Μεγάλες αλλαγές στον τρόπο ψηφοφορίας στην Eurovision 2023 ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεοπτικών Μεταδόσεων (EBU). Ο διαγωνισμός τραγουδιού θα φιλοξενηθεί στο Λίβερπουλ από τις 9 έως τις 13 Μαΐου για λογαριασμό της Ουκρανίας.

Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεοπτικών Μεταδόσεων (EBU), στην Eurovision του 2023 μόνο το τηλεοπτικό κοινό θα αποφασίσει ποιες 10 χώρες θα προκριθούν σε κάθε ημιτελικό. Επίσης, οι τηλεθεατές στις χώρες που δεν συμμετέχουν, θα μπορούν να ψηφίσουν διαδικτυακά. Όσον αφορά στον τελικό της Eurovision, οι εθνικές κριτικές επιτροπές θα έχουν δικαίωμα ψήφου αλλά ο νικητής θα αναδειχθεί σε συνδυασμό με την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού.

Οι βασικές λοιπόν αλλαγές είναι τρεις:

