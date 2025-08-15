5 κωμικές ταινίες που αξίζει να δείτε στο Ertflix

Οι κωμικές ταινίες αποτελούν μια ιδανική επιλογή για να μειώσουμε το άγχος και να βελτιώσουμε την διάθεση μας.

Καθώς διανύουμε τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού, το Ertflix δίνει την δυνατότητα στους τηλεθεατές να παρακολουθήσουν ταινίες που προσφέρουν άφθονο γέλιο, ούτως ώστε να χαλαρώσουν περισσότερο κατά την περίοδο των διακοπών.

Στις ταινίες που θα δείτε παρακάτω πρωταγωνιστούν μερικοί από τους αγαπημένους ηθοποιούς που έχουν διαγράψει λαμπρή πορεία στο κινηματογραφικό στερέωμα, όπως ο Μπρους Γουίλις, ο Ντάστιν Χόφμαν και ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ.

Μπορεί οι πρωταγωνιστές να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καθημερινότητα τους, ωστόσο, ακόμα και στις πιο σοβαρές καταστάσεις, το χιούμορ μπορεί να αποτελέσει το καλύτερο φάρμακο.

Παρακάτω, ακολουθούν 5 ταινίες που προβάλλονται αυτήν την περίοδο στο Ertflix και αξίζει να δείτε.

Τούτσι

Ο Μάικλ Ντόρσεϊ είναι ταλαντούχος αλλά ιδιότροπος ηθοποιός, που κανείς δεν θέλει να προσλάβει. Σε μια ύστατη προσπάθεια, μεταμφιέζεται σε γυναίκα και κερδίζει ρόλο σε μια σαπουνόπερα ως Ντόροθι Μάικλς. Η επιτυχία του είναι τεράστια, όμως η κατάσταση περιπλέκεται όταν ερωτεύεται τη συμπρωταγωνίστριά του. Πώς να της αποκαλύψει την αλήθεια χωρίς να καταστρέψει τα πάντα;

Πρωταγωνιστούν: Ντάστιν Χόφμαν, Τζέσικα Λανγκ, Μπιλ Μάρεϊ, Σίντνεϊ Πόλακ, Τέρι Γκαρ, Ντάμπνεϊ Κόλμαν, Τζίνα Ντέιβις, Τσαρλς Ντέρνινγκ, Τζορτζ Γκέινς

Σκηνοθεσία: Σίντνεϊ Πόλακ

Σενάριο: Μάρεϊ Σίσγκαλ, Μπάρι Λέβινσον, Λάρι Γκέλμπαρτ, Ιλέιν Μέι, Ρόμπερτ Κάουφμαν, Ρόμπερτ Γκάρλαντ

Ραντεβού στα Τυφλά

Ο Γουόλτερ Ντέιβις είναι εργασιομανής. Η προσοχή του στρέφεται αποκλειστικά στη δουλειά του και ελάχιστα στην προσωπική του ζωή ή την εμφάνισή του. Χρειάζεται μια συνοδό για να πάει στο επαγγελματικό δείπνο της εταιρείας του, με έναν νέο σημαντικό Ιάπωνα πελάτη. Ο αδελφός του, του κλείνει ραντεβού με την ξαδέλφη της γυναίκας του, Νάντια, η οποία είναι καινούργια στην πόλη και θέλει να κοινωνικοποιηθεί, αλλά τον προειδοποιεί πως αν μεθύσει, χάνει τον έλεγχο και γίνεται άγρια. Πώς θα εξελιχθεί το ραντεβού – ειδικά όταν συναντήσουν τον πρώην φίλο της Νάντια, τον Ντέιβιντ;

Πρωταγωνιστούν: Μπρους Γουίλις, Κιμ Μπέισινγκερ, Τζον Λαρροκέτ, Γουίλιαμ Ντάνιελς, Φιλ Χαρτμαν

Σκηνοθεσία: Μπλέικ Έντουαρντς

Σενάριο: Ντέιλ Λόνερ, Λέσλι Ντίξον, Μπλέικ Έντουαρντς

Μην Ενοχλείτε, Παρακαλώ

Ο Μισέλ, φανατικός θαυμαστής της τζαζ, αγοράζει ένα σπάνιο άλμπουμ και ονειρεύεται να το ακούσει στο σπίτι του. Όμως, η ηρεμία που επιθυμεί μετατρέπεται σε εφιάλτη, καθώς μια σειρά από αναπάντεχες καταστάσεις τον αποσυντονίζουν. Η σύζυγός του έχει σοβαρά νέα να του ανακοινώσει, ο γιος του φέρνει απρόσκλητους επισκέπτες, ενώ οι γείτονες και η οικογένειά του κάνουν τη ζωή του αβίωτη.

Πρωταγωνιστούν: Ρόσι Ντε Πάλμα, Κρίστιαν Κλαβιέ, Κάρολ Μπουκέ, Βαλερί Μπόννετον, Στέφαν Ντε Γκρόντ, Σεμπαστιέν Κάστρο

Σκηνοθεσία: Πατρίς Λεκόντε

Αστερίξ και Οβελίξ στη Βρετανία

Ο Αστερίξ και ο Οβελίξ ταξιδεύουν στη Βρετανία για να βοηθήσουν τον Αντίκλιμαξ, τον Βρετάνο ξάδελφο του Αστερίξ, να νικήσει τον Ιούλιο Καίσαρα και τους Ρωμαίους που εισέβαλαν στη χώρα.

Πρωταγωνιστούν: Ζεράρ Ντεπαρντιέ, Εντουάρ Μπερ, Φαμπρίς Λουκινί, Κατρίν Ντενέβ, Βενσάν Λακόστ, Γκιγιόμ Γκαλιέν, Σαρλότ Λε Μπον, Βαλερί Λεμερσιέ

Σκηνοθεσία: Λοράντ Τιράντ

Σενάριο: Ρενέ Γκοσινί, Μπέντζαμιν Γκεντζ, Λοράντ Τιράντ

10 Ημέρες Χωρίς Μαμά

Ο Αντουάν είναι διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού σε μεγάλη αλυσίδα DIY και ετοιμάζεται για την πολυπόθητη προαγωγή. Όταν η σύζυγός του Ίζαμπελ φεύγει για ολιγοήμερες διακοπές, εκείνος μένει μόνος με τα τέσσερα παιδιά τους. Σύντομα, συνειδητοποιεί πως το να ισορροπήσει ανάμεσα στην οικογένεια και την καριέρα δεν είναι τόσο απλό.

Πρωταγωνιστούν: Φρανκ Ντιμπόσκ, Όρε Άτικα, Αλίς Νταβίντ, Βάιολετ Γκιγιόν, Αλέξης Μίχαλικ, Γκαμπριέλ Μαρί

Σκηνοθεσία: Λουντοβίκ Μπερνάρ

Σενάριο: Λουντοβίκ Μπερνάρ, Μάθιου Ουλιόν, Μαριάνο Βέρα

