Η μεγαλύτερη online συλλογή των Όσκαρ, το μοντέρνο χιούμορ του Ζακ Τατί, η Ιερή Αράχνη του Αλί Αμπάσι, και ο θρυλικός Τρίτος Άνθρωπος του Κάρολ Ριντ, έρχονται μεταξύ άλλων στην πλατφόρμα του Cinobo.

Ο Τρίτος Άνθρωπος (Third Man) / Κάρολ Ριντ

Εμβληματικό νουάρ, σημείο αναφοράς στην ιστορία του κινηματογράφου. Με φόντο τη μεταπολεμική Βιέννη, με ένα μυστήριο που διαρκώς πυκνώνει, και τον Όρσον Γουέλς σε μια αξέχαστη εμφάνιση.

Από τις 2 Μαρτίου στο Cinobo.

Claire Darling / Ζουλί Μπερτουτσελί

Ζήσε κάθε μέρα σα να είναι η τελευταία, λέει ο λαός. Τι θα σημαίνει όμως αυτό για την Κλαιρ Ντάρλινγκ; Από τις κορυφαίες σύγχρονες ερμηνείες της Κατρίν Ντενέβ, με φόντο τη γαλλική επαρχία.

Από τις 3 Μαρτίου στο Cinobo.

Παγιδευμένοι (Shorta) / Φρέντερικ Λούις Χβιντ, Άντερς Όλχολμ

Ο Τζον Κάρπεντερ συναντά την Ημέρα Εκπαίδευσης σε ένα στιβαρό, ακαταμάχητο αστυνομικό θρίλερ από τη Σκανδιναβία που βάζει στο επίκεντρο την αστυνομική βία και τις φυλετικές διακρίσεις.

Στις 9 Μαρτίου στο Cinobo.

Ένα Γλυκό Κορίτσι (A Gentle Creature) / Σεργκέι Λόζνιτσα

Ο βετεράνος στο είδος του ντοκιμαντέρ σκηνοθέτης, καταφέρνει και στη μυθοπλασία να δημιουργεί κόσμους σοκαριστικά αληθινούς, εδώ με έμπνευση από το ομώνυμο διήγημα του Ντοστογιέφσκι.

Στις 10 Μαρτίου στο Cinobo.

Κινέττα / Γιώργος Λάνθιμος

Η αυτιστική αναπαράσταση φόνων ως νόημα στην κατακερματισμένη ύπαρξη. Ο νεαρός σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος συστήνεται παρουσιάζοντας για πρώτη φορά το όραμα που έμελλε να κατακτήσει τον κόσμο.

Στις 16 Μαρτίου στο Cinobo.

Το Τραγούδι των Σκορπιών (The Song of Scorpions) / Ανούπ Σινγκ

Ιστορία ενός καταραμένου έρωτα και της λυτρωτικής δύναμης ενός τραγουδιού. H Γκολισφτέ Φαραχανί (Πάτερσον) και ο Ιρφάν Καν (The Lunchbox) σε μια μαγευτική ταινία από το Φεστιβάλ του Λοκάρνο.

Στις 17 Μαρτίου στο Cinobo.

Το Τέρας (The Monster) / Ρομπέρτο Μπενίνι

Ο αγαπημένος του κοινού Ρομπέρτο Μπενίνι πρωταγωνιστεί σε μια κλασική ιταλική κωμωδία των 90s μαζί με τη σύζυγό του, Νικολέτα Μπράσκι, σε μια σειρά ξεκαρδιστικών σλάπστικ παρεξηγήσεων.

Στις 23 Μαρτίου στο Cinobo.

Ο Άνθρωπος που Πούλησε το Δέρμα του (The Man Who Sold His Skin) / Κάουτερ Μπεν Χάνια

Το προσφυγικό και η «ευαισθησία» της υψηλής τέχνης για την επίλυσή του πέφτουν στο μπλέντερ μιας μοναδικής σάτιρας που έφτασε να είναι υποψήφια για Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας.

Στις 24 Μαρτίου στο Cinobo.

Η Εποχή της Βροχής (Wet Season) / Άντονι Τσεν

Έξι χρόνια μετά τη βράβευση στις Κάννες, ο σκηνοθέτης επιστρέφει με ένα ακόμα πανέμορφο δράμα για τη μοναξιά του αστικού τοπίου και τους μουσώνες που γεννούν τα ανεκπλήρωτα όνειρα.

Στις 30 Μαρτίου στο Cinobo.

Αμάντα (Amanda) / Μικαέλ Ερς

Ο δεσμός ανάμεσα σ’ ένα παιδί που μεγαλώνει απότομα και σ’ έναν ενήλικα που δεν έχει ξεπεράσει την παιδική ηλικία, σε μια ταινία που χωρά όλα τα μυστήρια και τα θαύματα της ρευστής μας ζωής.

Στις 31 Μαρτίου στο Cinobo.