Η Βρετανία φαίνεται να είναι η χώρα που θα αναλάβει τη διοργάνωση της Eurovision 2023, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της EBU, λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, τη χώρα που κέρδισε το φετινό διαγωνισμό της Ιταλίας.

Η συζήτηση για το ποιος θα διοργανώσει τη Eurovision το 2023 είχε ανοίξει πριν πραγματοποιηθεί ο φετινός διαγωνισμός, καθώς η Ουκρανία θεωρείτο ακλόνητο φαβορί, κάτι που επιβεβαίωσε με τη νίκη της στον μεγάλο τελικό.

Ωστόσο, ο συνεχιζόμενος πόλεμος στα εδάφη της με τη Ρωσία αναγκάζει την EBU να «ψάξει» άλλη χώρα που θα αναλάβει τη διοργάνωση του διαγωνισμού του 2023. Για αυτό και, όπως αναφέρεται στην απόφαση, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση θα ξεκινήσει συζητήσεις με το BBC, επειδή η Βρετανία τερμάτισε δεύτερη, πίσω από την Ουκρανία.

«Μετά τη νίκη τους στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision (ESC) τον Μάιο, η EBU διερευνά επιλογές για τη φιλοξενία του διαγωνισμού της επόμενης χρονιάς με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Ουκρανίας UA:PBC, ο οποίος διοργάνωσε προηγουμένως την εκδήλωση το 2017 και το 2005.

Είναι γνωστό ότι ο νικητής του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision φιλοξενεί τον διαγωνισμό την επόμενη χρονιά, πληρώντας ορισμένα κριτήρια, όπως η διασφάλιση της βιωσιμότητας της διοργάνωσης και η ασφάλεια όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένου του κοινού.

The @EBU_HQ has issued the statement below regarding the hosting of next year’s #Eurovision Song Contest. Find it online here ➡️ https://t.co/mAxSdReBj3 pic.twitter.com/JYqy58eHqV

Δεδομένου του συνεχιζόμενου πολέμου στη φετινή νικήτρια χώρα από τη ρωσική εισβολή, η EBU πραγματοποίησε μια πλήρη αξιολόγηση των δεδομένων για την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα του Διαγωνισμού τόσο με ειδικούς της UA:PBC όσο και τρίτων.

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision είναι μια από τις πιο περίπλοκες τηλεοπτικές παραγωγές στον κόσμο με χιλιάδες να εργάζονται και να παρακολουθούν την εκδήλωση και να χρειάζονται 12 μήνες χρόνο προετοιμασίας.

Μετά από αντικειμενική ανάλυση, η Ομάδα Αναφοράς, το διοικητικό συμβούλιο της ESC, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, δεδομένων των τρεχουσών συνθηκών, οι εγγυήσεις ασφάλειας και λειτουργίας που απαιτούνται για έναν ραδιοτηλεοπτικό φορέα για τη φιλοξενία, τη διοργάνωση και την παραγωγή του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision σύμφωνα με τους κανόνες της ESC δεν μπορούν να εκπληρωθούν από τη UA:PBC (…).

‼️#Ukraine will not be able to host Eurovision-2023



This decision was made by the European Broadcasting Union, referring to "current circumstances in which security guarantees cannot be fulfilled"



The statement says that UK may become a possible venue for #Eurovision next year. https://t.co/49cm80G0Mg