Ο Μάιος ξεκινά δυναμικά στην COSMOTE TV και μαζί του φέρνει 11 συναρπαστικές νέες σειρές και νέους κύκλους σειρών.

Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει το ομώνυμο remake του κλασικού ερωτικού θρίλερ «Fatal Attraction, που άφησε το στίγμα του τη δεκαετία του ’80 με πρωταγωνιστές τους Μάικλ Ντάγκλας και Γκλεν Κλόουζ. Τριάντα έξι χρόνια μετά, η υποψήφια για 6 OSCAR® ταινία, αναβιώνει τηλεοπτικά με τους Λίζι Κάπλαν (Masters of Sex, Mean Girls, Now You See Me 2) και Τζόσουα Τζάκσον (The Affair, Fringe).

Στην ατζέντα του μήνα βρίσκεται και η 3η σεζόν του βραβευμένου με Emmy «The Great» που φέρει την υπογραφή του σεναριογράφου της οσκαρικής «Ευνοούμενης», Τόνι ΜακΝαμάρα. Η δημοφιλής σειρά πραγματεύεται μέσα από μια σουρεαλιστική ματιά τη δράση της Μεγάλης Αικατερίνης της Ρωσίας, καθώς και την πολυτάραχη σχέση της με τον τσάρο Πέτρο Γ’. Πρωταγωνιστές του «The Great», οι υποψήφιοι για Χρυσή Σφαίρα Ελ Φάνινγκ (Maleficent, Trumbo) και Νίκολας Χουλτ (Mad Max, X-Men).

Κάθε νέο επεισόδιο των σειρών, αμέσως μετά ή ταυτόχρονα με την προβολή του στα κανάλια της COSMOTE TV (COSMOTE SERIESHD, COSMOTE SERIES MARATHON HD), θα είναι διαθέσιμο για θέαση οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο ταινιών και σειρών της. Στον ίδιο κατάλογο θα διατεθούν και οι προηγούμενοι κύκλοι των σειρών που επιστρέφουν με νέα επεισόδια.

Fatal Attraction – Νέα σειρά

To reboot της «ολέθριας σχέσης» του 1987 εισβάλλει στη «μικρή οθόνη» ως μία σύγχρονη και τολμηρή του διασκευή. Στο τηλεοπτικό Fatal Attraction, o παντρεμένος Νταν Γκάλαχερ γνωρίζει τη σαγηνευτική Άλεξ Φόρεστ, με την οποία περνάει ένα Σαββατοκύριακο, χωρίς ποτέ να φανταστεί τι θα ακολουθήσει όταν η ίδια παθαίνει εμμονή μαζί του. Αυτήν τη φορά, η σειρά επιλέγει να πει την ιστορία από την οπτική της Άλεξ, ανατρέποντας έτσι το στερεότυπο της «γυναίκας-διαβόλου».

Πρεμιέρα με τριπλό επεισόδιο 48 ώρες μετά την Αμερική: Τρίτη 2/5, 22.00, COSMOTE SERIES HD .

The Traveller (2η σεζόν- μέρος β΄)

Το να κυνηγάς δολοφόνους για να βοηθάς οικογένειες που θρηνούν για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, δεν είναι απλά μια δουλειά. Απεναντίας, είναι ηθικό χρέος για τον Τόμας Μπαρέσκι, έναν κορυφαίο στο είδος του απόστρατο αστυνόμο, ο οποίος ξανανοίγει άλυτες υποθέσεις ανθρωποκτονίας, σε μια αποστολή απονομής δικαιοσύνης. Τον Μπαρέσκι υποδύεται ο «θρύλος» του γαλλικού ποδοσφαίρου, Ερίκ Καντονά. Τα 2 πρώτα επεισόδια του 2ου κύκλου της σειράς είναι ήδη διαθέσιμα, ενώ το 2ο μέρος της σεζόν θα κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 4/5 στις 23.00 (COSMOTE SERIES HD).

