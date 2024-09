Ertflix: Ο ασπρόμαυρος κινηματογράφος σε ένα μοναδικό αφιέρωμα – Ο Αρτίστας και άλλες 9 ταινίες

Ταινίες χωρίς χρώμα, μόνο με φως και σκοτάδι, αλλά και ιδιαίτερο στυλ.

Το ERTFLIX παρουσιάζει ορισμένα από τα κορυφαία αριστουργήματα του ασπρόμαυρου κινηματογράφου, στην ειδική κατηγορία «Σε φόντο άσπρο μαύρο», η οποία θα είναι διαθέσιμη έως τις 15 Οκτωβρίου 2024.

Μη χάσετε κλασικές, αλλά και σύγχρονες ασπρόμαυρες ταινίες στο νέο αφιέρωμα της ψηφιακής πλατφόρμας της ΕΡΤ.

«Ποτέ δεν θα πλουτίσεις»

(You’ll never get rich) – 1941

Προκειμένου να καλύψει τις ερωτικές του περιπέτειες, ένας παντρεμένος παραγωγός του Μπρόντγουεϊ βάζει έναν από τους χορευτές του να βγει ραντεβού με μια χορεύτρια για την οποία είχε αγοράσει ένα δώρο, αλλά οι δύο χορευτές ερωτεύονται πραγματικά.

Σκηνοθεσία: Σίντνεϊ Λάνφιλντ

Πρωταγωνιστούν: Φρεντ Αστέρ, Ρίτα Χέιγουορθ, Ρόμπερτ Μπένκχλεϊ, Τζον Χάμπαρντ, Όσα Μάσεν, Φρίντα Άινεσκορτ, Κλιφ Ναζάρο, Γκυν Γουίλιαμς

«Η μεγάλη κάψα»

(The big heat) – 1953

Ο Ντέιβ Μπάνιον, είναι ένας έντιμος αστυνομικός. Βρίσκεται στα ίχνη μιας επικίνδυνης συμμορίας, που υποπτεύεται ότι κατέχει εξουσία μέσα στην αστυνομία. Ο Μπάνιον πληροφορείται την αυτοκτονία ενός συναδέλφου του, η ύποπτη σιωπή, όμως, γύρω από το περιστατικό, τον κάνει να πιστεύει ότι όλοι βρίσκονται υπό τη δούλεψη των γκάνγκστερ. Όταν μια βόμβα που προοριζόταν για τον ίδιο, σκοτώνει αντ’ αυτού τη σύζυγό του, εκείνος αναζητά εκδίκηση πάση θυσία, ενώ δέχεται την απρόσμενη βοήθεια της ερωμένης του γκάνγκστερ, Ντέμπι. Καθώς οι δυο τους, πέφτουν όλο και πιο βαθιά στην ύπουλη και βάναυση παγίδα της Γκάνγκλαντ, πρέπει να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο (ακόμα και φόνο) για να φτάσουν στην αλήθεια.

Σκηνοθεσία: Φριτζ Λανγκ

Πρωταγωνιστούν: Γκλεν Φορντ, Γκλόρια Γκράχαμ, Τζόσελιν Μπράντο ,Λι Μάρβιν

«SOS Πεντάγωνο καλεί Μόσχα»

(Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb) – 1964

Ένας μανιώδης αντικομμουνιστής στρατηγός, ο Τζακ Ρίπερ, διοικητής μιας αμερικανικής αεροπορικής βάσης, αποφασίζει ότι ο πόλεμος είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση και δεν μπορεί να μένει στα χέρια των πολιτικών. Έτσι εκμεταλλευόμενος ένα απόρρητο σχέδιο επίθεσης με πυρηνικά όπλα εναντίον της Ρωσίας, για το οποίο δεν απαιτείται η έγκριση του προέδρου των ΗΠΑ, στέλνει βομβαρδιστικά Β-52 της δικαιοδοσίας του, να βομβαρδίσουν με πυρηνικούς πυραύλους συγκεκριμένους, στρατηγικούς στόχους της Σοβιετικής Ένωσης. Οι υπεύθυνοι της αμερικάνικης κυβέρνησης, πληροφορούμενοι το γεγονός, καλούν έκτακτο πολεμικό συμβούλιο και προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τη Σοβιετική Ένωση, ώστε να ανατραπεί ο επικείμενος πυρηνικός πόλεμος. Θα καταφέρουν να αποτρέψουν μια ολοκληρωτική καταστροφή;

Σκηνοθεσία: Στάνλεϊ Κιούμπρικ

Πρωταγωνιστούν: Πίτερ Σέλερς, Τζορτζ Σι Σκοτ, Στέρλνγκ Χέιντεν, Τζέιμς Ερλ Τζόουνς, Πίτερ Μπουλ

«Τζίλντα»

