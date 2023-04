Φιλμογραφία του Αλέξανδρου Βούλγαρη, η ταινία-ορόσημο του queer σινεμά, Joyland, το απόλυτο all time classic Σημασία Έχει ν’ Αγαπάς και οι μικρού μήκους της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη έρχονται μεταξύ άλλων στην πλατφόρμα του Cinobo.

Ο Απρίλιος είναι ο μήνας του The Boy. Ο Αλέξανδρος Βούλγαρης κάνει take over το πρόγραμμα του Cinobo και μας παρουσιάζει την προσωπική του φιλμογραφία, μέσα από τις κινηματογραφικές του ταινίες καθώς και τα μουσικά video clips που έχει σκηνοθετήσει, σε ένα αφιέρωμα που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την πρεμιέρα της ταινίας Γυμναστήριο αλλά και για πρώτη φορα την αποκατεστημένη κόπια της ταινίας Ροζ.

Τρεις οι αποκλειστικές πρεμιέρες αυτό τον μήνα στο Cinobo: το crowd-pleaser love story Joyland του Σαΐμ Σαντίκ, Queer Χρυσός Φοίνικας και η πρόταση του Πακιστάν για τα Όσκαρ. Ανάμεσα σε σάτιρα και δράμα ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος του ιρανού Χουμάν Σεγιέντι, η συγκλονιστική ταινία για την Ιστορία και το πώς αυτή επαναλαμβάνεται. Και το Πριν, Τώρα και Τότε της Καμίλα Αντίνι, μια σημαντική στιγμή του σύγχρονου ασιατικού σινεμά που μοιάζει βγαλμένη από το σύμπαν του Γουόνγκ Καρ-Γουάι.

Η ενότητα Big Shorts αφιερωμένη σε έλληνες δημιουργούς ταινιών μικρού μήκους, συνεχίζεται. Αυτή τη φορά, spotlight στην Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη, με τη φιλμογραφία της να έρχεται για δύο και μόνο μήνες στην πλατφόρμα.

Ανάμεσα στις υπόλοιπες ταινίες του μήνα, η Μποέμικη Ψυχή του Τόνι Γκάτλιφ, με ελληνικό καστ και πρωταγωνίστρια τη Δάφνη Πατακιά. Το ντοκιμαντέρ του Χοσέ Λουίς Λόπεζ – Λινάρες Τα Μυστήρια του Ιερώνυμου Μπος, για την τέχνη και την αλήθεια της, με θέμα τον πιο διάσημο πίνακα του Ολλανδού ζωγράφου, τον Κήπο των Επίγειων Απολαύσεων. Το Αδέλφια σε Σύγκρουση του Τζέρεμι Σιμς με τον Σαμ Νιλ, αυστραλέζικο ριμέικ μεγάλης ισλανδικής επιτυχίας. Και φυσικά ένα από τα μεγαλύτερα κλασικά όλων των εποχών: Σημασία Έχει ν’ Αγαπάς του Αντρέι Ζουλάφσκι με την ανυπέρβλητη Ρόμι Σνάιντερ.

Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος (World War III)

Χουμάν Σεγιέντι

Στις 4 Απριλίου στο Cinobo: Η Ιστορία επαναλαμβάνεται ως τραγωδία ή ως φάρσα; Στο φιλμ που τιμήθηκε με δύο βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας, η σοκαριστική κορύφωση και η ανεπανάληπτη τελική σκηνή δίνουν την απάντηση.

Joyland

Σαΐμ Σαντίκ

Στις 18 Απριλίου στο Cinobo: Με βραβεία σε Νύχτες Πρεμιέρας, Κάννες και πληθώρα φεστιβάλ, το εκρηκτικό ντεμπούτο βάζει φωτιά σε προκαταλήψεις και έμφυλα στερεότυπα, μιλώντας για την απελευθερωτική δύναμη της αγάπης.

Πριν, Τώρα και Τότε (Before, Now & Then)

Καμίλα Αντίνι

Στις 25 Απριλίου στο Cinobo: Η γυναικεία αλληλεγγύη και φιλία στο επίκεντρο, σε ένα βραβευμένο στο Βερολίνο συναρπαστικό πορτρέτο πολιτικής, οικογένειας και δυναμικής των φύλων, πράγματα τελικά πάντοτε αλληλένδετα.

Συλλογές στο Cinobo

The Boy

Από τις 11 Απριλίου στο Cinobo: Το κινηματογραφικό σύμπαν του Αλέξανδρου Βούλγαρη έρχεται στο Cinobo με ένα αφιέρωμα γεμάτο memorabilia, μουσική, εικόνες, κείμενα και ιστορίες.

Big Shorts: Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη

Από τις 21 Απριλίου στο Cinobo: Στο πλαίσιο της ενότητας Big Shorts όπου παρουσιάζονται έλληνες δημιουργοί ταινιών μικρού μήκους, φιλοξενείται στο Cinobo για δύο και μόνο μήνες η φιλμογραφία της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη.