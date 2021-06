Το “The Last Dance” που προβλήθηκε πέρυσι στο Netflix είναι ένα σπουδαίο ντοκιμαντέρ, το οποίο σε βάζει με μοναδικό τρόπο στο κλίμα του NBA την εποχή του Τζόρνταν και φυσικά σου δείχνει πόσο σπουδαίος παίκτης ήταν, αλλά και πόσο μεγάλο αντίκτυπο είχε – και ακόμα έχει – σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Το “The Last Dance” ωστόσο, δεν είναι το μόνο ντοκιμαντέρ που έχει γίνει για τον “Air”, καθώς έχουν κυκλοφορήσει ντοκιμαντέρ που καταγράφουν την ζωή του πριν καν κερδίσει ένα πρωτάθλημα στο NBA, τα πρώτα του χρόνια στο κολέγιο, τα τρία του πρώτα πρωταθλήματα και την απόσυρση του για να γίνει επαγγελματίας παίκτης του μπέιζμπολ, αλλά και την επιστροφή του στα παρκέ του NBA και την κατάκτηση άλλων τριών πρωταθλημάτων με τους Σικάγο Μπουλς.

Για 30 χρόνια, αυτά τα ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζόρνταν ποικίλλουν σε στιλ και περιεχόμενο, με κάποια να είναι καλύτερα από άλλα. Αν λοιπόν δεν χορτάσατε με το “The Last Dance”, δείτε παρακάτω πέντε ντοκιμαντέρ που έχουν δημιουργηθεί για τον θρύλο του NBA.

Michael Jordan: Come Fly With Me (1989)

Το Michael Jordan: Come Fly With Me είναι το πρώτο ντοκιμαντέρ που έγινε για τον Τζόρνταν και μας δείχνει την πορεία του πριν κερδίσει το πρώτο του πρωτάθλημα στο NBA. Είναι ένα ντοκιμαντέρ που δημιουργήθηκε για να δείξει το μεγαλείο του Τζόρνταν και όχι να σκιαγραφήσει τον άνθρωπο πίσω από τον θρύλο.