(Gilda) – 1946

Μόλις φτάνει στην Αργεντινή, ο μικροκακοποιός και απατεώνας τζογαδόρος Τζόνι Φάρελ, δέχεται ένοπλη επίθεση, από την οποία σώζεται, χάρη στον επικίνδυνο Μπάλιν Μάντσον, ο οποίος αργότερα κάνει τον Τζόνι δεξί του χέρι. Όμως η φιλία τους, που βασίζεται στην αμοιβαία έλλειψη ενδοιασμών, διαταράσσεται όταν ο Μάντσον επιστρέφει από ένα ταξίδι με μια γυναίκα: την εξαιρετικά γοητευτική Τζίλντα, την οποία ο Τζόνι γνώριζε κάποτε και έμαθε να μισεί. Η σχέση του Τζόνι και της Τζίλντα, ένα πεδίο μάχης αντιμαχόμενων συναισθημάτων, γίνεται ακόμα πιο παράξενη μετά την εξαφάνιση του Μάντσον…

Σκηνοθεσία: Τσαρλς Βίντορ

Πρωταγωνιστούν: Ρίτα Χέιγουορθ, Γκλεν Φορντ, Τζορτζ Μακρίντι, Τζόσεφ Καλλεία, Στίβεν Γκέρεϊ, Τζόι Σόϊερ

«Σε έναν έρημο τόπο»

(In a lonely place) – 1950

Ο σεναριογράφος Ντίξον Στιλ, αντιμέτωπος με το απεχθές καθήκον να γράψει το σενάριο ενός ευτελούς μπεστ σέλερ, βάζει τη Μίλντρεντ Άτκινσον να του πει την ιστορία με τα δικά της λόγια. Αργότερα εκείνο το βράδυ, η Μίλντρεντ δολοφονείται και ο Στιλ είναι ο βασικός ύποπτος – το ιστορικό του ως επιθετικός όταν θυμώνει και η μακάβρια αίσθηση του χιούμορ του, είναι εναντίον του. Ευτυχώς, η αξιαγάπητη γειτόνισσα Λόρελ Γκρέι τού δίνει άλλοθι. Η Λόρελ αποδεικνύεται ότι είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόταν ο Στιλ και η φιλία τους ωριμάζει σε αγάπη. Θα μπει ανάμεσά τους η καχυποψία, η αμφιβολία και οι εσωτερικοί δαίμονες του Στιλ; Το σενάριο βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Ντόροθι Μπ. Χιούζ που εκδόθηκε το 1947 και θεωρείται μία από τις καλύτερες ταινίες νουάρ όλων των εποχών, όπως αποδεικνύεται από τη συμπερίληψή της στον κατάλογο με τις «100 ταινίες όλων των εποχών» του περιοδικού «Time».

Σκηνοθεσία: Νίκολας Ρέι

Πρωταγωνιστούν: Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, Γκλόρια Γκράχαμ, Φρανκ Λάβτζοϊ, Τζεφ Ντόνελ, Μάρθα Στιούαρτ, Ρόμπερτ Γουόργουικ, Καρλ Μπέντον Ριντ, Αρτ Σμιθ, Χάντα Μπρουκς, Στίβεν Γκέρεϊ, Γουίλιαμ Τσινγκ, Μάιρον Χίλι

«Στον ίλιγγο του χορού»

(You were never lonelier) – 1942

Οι Ακούνας, μια πλούσια οικογένεια της Αργεντινής, έχουν την παράδοση ότι οι κόρες πρέπει να παντρεύονται με τη σειρά, με πρώτη τη μεγαλύτερη. Όταν η αδελφή νο.1 παντρεύεται, οι αδελφές νο.3 και νο.4 ασκούν πίεση στη Μαρία, την αδελφή νο.2, επειδή έχουν ήδη διαλέξει τους συζύγους τους. Όμως η Μαρία, δεν έχει γνωρίσει ακόμα έναν άντρα που να της αρέσει. Ο Εντουάρντο Ακούνα, πιστεύοντας ότι οι άντρες δεν είναι αρκετά ρομαντικοί στις μέρες μας, στέλνει στην κόρη του λουλούδια και ανώνυμα ερωτικά γράμματα, δημιουργώντας έναν «μυστηριώδη άντρα» για να τον ερωτευτεί. Σκοπεύει να της διαλέξει αργότερα έναν κατάλληλο γι’ αυτή σύζυγο. Αλλά ο Ρόμπερτ Ντέιβις, ένας Αμερικανός χορευτής που ψάχνει για δουλειά, μπαίνει τυχαία στην ιστορία. Η Μαρία τον ερωτεύεται, αλλά ο πατέρας της δεν το εγκρίνει.