Guilt (3η σεζόν)

Η βραβευμένη με BAFTA σειρά του BBC επιστρέφει. Πρωταγωνιστές του Guilt, o Μαξ και ο Τζέικ, δυο αδέρφια που παρασέρνουν κατά λάθος με το αυτοκίνητό τους έναν ηλικιωμένο. Καλύπτουν τα ίχνη τους, αλλά οι ζωές τους καταρρέουν όταν συγγενείς και γείτονες του νεκρού αμφισβητούν τα αίτια θανάτου του. Στην 3η και τελευταία σεζόν της σειράς, οι πρωταγωνιστές έχουν πια επανενωθεί, το μυστικό τους όμως κοντεύει να αποκαλυφθεί, «τινάζοντας» τις ζωές τους στον αέρα.

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back -2- back : Σάββατο 6/5, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD .

Christian (2η σεζόν)

Η ιταλική σειρά περιστρέφεται γύρω από τον Κριστιάν, έναν περιθωριακό κλέφτη που μένει απομονωμένος σε μια γειτονιά στα περίχωρα της Ρώμης, ώσπου ξαφνικά αποκτά την ικανότητα να θεραπεύει ανθρώπους με τα ίδια του τα χέρια. Στη 2η σεζόν, μετά τον θάνατο του μαφιόζου Λίνο, το Palace City χρειάζεται νέο «βασιλιά». Ως εκ τούτου, ο Κριστιάν ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει τα θαυματουργά του χαρίσματα, για να χτίσει τη δυναστεία που προέβλεψε ο Μπιόντο. Θα καταφέρει να εκπληρώσει την προφητεία;

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back -2- back : Σάββατο 13/5, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD

The Great (3η σεζόν)

Το «The Great» αποτελεί μια σατιρική ντραμεντί για την εξέλιξη της Μεγάλης Αικατερίνης στη μακροβιότερη γυναίκα ηγεμόνα στην ιστορία της Ρωσίας. Στην 3η σεζόν βλέπουμε την κεντρική ηρωίδα να προσπαθεί να «αναζωπυρώσει» τη σχέση της με τον τσάρο Πέτρο Γ’, μετά τη δολοφονική απόπειρα εναντίον του από την ίδια. Παράλληλα, η Αικατερίνη στρέφεται εκτός συνόρων και διοργανώνει μια διάσκεψη όπου αγρότες, αριστοκράτες και έμποροι μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους για την ανάπτυξη ενός νέου ρωσικού κράτους.

Πρεμιέρα 48 ώρες μετά την Αμερική: Κυριακή 14/5, 23.00, COSMOTE SERIES HD . Με την προβολή του πρώτου επεισοδίου, όλος ο 3ος κύκλος της σειράς θα διατεθεί στον δωρεάν, on demand κατάλογο ταινιών και σειρών της COSMOTE TV.

The Sommerdahl Murders (4η σεζόν)

Ένα ερωτικό τρίγωνο ανάμεσα στον ντετέκτιβ Νταν Σόμερνταλ, τη γυναίκα του Μάριαν και τον καλύτερό τους φίλο, Φλέμινγκ Τορπ, προκύπτει, ενώ προσπαθούν να λύσουν υποθέσεις δολοφονιών στο γραφικό Χέλσινγκορ της Δανίας. Στην 4η σεζόν του επιτυχημένου βορειοευρωπαϊκού νουάρ, ο Νταν ερωτεύεται παράφορα και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η επίλυση φόνων και η προστασία του Χέλσινγκορ, καθώς και αν η αγάπη τον κάνει «τυφλό».

Πρεμιέρα : Πέμπτη 18/5, 22.00, COSMOTE SERIES HD.

H.P.I. (3η σεζόν)

Η αξιαγάπητη Μοργκάν, μια 38χρονη μητέρα 3 παιδιών από 2 πρώην συζύγους, έχει IQ 160 μαζί με αρκετή δόση απειθαρχίας. Η ζωή της αλλάζει ριζικά, όταν τα εξαιρετικά της χαρίσματα δεν περνούν απαρατήρητα από τη γαλλική αστυνομία στο Λιλ, η οποία ζητά τη βοήθειά της στον εντοπισμό πανέξυπνων εγκληματιών. Στα «παπούτσια» της Μοργκάν μπαίνει για άλλη μια σεζόν η ταλαντούχα Οντρέ Φλερό από τους «Άθικτους».

