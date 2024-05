Eurovision 2024: Αποκάλυψη της εκπροσώπου της Ιρλανδίας – «Η EBU με ανάγκασε να αλλάξω τα μηνύματα για την Παλαιστίνη»

Σάλος έχει προκληθεί μετά τον χτεσινό Α’ Ημιτελικό της Eurovision και τη στάση της EBU απέναντι σε μηνύματα υπέρ της Παλαιστίνης. Η εκπρόσωπος της Ιρλανδίας αποκάλυψε το τι αναγκάστηκε να κάνει λόγω της διοργάνωσης.

Σε μία δεύτερη παρέμβαση προχώρησε η EBU, μετά το «κόψιμο» από τα social media του αποσπάσματος του Eric Saade που εμφανίστηκε με ένα παλαιστινιακό μαντήλι στο χέρι του. Η φετινή εκπρόσωπος της Ιρλανδίας, Bambie Thug, αποκάλυψε πως αναγκάστηκε να αλλάξει το μακιγιάζ της, πριν βγει στην σκηνή της Eurovision, επειδή είχε μήνυμα υποστήριξης προς την Παλαιστίνη.

«Ήταν πολύ σημαντικό για μένα να συμπεριλάβω τα μηνύματα «Εκεχειρία» και «Ελευθερία για την Παλαιστίνη» στην εμφάνισή μου, διότι είμαι υπέρ της δικαιοσύνης και υπέρ της ειρήνης. Δυστυχώς, αναγκάστηκα να αλλάξω αυτά τα μηνύματα και να γράψω απλώς το «Crown the Witch» στο videowall με εντολή της EBU», ανέφερε η τραγουδίστρια σε σχετική ερώτηση σε συνέντευξη Τύπου χτες (07.05.2024).

THIS MOMENT OF THE EXPOSING THOSE MOTHERFCKERS OMFG BAMBIE THUG REALLY ENDED EBU WITH THIS#Eurovision2024 pic.twitter.com/KlUtAt8ofk