Σκηνοθεσία: Γουίλιαμ Α. Σάιτερ

Πρωταγωνιστούν: Φρεντ Αστέρ, Ρίτα Χέιγουορθ, Άντολφ Μονζού, Αντέλ Μάρα, Γκας Σίλινγκ, Ξαβιέ Κουγκάτ

«Η μυστηριώδης κυρία με τα μαύρα»

(The notorious landlady) – 1962

Όταν ο νεαρός Γουίλιαμ Γκρίντλέι, φτάνει στο Λονδίνο για να εργαστεί υπό τον διπλωμάτη Φράνκλιν Αμπρούστερ στην αμερικανική πρεσβεία, νοικιάζει ένα διαμέρισμα από την όμορφη Κάρλι Χάρντγουικ – αγνοώντας ότι πολλοί άνθρωποι, η αστυνομία, αλλά και το αφεντικό του, υποπτεύονται ότι δηλητηρίασε τον σύζυγό της. Η Σκοτλαντ Γιαρντ εκμεταλλεύεται το γεγονός της συγκατοίκησης του Μπιλ με την κ. Χαρντγουικ και του ζητάει να την παρακολουθεί, παρ’ όλο που ο Μπιλ είναι πεπεισμένος για την αθωότητά της και κατά βάθος ερωτευμένος μαζί της. Όταν ο χαμένος από καιρό σύζυγος της κ. Χάρντγουικ εμφανίζεται μυστηριωδώς και στη συνέχεια δολοφονείται στην πραγματικότητα, αρχίζουν οι κωμικές περιπλοκές.

Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Κουάιν

Πρωταγωνιστούν: Κιμ Νόβακ, Τζακ Λέμον, Φρεντ Ασταίρ, Λάιονελ Τζέφρις, Εστέλ Γουίνγουντ

«Έρωτες δίχως φραγμό»

(Persona) – 1966

Η Ελβίρα, διάσημη ηθοποιός, καταρρέει κατά τη διάρκεια μιας παράστασης και κλείνεται στη σιωπή της. Αποσύρεται σε ένα παραθαλάσσιο ησυχαστήριο με μόνη συντροφιά μια νοσοκόμα, την Άλμα. Τις επόμενες εβδομάδες, η Άλμα προσπαθεί να προσεγγίσει την ασθενή της, με σκοπό να την θεραπεύσει από την ψυχική και σωματική βύθιση της. Σύντομα, μεταξύ των δυο γυναικών αναπτύσσεται μια βαθιά, υπαρξιακή επικοινωνία.

Σκηνοθεσία: Ίνγκμαρ Μπέργκμαν

Πρωταγωνιστούν: Μπίμπι Άντερσον, Λιβ Ούλμαν, Μαργκαρέτα Κρουκ

«Πριν την επανάσταση»

(Prima della rivoluzione) – 1964

Ένας 20χρονος κομμουνιστής φοιτητής από την Πάρμα, με αστική καταγωγή, ο Φαμπρίτσιο, αμφιταλαντεύεται μεταξύ της μαρξιστικής του ιδεολογίας και της επιβεβλημένης ενσωμάτωσης στο σύστημα, αλλά και μεταξύ καρδιάς και λογικής, καθώς διατηρεί ερωτική σχέση με τη νεαρή θεία του.

Σκηνοθεσία: Μπερνάρντο Μπερτολούτσι

Πρωταγωνιστούν: Αντριάνα Άστι, Φραντσέσκο Μπαρίλι, Άλεν Μιντγκέτε, Μοράντο Μοραντίνι

«Ο αρτίστας»

(The artist) – 2011

1927 στο Χόλιγουντ: Ο λαμπερός και αυτάρεσκος Ζορζ Βαλεντίν, ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες του βωβού κινηματογράφου, αρχίζει να συνειδητοποιεί πως η έλευση του ήχου θα σημάνει αναπόφευκτα το τέλος της καριέρας του. Την ίδια στιγμή, η Πέπι Μίλερ, μια χαριτωμένη όσο και φιλόδοξη στάρλετ, την οποία ο Βαλεντίν βοήθησε στα πρώτα της βήματα, θα αρπάξει την ευκαιρία να κάνει το όνειρο της πραγματικότητα, όταν, εντελώς αναπάντεχα, θα βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας ως μία από τις πιο υποσχόμενες εκπροσώπους του ομιλούντος κινηματογράφου. Άραγε, πόσο εύκολο πλέον είναι να διατηρηθεί μια ειλικρινής σχέση ανάμεσά τους; Μια νοσταλγική ανάμνηση του σινεμά όπως ήταν κάποτε.

Σκηνοθεσία: Μισέλ Χαζαναβίσιους

Πρωταγωνιστούν: Ζαν Ντιζαρντέν, Μπερενίς Μπεζό, Τζον Γκούντμαν, Τζέιμς Κρόμγουελ, Πενέλοπι Αν Μίλερ, Μίσι Πάιλ