλητος από το «βασίλειο», προδομένος και στιγματισμένος στα μάτια της κοινής γνώμης, ο Μανουέλ δεν δέχεται να πέσει μόνος του. Με μόνη βοήθεια τη στήριξη της γυναίκας και της κόρης του, παγιδευμένος σε μια μάχη για επιβίωση, αποφασίζει να στραφεί ενάντια σε μια καλολαδωμένη μηχανή και ένα κομματικό σύστημα, στο οποίο οι βασιλιάδες μπορεί να γκρεμίζονται – τα βασίλεια, όμως, επιβιώνουν. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 2018 στην Ισπανία, βραβεύθηκε με επτά Γκόγια, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Α’ και Β’ Ανδρικής Ερμηνείας και ήταν επίσης υποψήφια για το Βραβείο LUX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πρωταγωνιστούν: Αντόνιο Ντε Λα Τόρε, Μόνικα Λόπεζ, Χοσέ Μαρία Πόι, Νάτσο Φρεσνέδα.

Σκηνοθεσία: Ροντρίγκο Σορογκόγιεν.

Διαθέσιμο έως Παρ. 15/12

Ο Επιφανής Πολίτης

Ο Αργεντίνος συγγραφέας Ντανιέλ Μαντοβάνι, που ζει στην Ευρώπη εδώ και τριάντα χρόνια, αγγίζει το αποκορύφωμα της καριέρας του κερδίζοντας το Νόμπελ Λογοτεχνίας αλλά περνά τη δική του κρίση, έμπνευσης και …ηλικίας. Τα πολυδιαβασμένα βιβλία του περιστρέφονται πάντα γύρω από τη ζωή στο Σάλας, το χωριό όπου γεννήθηκε και δεν έχει επισκεφθεί από τότε που ήταν νέος. Όλα θα αλλάξουν όταν δέχεται την πρόσκληση του δήμαρχου του Σάλας να επισκεφτεί τη γενέτειρά του, προκειμένου να του απονεμηθεί μετάλλιο και να ανακηρυχτεί Επίτιμος Πολίτης. Ο Ντανιέλ αποφασίζει να κάνει το ταξίδι και οραματίζεται μια θριαμβευτική επιστροφή στον τόπο που γεννήθηκε, ένα ταξίδι για να ξαναβρεθεί με παλιούς φίλους και τοπία της νιότης του. Αλλά περισσότερο από όλα μια επιστροφή στην καρδιά της λογοτεχνίας του, στην πηγή της έμπνευσής του. Όταν φτάνει εκεί, ο Ντανιέλ θα διαπιστώσει σταδιακά ότι η σχέση του με τη γενέθλια γη και τους κατοίκους της δεν είναι ακριβώς αυτή που φαντάζεται. Η αρχική ζεστή υποδοχή της μικρής πόλης στον Επιφανή Πολίτη της θα εξαφανιστεί και παλιές αντιπαραθέσεις και μυστικά θα έρθουν στην επιφάνεια. Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ Βενετίας, όπου ο πρωταγωνιστής Όσκαρ Μαρτίνεζ (Ιστορίες για Αγρίους) κέρδισε το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας. Στη συνέχεια, η ταινία προβλήθηκε ανάμεσα σε άλλα στα Φεστιβάλ του Μπουσάν, του Τόκυο, της Βαρσοβίας, της Αβάνας, του Βαγιαδολίδ, όπου κέρδισε το Βραβείο Σεναρίου και 2ης Καλύτερης Ταινίας, ενώ κέρδισε και το Βραβείο Καλύτερης Λατινοαμερικάνικης Ταινίας στα Ισπανικά Βραβεία Goya.

Πρωταγωνιστούν: Όσκαρ Μαρτίνεζ, Ντέιντι Μπρίεβα, Νόρα Νάβας, Άντρεα Φριτζέριο.

Σκηνοθεσία: Γκαστόν Ντουπρά, Μαριάνο Κον.

Διαθέσιμο έως Κυρ. 31/12

Ο Ράφτης

Η αργοπορημένη ενηλικίωση ενός εκκεντρικού και αλαφροΐσκιωτου ράφτη, που ζει απομονωμένος στο μικρόκοσμο του οικογενειακού ραφτάδικου. Λίγο πριν η τράπεζα κατασχέσει την περιουσία του, με αφορμή την αρρώστια του πατέρα του, βγαίνει στον δρόμο με ένα κινητό ραφτάδικο, για να αναζητήσει πελάτες και να επανεφεύρει τη ζωή και την τέχνη του.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Ήμελλος, Ταμίλα Κουλίεβα, Θανάσης Παπαγεωργίου, Στάθης Σταμουλακάτος, Δάφνη Μιχοπούλου.

Σκηνοθεσία: Σόνια Λίζα Κέντερμαν.

Διαθέσιμο έως Πεμ. 30/11

