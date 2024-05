Eurovision 2024: Ο Β ημιτελικός με τη συμμετοχή της Ελλάδας με το «Ζάρι» από τη Μαρίνα Σάττι

Σε εξέλιξη είναι ο Β ημιτελικός της Eurovision από το Μάλμε της Σουηδίας, στον οποίο συμμετέχει η Ελλάδα με την Μαρίνα Σάττι και το τραγούδι «Ζάρι».

Η Μαρίνα Σάττι ερμηνεύει απόψε το «Ζάρι» στον Β ημιτελικό της Eurovision και είναι τρίτη σε σειρά εμφάνισης, στοχεύοντας να περάσει στον τελικό του διαγωνισμού, που θα γίνει το Σάββατο (11/5/24).

Από τα highlights της βραδιάς, είναι η εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου που επιστρέφει στη σκηνή της Eurovision 19 χρόνια μετά τη νίκη της στον μουσικό διαγωνισμό με το «My number one».

Ανάμεσα στις αποψινές συμμετοχές είναι και δύο φαβορί: Η Ολλανδία και η Ελβετία. Επίσης, απόψε εμφανίζεται και το Ισραήλ, εν μέσω διαδηλώσεων κατά της συμμετοχής του στον μουσικό διαγωνισμό, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Αναλυτικά η σειρά εμφάνισης των χωρών, στον Β ημιτελικό είναι η εξής:

1 🇲🇹 Μάλτα/ Sarah Bonnici – Loop

2 🇦🇱 Αλβανία/ BESA – TITAN

3 🇬🇷 Ελλάδα/ Marina Satti – ZARI

4 🇨🇭 Ελβετία/ Nemo – The Code

5 🇨🇿 Τσεχία/ Aiko – Pedestal

> 🇫🇷 Γαλλία/ Slimane – Mon amour

6 🇦🇹 Αυστρία/ Kaleen – We Will Rave

7 🇩🇰 Δανία/ SABA – SAND

8 🇦🇲 Αρμενία / LADANIVA – Jako

9 🇱🇻 Λετονία / Dons – Hollow

> 🇪🇸 Ισπανία/ Nebulossa – ZORRA

10 🇸🇲 Σαν Μαρίνο / MEGARA – 11:11

11 🇬🇪 Γεωργία/ Nutsa Buzaladze – Firefighter

12 🇧🇪 Βέλγιο/ Mustii – Before The Party’s Over

13 🇪🇪 Εσθονία/ 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

> 🇮🇹 Ιταλία/ Angelina Mango – La Noia

14 🇮🇱 Ισραήλ/ Eden Golan – Hurricane

15 🇳🇴 Νορβηγία/ Gåte – Ulveham

Υπενθυμίζεται ότι από τον Α ημιτελικό που έγινε την περασμένη Τρίτη (7/5/24), πέρασαν στον τελικό οι εξής χώρες: Σερβία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ουκρανία, Λιθουανία, Φιλανδία, Κύπρος, Κροατία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο.