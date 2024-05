Eurovision 2024: Όλα όσα έγιναν στους δύο ημιτελικούς – Η Μαρίνα Σάττι, οι «3 βασίλισσες», οι προκρίσεις, το Ισραήλ, οι διαδηλώσεις

Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό της Eurovision το Σάββατο 11 Μαΐου. Το παρών θα δώσει η Ελλάδα με τη Μαρίνα Σάττι και το «Ζάρι» της που πέρασε το εμπόδιο του Β’ Ημιτελικού, αλλά και η Κύπρος με τη Silia Kapsis και το «Liar». Μοναδικό event η εμφάνιση επί σκηνής της Έλενας Παπαρίζου, της Σερτάμπ Ερενέρ και της Σαρλότε Περέλι.

«Εξάρες» για την Ελλάδα έφερε η Μαρίνα Σάττι με το «Ζάρι» της που προκρίθηκε στον μεγάλο Τελικό της Eurovision 2024 αύριο στο Μάλμε της Σουηδίας.

Συνολικά δέκα χώρες από τις 16 που διαγωνίστηκαν χθες στον Β’ Ημιτελικό κατάφεραν να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον Τελικό στη Malmö Arena.

Οι χώρες που προκρίθηκαν είναι (τυχαία σειρά):

Λετονία

Αυστρία

Ολλανδία

Νορβηγία

Ισραήλ

Ελλάδα

Εσθονία

Ελβετία

Γεωργία

Αρμενία

Μαρίνα Σάττι: Η ζαριά που την πήγε Τελικό

Η Μαρίνα Σάττι, με την άψογη ερμηνεία και την εκρηκτική σκηνική παρουσία της, μαζί με τους χορευτές που την πλαισιώνουν, απόλυτα συντονισμένοι, εισέπραξαν το πιο θερμό και ενθουσιώδες χειροκρότημα και πέρασαν στον Τελικό της διοργάνωσης.

Παρά το πρόβλημα που αντιμετώπισε με τον λαιμό της, καθώς οι πληροφορίες την ήθελαν να πέρασε φαρυγγίτιδα και μάλιστα με πυρετό, η ίδια ανέβηκε στη σκηνή του Μάλμε και τα «έσπασε» με το «Ζάρι».

Η ερμηνεία της καταχειροκροτήθηκε, με τα βλέμματα όλων να κοιτάζουν πλέον προς τον αυριανό μεγάλο Τελικό της Eurovision.

Ο κόσμος κρατούσε ελληνικές σημαίες και έδωσε από την αρχή το «στίγμα» της πρόκρισης, με τη θερμή ανταπόκρισή του στο «Ζάρι».

View this post on Instagram A post shared by Eurovision Song Contest (@eurovision)

Η Ελλάδα εμφανίστηκε τρίτη σε σειρά στον Β’ Ημιτελικό, μετά την Μάλτα και την Αλβανία, αλλά και πριν την Ελβετία που θεωρείται φαβορί του φετινού διαγωνισμού.

Η «ανατρεπτική» Ελβετία, η «άνετη» Ισπανία και η «συγκινητική» Ολλανδία

Με μία ανατρεπτική εμφάνιση που τα είχε όλα, ο Ελβετός Nemo εντυπωσίασε κοινό και τηλεθεατές στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision.

Φωτιά στη σκηνή της Malmö Arena έβαλε το ισπανικό συγκρότημα Nebulossa, επίσης, στον Β’ Ημιτελικό, παρότι η χώρα της ιβηρικής χερσονήσου δεν διαγωνίζεται, αλλά βρίσκεται ήδη κατευθείαν στον μεγάλο Τελικό, καθώς φέτος για πρώτη φορά οι «Big5» εμφανίστηκαν κανονικά στους δύο ημιτελικούς.

Η ανατρεπτική και αρκετά προκλητική εμφάνιση της Ισπανίας ξεσήκωσε το κοινό στο στάδιο, που δεν σταμάτησε στιγμή να χειροκροτεί στον ρυθμό της μουσικής και να τραγουδάει τους στίχους τους κομματιού.

Μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή του Β’ Ημιτελικού ήταν η εμφάνιση του Ολλανδού Joost Klein. Ο 26χρονος εκκεντρικός καλλιτέχνης αφιέρωσε το τραγούδι στον πατέρα του, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή όταν ο ίδιος ήταν ακόμη παιδί.

Party time! Έλενα Παπαρίζου μαζί με Σερντάμπ Ερενέρ και Σαρλότε Περέλι

Η Έλενα Παπαρίζου ξεσήκωσε το κοινό στον B’ Ημιτελικό του 68ου Διαγωνισμού της Eurovision, ερμηνεύοντας το «My Number One», που έφερε την νίκη στην Ελλάδα το 2005.

