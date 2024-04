Baby Reindeer: Η αληθινή ιστορία της Martha που έγινε stalker του Donny σαρώνει στο Netflix

Baby Reindeer ονομάζεται η σειρά του Netflix και κάνει πάταγο. Είναι η αληθινή ιστορία του Richard Gadd και της stalker του, η οποία παρακολουθούσε κάθε του βήμα για τέσσερα ολόκληρα χρόνια.

Οι θεατές που ξεκίνησαν να παρακολουθούν το Baby Reindeer από το Netflix είναι συγκλονισμένοι με τη σειρά.

Αυτή αφηγείται την εντελώς αληθινή εμπειρία του κωμικού, ο οποίος για τις ανάγκες του μονόπρακτου που τελικά έγινε σειρά του Netflix, βάφτισε την stalker του Martha. Βέβαια, το διαδίκτυο εντόπισε την πραγματική stalker της οποίας το tweet που επιβεβαιώνει την ταυτότητά της είναι ακόμα online…

Στη σειρά, ο Donny και η Martha συναντιούνται στην pub που δουλεύει ο πρώτος. Οι δύο τους έρχονται κάπως κοντά όταν εκείνος την κερνάει ένα τσάι, επειδή τη λυπάται.

Όμως η Martha αρχίζει να βιώνει μία εμμονή ότι έχουν δεσμό και σύντομα αρχίζει να «βομβαρδίζει» τον Donny με e-mails και μηνύματα στον τηλεφωνητή.

Συνολικά, η Martha έστειλε 41.071 e-mails, ηχητικά μηνύματα διάρκειας 350 ωρών, 744 tweets, 46 μηνύματα στο Facebook και 106 επιστολές, κάτι που έκανε τον Donny να χάσει τον ύπνο του.

Επιπλέον, σοκάρεται όταν μαθαίνει ότι η «φίλη» του εργάστηκε ως δικηγόρος προτού απολυθεί όταν καταδικάστηκε για stalking στον πρώην εργοδότη της.

Τη Martha μπορεί να την κατήγγειλε, αλλά τον είδαμε να αισθάνεται άσχημα ακόμη και την ημέρα της δίκης.

Μέχρι και σε σημείο να την φλερτάρει είχε φτάσει, να συνευρίσκεται μαζί της ερωτικά μόνο και μόνο για να φτιάξει τη σεξουαλική του ζωή με την κοπέλα που αγαπά αληθινά.

Σχετικά με τον σκηνοθέτη, αρκετοί θεώρησαν ότι είναι ο Sean Foley, ωστόσο ο Richard Gadd έσπευσε να το διαψεύσει και ο Sean τόνισε ότι οι αρχές έχουν ενημερωθεί για όσους τον βρίζουν στα social.

Την ίδια στιγμή, οι χρήστες του Χ/Twitter εντόπισαν το προφίλ της πραγματικής Martha και μάλιστα βρήκαν και ένα που μαρτυρά εντελώς την ταυτότητά της, αλλά και την εμμονή της με τον Gadd.

