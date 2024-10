Cinobo: Ένα αφιέρωμα στον Χοακίν Φίνιξ, η viral Φάλαινα, ένα οσκαρικό δράμα και μια νέα σειρά τον Οκτώβριο

Ο Οκτώβριος στο Cinobo δίνει τις καλύτερες αφορμές για να μην θες να κουνηθείς από τον καναπέ!

Για όσους αγαπάνε τις σειρές, το Red Light έρχεται για να μας κολλήσει στην οθόνη. Ένα δράμα για το trafficking με συγκινητικές ερμηνείες από τις τρεις πρωταγωνίστριες.

Στις πρεμιέρες του μήνα ξεχωρίζει Η Μούσα του Μπονάρ του Τζόρτζιο Ντιρίτι, μια ταινία για τον διάσημο Γάλλο ζωγράφο και την σύντροφο της ζωής του που επηρέασε σημαντικά το έργο του. Η ταινία ανεβαίνει στην πλατφόρμα λίγες μόνο εβδομάδες μετά την κυκλοφορία της στα θερινά σινεμά το περασμένο καλοκαίρι.

Μια ταινία του Ντάρεν Αρονόφκσι που λατρεύτηκε από το ελληνικό κοινό, η πολυσυζητημένη Φάλαινα, έρχεται και αυτή στο Cinobo.

Ο σπαρακτικός Μπρένταν Φρέιζερ πέτυχε την ερμηνεία της καριέρας του, με το Όσκαρ ερμηνείας που κέρδισε για την συγκεκριμένη ταινία, να το επιβεβαιώνει.

Ξεχωριστή θέση στις ταινίες του μήνα έχει σίγουρα και το αριστουργηματικό δράμα από την Ιαπωνία, το οσκαρικό Drive My Car, μια από τις πιο ατμοσφαιρικές και πολυβραβευμένες ταινίες του 2022.

Ακόμη, αυτό τον Οκτώβριο απολαμβάνουμε τρεις μοναδικές ερμηνείες του Χοακίν Φίνιξ, σε τρεις ταινίες που όλοι αγαπάμε: τους Δύο Έρωτες, το Η Νύχτα μας Ανήκει και το I’m Still Here. Διαθέσιμες από τις 4 Οκτωβρίου στην πλατφόρμα του Cinobo.

Σειρές

Red Light

Φρανκ Κέτελααρ

Τρεις γυναίκες εμπλέκονται στον κόσμο της εμπορίας ανθρώπων και της πορνείας όταν ο σύζυγος της μίας εξαφανίζεται ξαφνικά. Προερχόμενες από εντελώς διαφορετικά υπόβαθρα, οι ζωές αυτών των γυναικών διασταυρώνονται και ανακαλύπτουν ότι χρειάζονται η μία την άλλη για να ξεφύγουν από τις δύσκολες καταστάσεις στις οποίες έχουν παγιδευτεί.

Από τις 14 Οκτωβρίου στο Cinobo.

Cinobo Πρεμιέρες

Η Μούσα του Μπονάρ (Bonnard: Pierre & Marthe)

Μαρτέν Προβόστ

Όταν ο Μπονάρ συνάντησε τη Μαρτ ντε Μελινί, δεν ήξερε ότι αυτή η αριστοκράτης θα γινόταν ο ακρογωνιαίος λίθος της ζωής του. Από εκείνη τη στιγμή, έγινε κάτι περισσότερο από μια μούσα για τον «ζωγράφο της ευτυχίας».

Από 1 Οκτωβρίου στο Cinobo.

Έτσι Εξηγείται (Explanation for Everything)

Γκάμπορ Ράις

Ο Άμπελ θέλει να συγκεντρωθεί στις τελικές εξετάσεις του Λυκείου, αλλά συνειδητοποιεί ότι είναι ερωτευμένος με την καλύτερή του φίλη Γιάνκα. Η Γιάνκα όμως ζει τον δικό της έρωτα με τον καθηγητή Ιστορίας τους.

Από 8 Οκτωβρίου στο Cinobo.

Mars Express

Ζερεμί Περέν

Στον πλανήτη Άρη του 23ου αιώνα, η αποστολή μιας ιδιωτικής ντετέκτιβ και του ανδροειδούς βοηθού, η οποία έχει στόχο τον εντοπισμό μιας διαβόητης χάκερ, θα τους παγιδεύσει σε μια σκοτεινή high-tech συνωμοσία.

Από 15 Οκτωβρίου στο Cinobo.

Dancing Queen

Αουρόρα Γκοσέ

Τα πάνω κάτω έρχονται στη ζωή της 12χρονης Μίνα όταν ένας διάσημος χορευτής μετακομίζει στην πόλη της. Ερωτεύεται παράφορα, και όταν εκείνος κάνει μια ανοιχτή οντισιόν για τη νέα του ομάδα χορού, η Μίνα βλέπει μια ευκαιρία να έρθουν κοντά και δηλώνει συμμετοχή, αλλά δεν ξέρει να χορεύει!

Από 22 Οκτωβρίου στο Cinobo.

The Monk and the Gun

Πάουο Τσόινινγκ Ντόρι

Ένας Αμερικανός ταξιδεύει στο Μπουτάν αναζητώντας ένα πολύτιμο τουφέκι αντίκα και διασταυρώνεται με έναν νεαρό μοναχό που περιπλανιέται στα γαλήνια βουνά, με εντολή του δασκάλου του να διορθώσει ξανά τα πράγματα.

