Το απόλυτο φαβορί της Eurovision 2023, η Loreen, φρόντισε να καθηλώσει το Λίβερπουλ με την εξαιρετική ερμηνεία του Tattoo.

Η τραγουδίστρια της Σουηδίας, Loreen, την οποία τα στοιχήματα την θεωρούν σχεδόν σίγουρη νικήτρια της Eurovision 2023, εντυπωσίασε για ακόμα μια φορά τόσο με την ερμηνεία του Tattoo όσο και με την σκηνική της παρουσία.

Στο τέλος της εμφάνισής της το κοινό της χάρισε το θερμότερο χειροκρότημα, με τη Loreen να είναι έτοιμη να πανηγυρίσει τη δεύτερη νίκη της στη Eurovision μετά το 2012.

Δείτε το τραγούδι της Σουηδίας:

You’re stuck on me like a tattoo-hoo-hooooo! 🇸🇪 #Eurovision pic.twitter.com/3hs0zFfZm7