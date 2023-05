Το μεγάλο φαβορί επιβεβαίωσε τον τίτλο του στον 67ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Η Loreen που εκπροσώπησε τη Σουηδία ερμηνεύοντας το Tattoo κατέκτησε την πρώτη θέση με 583 βαθμούς.

Στη δεύτερη θέση της φετινής Eurovision βρέθηκε η Φινλανδία με 526 βαθμούς.

Έντεκα χρόνια μετά την πρώτη της νίκη με το «Euphoria» η Loreen επέστρεψε δυναμικά με το «Tattoo», με τη Σουηδική αποστολή να βρίσκεται από την αρχή στις πρώτες θέσεις.

Να σημειωθεί ότι Loreen έγραψε ιστορία ως η μοναδική γυναίκα καλλιτέχνης στην ιστορία της Eurovision που κέρδισε δύο φορές τον διαγωνισμό. Όσον αφορά την τελική βαθμολογία, αξίζει να σημειωθεί πως η διαφορά ανάμεσα στις κριτικές επιτροπές και το televoting ήταν τεράστια.

Το τραγούδι που εκπροσώπησε τη Σουηδία στον 67ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, αφού κέρδισε το Melodifestivalen έκανε το ντεμπούτο του στο νούμερο ένα του σουηδικού charts.

Από τότε έχει μπει στα charts 14ων χωρών, μεταξύ αυτών το Βέλγιο, η Ισλανδία, η Ολλανδία, η Ελλάδα, η Ελβετία και άλλων.

Loreen becomes only the second artist to win the #Eurovision Song Contest TWICE 🏆🏆 pic.twitter.com/DxKXqB0t2G