Οι θεατές είχαν μια μοναδική ευκαιρία να συμμετάσχουν στο σόου, από το σπίτι τους. Κατά τη διάρκεια του World’s Biggest Sing-Along, μερικά εικονίδια από θεατές, εμφανίστηκαν στη σκηνή όσο ερμηνεύονταν μερικές από τις πιο γνωστές επιτυχίες του Διαγωνισμού.

Η Σερντάμπ Ερενέρ τραγούδησε το «Everyway That I Can» που χάρισε τη νίκη στην Τουρκία το 2003 και η Σαρλότε Περέλι το τραγούδι «Take Me To Your Heaven» που έφερε την 4η νίκη στη Σουηδία το 1999, και μαζί με την κυρία «My Number One», Έλενα Παπαρίζου απογείωσαν το κέφι στη Malmö Arena.

Ο Α’ Ημιτελικός που έστειλε την Κύπρο στον μεγάλο Τελικό – Ποιες άλλες χώρες προκρίθηκαν

Την Τρίτη 7 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ο Α’ Ημιτελικός του 68ου Διαγωνισμού της Eurovision με απόλυτη επιτυχία από την εντυπωσιακή σκηνή του Μalmö Arena της Σουηδίας.

Ο φετινός διαγωνισμός ξεκίνησε με την Ελένη Φουρέιρα ντυμένη με μία χρυσή δημιουργία της Σήλιας Κριθαριώτη να ερμηνεύει το «Fuego», υπενθυμίζοντας σε όλο τον κόσμο το υπέροχο τραγούδι που κατέκτησε την 2η θέση το 2018 και βρέθηκε για πρώτη φορά τόσο κοντά στην κορυφή η Κύπρος.

View this post on Instagram A post shared by Eurovision Song Contest (@eurovision)

Στη συνέχεια, πήραν την σκυτάλη ο Eric Saade τραγουδώντας το «Popular» που χάρισε στη Σουηδία την τρίτη θέση το 2011 και η Ισπανίδα Chanel που παρουσίασε ξανά το «SloMo», το οποίο εξασφάλισε επίσης την τρίτη θέση το 2022. Παρουσιάστριες του φετινού διαγωνισμού είναι η τραγουδίστρια – κωμικός Πέτρα Μιάντε και η ηθοποιός Μόλιν Άκερμαν, οι οποίες ντυμένες σε αποχρώσεις ροζ και πορτοκαλί καλωσόρισαν τους εκατομμύρια θαυμαστές της μεγάλης γιορτής.

Η Κύπρος άνοιξε το διαγωνιστικό μέρος με την 17χρονη Silia Capsis να εντυπωσιάζει σε ρυθμούς «Liar» του Δημήτρη Κοντόπουλου και της Elke Tiel. Συνοδευόμενη από τέσσερις χορευτές ανέβηκε στη σκηνή ντυμένη στα λευκά δια χειρός Στέλιου Κουδουνάρη.

Οι δέκα χώρες που πήραν το εισιτήριο για τον αυριανό μεγάλο Τελικό ήταν (τυχαία σειρά):

Κύπρος

Ουκρανία

Σερβία

Λιθουανία

Ιρλανδία

Κροατία

Σλοβενία

Φινλανδία

Πορτογαλία

Λουξεμβούργο

«Free Palestine…»

Τη στιγμή που ανέβαινε στη σκηνή η τραγουδίστρια του Ισραήλ, Eden Golan, φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές συγκρούονταν με Σουηδούς αστυνομικούς.

Η σουηδική αστυνομία χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού για να διαλύσει το πλήθος που διαμαρτυρόταν για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 10 προσαγωγές.

Μέσα στη Malmö Arena, η Ισραηλινή ερμηνεύτρια Eden Golan εμφανίστηκε κανονικά πάνω στη σκηνή, τραγουδώντας το «Hurricane» και τελικά πανηγύρισε την πρόκριση της χώρας της στον μεγάλο Τελικό.

Αυτά έγιναν στους δύο Ημιτελικούς και όλοι οι καλλιτέχνες που θα δώσουν το παρών στο αυριανό μεγάλο ραντεβού, ετοιμάζονται πυρετωδώς για να είναι απολύτως έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Όπως και τους δύο Ημιτελικούς (7 και 9 Μαΐου), και τον μεγάλο Τελικό (11 Μαΐου) θα τον παρακολουθήσουμε τηλεοπτικά, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ1 στις 10 το βράδυ.

Στον σχολιασμό θα είναι πάλι ο Θανάσης Αλευράς και o Ζερόμ Καλούτα.

Καλή επιτυχία Μαρίνα, καλή επιτυχία Silia!

φωτογραφίες: Reuters