Πρεμιέρα : Πέμπτη 18/5, 23.00, COSMOTE SERIES HD.

Ghosts of Beirut – Νέα σειρά

Πρόκειται για μια μίνι σειρά θρίλερ 4 επεισοδίων, που βασίζεται σε μια από τις πιο συναρπαστικές ιστορίες κατασκοπείας της σύγχρονης εποχής: το ανθρωποκυνηγητό του Ίμαντ Μούγκνιγιε, γνωστού και ως «Φάντασμα». Ο διαβόητος Λιβανέζος τρομοκράτης ήταν ο υπεύθυνος για τους περισσότερους θανάτους Αμερικανών πριν τους Δίδυμους Πύργους και ξέφευγε από CIA και Μοσάντ για πάνω από 20 χρόνια. Τα γεγονότα είναι αληθινά και εξιστορούνται με πρωτότυπο τρόπο, καθώς ενισχύονται από βαθιά δημοσιογραφική έρευνα και στοιχεία που παραπέμπουν σε ντοκιμαντέρ.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική: Σάββατο 20/5, 21.00, COSMOTE SERIES HD .

Detective Ricciardi (2η σεζόν)

Νάπολι, 1932. Ο αινιγματικός αστυνόμος Ρικιάρντι διαθέτει ένα χάρισμα που αποτελεί και κατάρα ταυτόχρονα: μπορεί να δει τα φαντάσματα ανθρώπων που έχουν πεθάνει βίαια και ακούει τις τελευταίες τους σκέψεις. Με την εμφάνιση της Έρρικα που τον έχει ερωτευτεί, το μυστικό του κινδυνεύει να αποκαλυφθεί. Όταν στο τέλος της 1ης σεζόν ο Ρικιάρντι αποφασίζει να της εξομολογηθεί τον έρωτά του, η Έρρικα έχει σχέση με κάποιον άλλον. Μήπως είναι πλέον αργά;

Πρεμιέρα: Παρασκευή 26/5, 22.00, COSMOTE SERIES HD .

Run The World (2η σεζόν)

Οι δυναμικές Άμπερ Στίβενς (Happy Together, The Amazing Spider-Man) και Άντρια Μπορντό (NCIS: Los Angeles) πρωταγωνιστούν στη βραβευμένη τηλεοπτική σειρά «Run The World». Μια παρέα από 4 ξεχωριστές γυναίκες εργάζεται και ζει στο Χάρλεμ, παλεύοντας για καθολική κυριαρχία. Στον πυρήνα της η δημοφιλής σειρά επικεντρώνεται στις ανθρώπινες σχέσεις, τη ζήλεια, αλλά πάνω από όλα στη γυναικεία φιλία.

Πρεμιέρα 48 ώρες μετά την Αμερική: Κυριακή 28/5, 22.30, COSMOTE SERIES HD .

Lolita Lobosco (2η σεζόν)

Η υπαρχηγός της Αστυνομίας, Λολίτα Λομπόσκο, επιστρέφει στη γειτονιά της στο Μπάρι, για να διευθύνει μια ομάδα που αποτελείται αποκλειστικά από άνδρες. Σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία, η Λολίτα επιλέγει να παραμείνει ο εαυτός της και χρησιμοποιεί τις ικανότητες και την αφοσίωσή της κόντρα σε όλες τις προκαταλήψεις. Εκτός αυτού, πρέπει να διαχειριστεί και την προσωπική της ζωή, αφού στο τέλος της 1ου κύκλου την αφήσαμε πλέον αρραβωνιασμένη και έχοντας μιλήσει στη μητέρα της για όλα όσα τη βασανίζουν.