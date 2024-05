5 σειρές του Netflix που θα λατρέψεις αν σου άρεσε το Baby Reindeer

Φρενίτιδα έχει προκαλέσει τις τελευταίες εβδομάδες η μίνι σειρά Baby Reindeer, καθώς θεωρείται η πιο δημοφιλής παγκοσμίως, ενώ βρίσκεται στην λίστα με τις περισσότερες προβολές του Netflix. Η σειρά αποτελεί ένα απολαυστικό μείγμα αγωνίας και μαύρης κωμωδίας.

Η ιστορία επικεντρώνεται στην περίεργη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του κωμικού Donny Dunn (Gadd) και της Martha (Jessica Gunning). Η πρώτη τους αλληλεπίδραση είναι αρκετά αθώα. Ενώ εργαζόταν στη βάρδια του ως μπάρμαν, ο Ντόνι κάνει μια πράξη καλοσύνης σε μια συμπαθητική πελάτισσα, την Μάρθα.

Αυτή η περιστασιακή συνάντηση τους, όμως, πυροδοτεί μια ασφυκτική εμμονή που απειλεί να καταστρέψει τις ζωές τους και αναγκάζει τον Ντόνι να αντιμετωπίσει το θαμμένο τραύμα του.

Αν σου άρεσε η συγκεκριμένη σειρά και εν γένει το μαύρο χιούμορ, τότε, θεωρείται σίγουρο ότι θα λατρέψεις και εκείνες που συγκεντρώσαμε από την δημοφιλή πλατφόρμα τηλεοπτικών σειρών και ταινιών.

Beef

Το Beef είναι μια κωμική και δραματική μίνι σειρά που δημιουργήθηκε από τον Κορεατοαμερικανό σκηνοθέτη Lee Sung Jin για λογαριασμό του Netflix.

Πρωταγωνιστούν οι Steven Yeun και Ali Wong ως Danny Cho και Amy Lau. Η ζωή δύο άγνωστων μεταξύ τους ατόμων περιπλέκεται με αφορμή ένα περιστατικό με τα αυτοκίνητα τους στο δρόμο, που οδηγεί σε μια ατέρμονη κόντρα.

The End of the F***ing World

Ένας ψυχοπαθής έφηβος, ο James, και μια ατίθαση νεαρή, η Alyssa Foley, που θέλει να ξεφύγει από την πολυτάραχη καθημερινότητα που βιώνει στο σπίτι της, ξεκινούν ένα απίθανο οδικό ταξίδι, στην διάρκεια του οποίου θα συναντήσουν αναπάντεχα περιστατικά.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται ο Alex Lawtherκαι η Jessica Barden. Η σειρά μαύρης κωμωδίας βασίζεται στο επιτυχημένο κόμικ του Τσαρλς Φόρσμαν.

The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window

Το The woman in the house across the street for the girl in the window είναι μια παρωδία ψυχολογικών θρίλερ μυστηρίου. Στην σειρά πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Kristen Bell, Michael Ealy , Tom Riley , Mary Holland, Cameron Britton, Shelley Hennig και Samsara Yett.

Η Άννα (Κρίστεν Μπελ) δεν είναι σίγουρη για το αν ήταν μάρτυρας ενός φόνου ή όχι από το γειτονικό σπίτι. Αναμειγνύοντας το αλκοόλ με φάρμακα που της έχει συνταγογραφήσει ο θεραπευτής της, έχει συχνές παραισθήσεις και πάσχει από φόβο για τη βροχή (ομβροφοβία). Η ίδια χαρακτηρίζεται «τρελή» από την αστυνομία. Ανεξάρτητα από το αν είδε ή όχι έναν φόνο, η Άννα αναλαμβάνει να βρει την αλήθεια.

You

Το You είναι μια σειρά ψυχολογικού θρίλερ βασισμένη στα βιβλία της Caroline Kepnes. H σειρά ακολουθεί τον Joe Goldberg, έναν γοητευτικό και μυστηριώδη άντρα που είναι διευθυντής βιβλιοπωλείου, ο οποίος αναπτύσσει μια ακραία εμμονή, παρακολουθώντας τις γυναίκες που ερωτεύεται.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται οι ηθοποιοί Penn Badgley, Victoria Pedretti και Tati Gabrielle.

Ripley

Πρόκειται για μια νεό-νουάρ ψυχολογική σειρά θρίλερ σε σενάριο και σκηνοθεσία του Steven Zaillian, που βασίζεται στο αστυνομικό μυθιστόρημα της Patricia Highsmith «Ο Ταλαντούχος Κύριος Ρίπλεϊ». Η σειρά προβάλλεται σε ασπρόμαυρα χρώματα.

Με φόντο την Νέα Υόρκη στις αρχές της δεκαετίας του ’60, η σειρά αφηγείται την ζωή του Τom Ripley, που υποδύεται ο Andrew Scott, ο οποίος προσλαμβάνεται από έναν πλούσιο βιομήχανο για να ταξιδέψει στην Ιταλία, προκειμένου να προσπαθήσει να πείσει τον γιο του επιχειρηματία, Dickie Greenleaf (που ενσαρκώνει ο Johnny Flynn) να επιστρέψει στις ΗΠΑ. Αποδεχόμενος αυτή την «αποστολή», ο Ρίπλεϊ μπαίνει σε μια ταραχώδη περιπέτεια.