Από 29 Οκτωβρίου στο Cinobo.

New in Cinobo

Κι ο Κλήρος Έπεσε στον Σμάιλι (Tinker Tailor Soldier Spy)

Τόμας Άλφρεντσον

Στα χρόνια της κορύφωσης του Ψυχρού Πολέμου ένας βετεράνος πράκτορας επιστρέφει στην ενεργό δράση για να ξεσκεπάσει τον κατάσκοπο των Σοβιετικών που δρα εντός των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών.

Από 3 Οκτωβρίου στο Cinobo.

Δύο Έρωτες (Two Lovers)

Τζέιμς Γκρέι

Ένας άντρας επιστρέφει στο πατρικό του σπίτι στο Μπρούκλιν μετά από μια απόπειρα αυτοκτονίας. Καθώς αναρρώνει, μια μυστηριώδης και όμορφη γειτόνισσα με διάφορα προβλήματα και ένα τρυφερό κορίτσι, τον βάζουν σε βαθιά συναισθηματικά διλήμματα για το πώς νιώθει, τι θέλει και τι πρέπει να κάνει.

Από 4 Οκτωβρίου στο Cinobo.

Η Νύχτα μάς Ανήκει (We Own the Night)

Τζέιμς Γκρέι

Ένας άντρας εργάζεται ως μάνατζερ σε κλαμπ του Μπρούκλιν, το οποίο ελέγχεται από τη ρωσική μαφία, χωρίς κανείς να γνωρίζει ότι ο πατέρας του και ο αδερφός του είναι υψηλόβαθμοι αστυφύλακες. Σύντομα, όμως, θα αναγκαστεί να επιλέξει στρατόπεδο.

Από 4 Οκτωβρίου στο Cinobo.

I’m Still Here

Κέισι Άφλεκ

Το χρονικό μιας ριζοσπαστικής αλλαγής καριέρας ή μια καλοστημένη φάρσα; Ό,τι κι αν είναι, το φιλμ που συνέθεσαν ο Χοακίν Φοίνιξ και ο Κέισι Άφλεκ για την, υποτιθέμενη, απόσυρση του πρώτου από την υποκριτική είναι ένα έξαλλο mockumentary.

Από 4 Οκτωβρίου στο Cinobo.

Drive My Car

Ριουσούκε Χαμαγκούτσι

Ένας θεατρικός ηθοποιός προσπαθεί να ξεπεράσει τον ξαφνικό θάνατο της γυναίκας του και να ανεβάσει τον «Θείο Βάνια», μια επιλογή που θα τον φέρει αντιμέτωπο με όλα τα υπαρξιακά και προσωπικά αδιέξοδα του.

Από 10 Οκτωβρίου στο Cinobo.

Η Φάλαινα (The Whale)

Ντάρεν Αρονόφκσι

Ο Τσάρλι είναι ένας απομονωμένος καθηγητής αγγλικών που ζει ανθυγιεινά και υποφέρει από προχωρημένο βαθμό παχυσαρκίας. Στη διάρκεια μιας κρίσιμης εβδομάδας, ο Τσάρλι θα επιχειρήσει να επανασυνδεθεί με την αποξενωμένη έφηβη κόρη του, αποζητώντας μια τελευταία απόπειρα εξιλέωσης.

Από 11 Οκτωβρίου στο Cinobo.

Ο Βασιλιάς

Νίκος Γραμματικός

Ο Βαγγέλης μόλις αποφυλακίζεται, φεύγει από την Αθήνα και επιστρέφει στο χωριό του στην Πελοπόννησο. Ωστόσο, οι συγχωριανοί του τον αντιμετωπίζουν με καχυποψία και επιθετικότητα.

Από 17 Οκτωβρίου στο Cinobo.

Close

Λουκάς Ντοντ

Οι Λεό και Ρεμί είναι δύο 13χρονοι των οποίων η στενή φιλία γίνεται αντικείμενο χλευασμού από τους συμμαθητές τους. Ο Λεό ενοχλείται και προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από τον Ρεμί, ο οποίος νιώθει σοκαρισμένος και αμήχανος.

Από 18 Οκτωβρίου στο Cinobo.

Kummatty

Αραβίνταν Γκοβίνταν

O μάγος Κουμάτι διασκεδάζει μια ομάδα παιδιών και σε ένα παιχνίδι τα μεταμορφώνει σε ζώα. Ένα αγόρι, που μεταμορφώνεται σε σκύλο, απομακρύνεται και χάνει τη στιγμή που ο μάγος σπάει το ξόρκι και επαναφέρει τα παιδιά στην ανθρώπινη μορφή τους.

Από 24 Οκτωβρίου στο Cinobo.

Tangerine

Σον Μπέικερ

Η Σιν-Ντι, μια τρανσέξουαλ που μόλις βγήκε από τη φυλακή, συναντά την καλύτερή της φίλη. Η τελευταία της μαρτυρά πως όσο ήταν φυλακισμένη, ο φίλος και προαγωγός της την απατούσε. Αποφασισμένη για εκδίκηση, η Σιν-Ντι θα σύρει τη φίλη της στους δρόμους του Λος Αντζελες, αναζητώντας τον άνδρα που την απάτησε και της ράγισε την καρδιά.

Από 25 Οκτωβρίου στο Cinobo.