5 σειρές του Paramount+ που θα σου κρατήσουν την καλύτερη παρέα αυτό το Πάσχα

Με το Πάσχα να βρίσκεται προ των πυλών, μαζί του έρχονται και εκείνες οι στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης που απλά μένεις στο σπίτι και παρακολουθείς αγαπημένες σειρές και ταινίες.

Και φέτος έχεις έναν λόγο παραπάνω να «λιώσεις» στον καναπέ, καθώς το Paramount+ έκανε την επίσημη πρεμιέρα του στην Ελλάδα. Με μια ειδικά διαμορφωμένη περιοχή στη streaming υπηρεσία της COSMOTE TV, έχεις πλέον πρόσβαση στο μοναδικό περιεχόμενο των Paramount Pictures, SHOWTIME©, CBS και Paramount Television Studios.

Όπως καταλαβαίνεις οι επιλογές είναι αμέτρητες. Αλλά εμείς είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε να κάνεις την αρχή, προτείνοντάς σου 5 σειρές που θα σου κρατήσουν την καλύτερη παρέα αυτό το Πάσχα. Ένας κόσμος γεμάτος δράση, μυστήριο και περιπέτεια σε περιμένει!

Ο Ewan McGregor είναι «A Gentleman in Moscow»

Στην τηλεοπτική μεταφορά του παγκόσμιου best-seller, ο ταλαντούχος και βραβευμένος με Emmy Ewan McGregor (Moulin Rouge!, Star Wars, Fargo, Trainspotting) ενσαρκώνει τον κόμη Aleksander Rostov. Μετά τη Ρωσική Επανάσταση, ο Rostov εξορίζεται από ένα σοβιετικό δικαστήριο στη σοφίτα του υπερπολυτελούς ξενοδοχείου Metropol για την υπόλοιπη ζωή του, υπό την απειλή να εκτελεστεί αν ξεμυτίσει από εκεί.

Από το παράθυρό του παρακολουθεί να εκτυλίσσονται μερικές από τις πιο ταραχώδεις δεκαετίες της ρωσικής ιστορίας και χτίζει μια νέα ζωή στην απομόνωσή του, ανακαλύπτοντας την πραγματική αξία της φιλίας, της οικογένειας και του έρωτα. Στο πρωταγωνιστικό cast συμμετέχει και η σύζυγος του McGregor, Mary Elizabeth Winstead (Fargo) υποδυόμενη τη σταρ Άννα Ουρμπάνοβα που γοητεύει τoν κόμη.

Ταξίδεψε σε ένα μαγικό κόσμο με το «The Spiderwick Chronicles»

Ο τίτλος ενδεχομένως να σου θυμίζει την ομώνυμη ταινία του 2008 με τον Freddie Highmore (Charlie and the Chocolate Factory, The Good Doctor). Στο «νέο» The Spiderwick Chronicles, η πλοκή παραμένει ίδια: τα αδέρφια Grace εξερευνούν το πατρικό τους σπίτι και ανακαλύπτουν έναν φανταστικό κόσμο, γεμάτο μυστήρια και μαγεία.

Βασικός λόγος για να δεις τη σειρά είναι η ερμηνεία του «Mr. Robot» Christian Slater ως Dr. Brauer. Ο Slater περίτεχνα μετατρέπεται από τον απόλυτο κακό σε πατρική φιγούρα και την κατάλληλη στιγμή προσφέρει το απαραίτητο comic relief.

Το «Star Trek Discovery» ταξιδεύει για τελευταία φορά

Η βραβευμένη με 2 Emmy σειρά ολοκληρώνεται με τον 5ο της κύκλο. Στο πολυαναμενόμενο φινάλε, η κυβερνήτης Burnham και το πλήρωμα του U.S.S. Discovery αποκαλύπτουν ένα μυστήριο που θα τους στείλει σε μια επική γαλαξιακή περιπέτεια. Στόχος τους είναι να εντοπίσουν μια αρχαία δύναμη, η ύπαρξη της οποίας ήταν σκόπιμα κρυμμένη για αιώνες.

Αλλά στο κυνήγι αυτό υπάρχουν και επικίνδυνοι εχθροί που θέλουν απεγνωσμένα να διεκδικήσουν τη συγκεκριμένη δύναμη για τον εαυτό τους και δεν θα αφήσουν τίποτα να τους εμποδίσει. Η Sonequa Martin-Green (The Walking Dead) επιστρέφει ως κυβερνήτης Michael Burnham, έχοντας στο πλευρό της τον Doug Jones (The Shape of Water). Αν δεν έχεις δει τους προηγούμενους κύκλους, μπορείς εύκολα να κάνεις catch-up, καθώς είναι όλοι διαθέσιμοι στην COSMOTE TV.

Η 2η σεζόν του «Halo» θα σε κερδίσει ακόμα κι αν δεν είσαι fun των video games

Η σειρά έρχεται ανανεωμένη, με πιο σφιχτή πλοκή, βελτιωμένα οπτικά εφέ και με το Master Chief και τη Silver Team να μοιάζουν πολύ περισσότερο στους Spartans των αντίστοιχων video games. Με διαφορετική προσέγγιση από τον 1ο κύκλο, τα νέα επεισόδια θα ικανοποιήσουν ακόμα και τους πιο δύσπιστους funs. Το βασικό story της 2ης σεζόν έχει ως εξής: ο γαλαξίας βρίσκεται ένα βήμα πριν την καταστροφή.

Ο Master Chief John-117 (Pablo Schreiber) ηγείται των Spartans εναντίον του Covenant. Μετά από ένα σοκαριστικό γεγονός, επιχειρεί να αποτρέψει την επίθεση του Covenant στη μεγαλύτερη οχύρωση της ανθρωπότητας, ρισκάροντας τα πάντα για να το αποδείξει. Με το μέλλον της ανθρωπότητας στα χέρια του, ξεκινά ένα ταξίδι για την αναζήτηση του κλειδιού που θα σηματοδοτήσει τη σωτηρία ή την εξαφάνισή της – το Halo.

Η «Elsbeth» του «The Good Wife» αποκτά δική της σειρά

Η βραβευμένη με Emmy Carrie Preston (The Good Wife, True Blood) υποδυόταν για σχεδόν 14 χρόνια την Elsbeth στις σειρές «The Good Wife» και «The Good Fight». Δικαίως το συγγραφικό ντουέτο Robert και Michelle King αποφάσισε να της δώσει τη δική της spin-off σειρά.

Η Elsbeth Tascioni είναι μια έξυπνη, αλλά αντισυμβατική δικηγόρος, που χάρη στην οξυδέρκειά της κάνει παρατηρήσεις που οδηγούν στη σύλληψη εγκληματιών. Όταν αποφασίζει να εγκαταλείψει τη δικηγορική της καριέρα στο Σικάγο, γίνεται σύμβουλος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, συναγωνιζόμενη τον αρχηγό Wagner (Wendell Pierce – The Wire, Suits).

Αυτές ήταν οι προτάσεις μας για το πασχαλινό σου binge-watching. Ωστόσο, μπαίνοντας στη streaming υπηρεσία της COSMOTE TV θα βρεις πολλές ακόμα επιλογές που ικανοποιούν κάθε γούστο. Βολέψου λοιπόν στο αγαπημένο σου spot και απόλαυσε τη σειρά – ή τις σειρές – αρεσκείας σου!