Κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή ήταν η έναρξη του τελικού του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision στο Λίβερπουλ και το M&S Bank Arena.

Με τους περσινούς νικητές Kalush Orchestra και το τραγούδι «Stefania» άνοιξε η αυλαία του μεγάλου τελικού με ένα αφιερωματικό βίντεο γεμάτο προσωπικότητες – έκπληξη.

Αυτό που δεν περίμενε κανείς ήταν να εμφανιστεί η Κέιτ Μίντλετον να παίζει πιάνο.

Ο επίσημος λογαριασμός της Eurovision στο Twitter έγραψε «Ένα βασιλικό καλωσόρισμα στον Μεγάλο Τελικό της #Eurovision».

A royal welcome to the #Eurovision Grand Final 👑 pic.twitter.com/ioKFjC9oph