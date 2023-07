Κινηματογραφικές διακοπές στη γαλλική ριβιέρα μέσα από κλασικές ταινίες, φόνοι και κομμωτική στο εκρηκτικό whodunnit Medusa Deluxe και αδέσποτες βόλτες στην καρδιά της Αθήνας παρέα με Άγνωστους Αθηναίους στην πλατφόρμα του Cinobo.

Ο Αύγουστος φέρνει στο Cinobo μια εξόρμηση στις παραλίες της Γαλλίας, μέσα από τη συλλογή Γαλλική Ριβιέρα που μας ταξιδεύει στην Κυανή Ακτή, στο Côte d’Azur μέσω κλασικών ταινιών του γαλλικού σινεμά από τη δεκαετία του ‘30 ως αυτή του ‘80. Παράλληλα μια από τις πιο συγκινητικές ταινίες στην καριέρα του, αγαπημένου στην Ελλάδα, Φρανσουά Οζόν, το Καλοκαίρι του ‘85 έρχεται γεμάτη αναμνήσεις από την αντίθετη πλευρά της χώρας, τα παράλια της Νορμανδίας.

Στις αποκλειστικότητες του μήνα, βλέπουμε το οικογενειακό δράμα του Αρνό Ντεπλεσάν Αγάπη και Μίσος, με τους Μαριόν Κοτιγιάρ και Μελβίλ Πουπό σε δύο ερμηνείες-καταιγίδες. Μαζί με αυτό, από τα festival darlings των Νυχτών Πρεμιέρας, το Medusa Deluxe του βρετανού Τόμας Χάρντιμαν, εκρηκτικό whodunnit με φόντο έναν διαγωνισμό κομμωτικής.

Ξεχωρίζουν επίσης το Τέλος Διαδρομής του Τζέιμς Πόνζολντ για την απίθανη αληθινή συνάντηση του συγγραφέα Ντέιβιντ Φόστερ Γουάλας με τον δημοσιογράφο Ντέιβιντ Λίπσκι, το γλυκόπικρο Όλα απ’ την Αρχή του Κουρτ Φόλκερ με τον οσκαρικό Τζέι Κέι Σίμονς, το Ξυπόλυτοι στο Παρίσι των δημιουργών της ταινίας Ρούμπα, Ντομινίκ Αμπέλ και Φιόνα Γκόρντον, η Επικίνδυνη Συμμορία της Άνα Λίλι Αμιρπούρ (Ένα Κορίτσι Γυρίζει Σπίτι Μόνο του τη Νύχτα) με πρωταγωνιστή τον Τζέισον Μομόα, αλλά και το ντοκιμαντέρ Οι Άγνωστοι Αθηναίοι της Αγγελικής Αντωνίου, για τη ζωή των αδέσποτων της ελληνικής πρωτεύουσας.

Cinobo Πρεμιέρες

Αγάπη και Μίσος (Brother and Sister)

Αρνό Ντεπλεσάν

Το ακαταμάχητο δίδυμο Μαριόν Κοτιγιάρ και Μελβίλ Πουπό σε ένα καθηλωτικό οικογενειακό δράμα που κρατά καλά φυλαγμένα τα μυστικά του. Επίσημο Διαγωνιστικό του Φεστιβάλ Καννών.

Την 1η Αυγούστου στο Cinobo.

Medusa Deluxe

Τόμας Χάρντιμαν

Φόνος στα παρασκήνια! Ένας μοναδικός διαγωνισμός κομμωτικής, αισθητική τέρμα γκάζια, κι ένα εκρηκτικά καθηλωτικό whodunnit γυρισμένο σε μία αδιάκοπη λήψη. Βάλτε το ποτό σας και απολαύστε.

Στις 8 Αυγούστου στο Cinobo.

New in Cinobo

Μάριος (Marius)

Αλεξάντερ Κόρντα

Ανυπέρβλητο αισθηματικό δράμα – το πρώτο μέρος της εμβληματικής «Τριλογίας της Μασσαλίας» του Μαρσέλ Πανιόλ διασκευασμένο από τον θρυλικό παραγωγό Αλεξάντερ Κόρντα (Ο Τρίτος Άνθρωπος).

Στις 2 Αυγούστου στο Cinobo.

Το Λιμάνι των Αγγέλων (Bay of Angels)

Ζακ Ντεμί

Από τα πιο ρεαλιστικά, σκοτεινά και συναισθηματικά διεισδυτικά έργα του Ντεμί, στον κόσμο των καζίνο της Νίκαιας. Με μια σπουδαία Ζαν Μορό και τη μαγευτική μουσική του Μισέλ Λεγκράντ.

Στις 4 Αυγούστου στο Cinobo.

Τέλος Διαδρομής (The End of the Tour)

Τζέιμς Πόνζολντ

Μετά την αυτοκτονία του Ντέιβιντ Φόστερ Γουάλας, ο δημοσιογράφος Ντέιβιντ Λίπσκι έγραψε ένα βιβλίο για την αξέχαστη συνάντησή τους. Τζέισον Σίγκελ και Τζέσι Άιζενμπεργκ πρωταγωνιστούν.

Στις 7 Αυγούστου στο Cinobo.

Adieu Philippine

Ζακ Ροζιέ

Ανάμεσα σε Νουβέλ Βαγκ και νεορεαλισμό, με φόντο έναν πόλεμο εκτός οπτικού πεδίου και βιτρίνα την αναρχική έκσταση της νιότης, το παραγνωρισμένο αυτό αριστούργημα μάς ταξιδεύει στην Κορσική.

Στις 9 Αυγούστου στο Cinobo.

Όλα απ’ την Αρχή (The Bachelors)

Κουρτ Φόλκερ

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Τζέι Κέι Σίμονς σε ένα γλυκόπικρο και γεμάτο αναγνωρίσιμα συναισθήματα δράμα για την προσπάθεια πατέρα και γιου να ξεπεράσουν τη μεγαλύτερη απώλεια της ζωής τους.

Στις 11 Αυγούστου στο Cinobo.

Ξυπόλυτοι στο Παρίσι (Lost in Paris)

Ντομινίκ Αμπέλ, Φιόνα Γκόρντον

Κάπου ανάμεσα σε Τατί και Καουρισμάκι, το σκηνοθετικό δίδυμο πίσω από τη Ρούμπα μάς συστήνει μια άκρως γοητευτική rom com με την Εμανουέλ Ριβά (Χιροσίμα Αγάπη Μου) στον τελευταίο της ρόλο.

Στις 14 Αυγούστου στο Cinobo.

Το Καλοκαίρι του ’85 (Summer of 85)

Φρανσουά Οζόν

Ο πολυπράγμων σκηνοθέτης καταπιάνεται με τον εφηβικό έρωτα στα 80s και παραδίδει μια γλυκόπικρη ωδή στην εποχή, γεμάτη καλοκαιρινή ανεμελιά, νοσταλγία, σέξι διάθεση και υπέροχο soundtrack.

Στις 18 Αυγούστου στο Cinobo.

Οι Άγνωστοι Αθηναίοι (The Unknown Athenians)

Αγγελική Αντωνίου

Βραβευμένο με Ίρις ντοκιμαντέρ – συγκινητικό ταξίδι στις διαδρομές ανθρώπων και ζώων, και ολοζώντανο, απρόβλεπτο πορτρέτο που αποκαλύπτει την καρδιά μιας πόλης που συνεχώς παίρνει νέα μορφή.

Στις 21 Αυγούστου στο Cinobo.

Η Αγρύπνια (The Vigil)

Κιθ Τόμας

Ανατριχιαστικό θρίλερ που βρίσκει τον τρόμο στη θρησκεία και στα συλλογικά έθιμα, και πρωταγωνιστής ένας νεαρός με κρίση πίστης. Από τον σκηνοθέτη του πρόσφατου Firestarter του Στίβεν Κινγκ.

Στις 24 Αυγούστου στο Cinobo.

Επικίνδυνη Συμμορία (Bad Batch)

Άνα Λίλι Αμιρπούρ

Πέρα από τείχη που κρατούν «ανεπιθύμητους» μακριά, ο κανίβαλος Τζέισον Μομόα ερωτεύεται το γεύμα του. Ποπ αλληγορική περιπέτεια από τη δημιουργό του Ένα Κορίτσι Γυρίζει Σπίτι Μόνο του τη Νύχτα.

Στις 25 Αυγούστου στο Cinobo.

Οι Φόνοι της Οικογένειας Μπόρντεν (Lizzie)

Κρεγκ Γουίλιαμ Μακνίλ

Για φανς των ιστοριών αληθινών εγκλημάτων, ένα συναρπαστικό ψυχολογικό θρίλερ που βασίζεται στην ιστορία των φόνων με τσεκούρι της οικογένειας Μπόρντεν στη Μασαχουσέτη του 1892.

Στις 28 Αυγούστου στο Cinobo.