Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό της Eurovision 2022 έχει ξεκινήσει και οι προετοιμασίες για την μεγάλη βραδιά στο Τορίνο είναι πυρετώδεις. Η Ελλάδα, με την Αμάντα Γεωργιάδη, θα εμφανιστεί στη σκηνή του Pala Olimpico στην 17η θέση.

Ο μεγάλος τελικός της Eurovision 2022 θα γίνει το βράδυ του Σαββάτου (14.05.2022) και θα μεταδοθεί αποκλειστικά από την ΕΡΤ, στις 22:00. Η Αμάντα Γεωργιάδη, που εκπροσωπεί τη χώρα μας με το «Die together», θα εμφανιστεί στο δεύτερο μισό της λαμπερής βραδιάς. Κατά πολλούς είναι πολύ καλό που η Ελλάδα εμφανίζεται προς το τέλος.

Υπενθυμίζεται το βράδυ της περασμένης Τρίτης (10.05.2022) στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2022 η Αμάντα έδωσε τον καλύτερό της εαυτό στη σκηνή του Pala Olimpico. Η λιτή αλλά ταυτόχρονα ευρηματική σκηνική παρουσία της, που φέρει την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού, η γρήγορη εναλλαγή των ακτίνων του φωτός που εστιάζει στα μάτια της, μέσα από τα οποία «ζωντανεύει» επί σκηνής μια ιστορία αγάπης, δημιούργησαν ένα ονειρικό θέαμα υψηλής αισθητικής, που «μάγεψε» κριτικές επιτροπές και τηλεοπτικό κοινό.

Τα ξημερώματα ανακοινώθηκε και η σειρά εμφάνισης των 25 χωρών στον τελικό. Η Ελλάδα, συγκεκριμένα, θα εμφανιστεί στη σκηνή στην 17η θέση. Υπενθυμίζεται ότι η Κύπρος, παρά την εντυπωσιακή εμφάνιση της Ανδρομάχης, αποκλείστηκε στον Β’ Ημιτελικό και έτσι δεν θα την δούμε το βράδυ του Σαββάτου (14.05.2022).

We can now reveal the #Eurovision 2022 Grand Final Running Order!



🇨🇿🇷🇴🇵🇹🇫🇮🇨🇭🇫🇷🇳🇴🇦🇲🇮🇹🇪🇸🇳🇱🇺🇦🇩🇪🇱🇹🇦🇿🇧🇪🇬🇷🇮🇸🇲🇩🇸🇪🇦🇺🇬🇧🇵🇱🇷🇸🇪🇪



➡️ https://t.co/kQKDMdB23F pic.twitter.com/QMM4m2NSRJ