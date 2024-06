Bridgerton, Savage Beauty, Ο Χαφιές και όλες οι σειρές που έρχονται τον Ιούνιο στο Netflix

Τη λίστα με το περιεχόμενο που ανεβαόνει στην πλατφόρμα και θα είναι διαθέσιμο από τον Ιούνιο ανακοίνωσε το Netflix, με έντεκα σειρές, τέσσερις ταινίες και πολλά ντοκιμαντέρ.

Δείτε τη σχετική λίστα με όλες τις σειρές που έρχονται στην ελληνική πλατφόρμα του Netflix.

Sweet Tooth: Σεζόν 3 / Sweet Tooth: Season 3

Στο τελευταίο κεφάλαιο, ο Γκας κι οι φίλοι του ξεκινούν ένα ταξίδι ελπίζοντας να γιατρέψουν την Αρρώστια — και να ανακαλύψουν επιτέλους την αλήθεια για τους υβριδικούς.

Αφού νικήσουν τον στρατηγό Άμποτ στη μάχη στην καλύβα του Μπάμπα, ο Γκας (Κρίστιαν Κόνβερι), ο Τζέπερντ (Νόνσο Ανόζι), η Μπέκι (Στεφάνια ΛαΒί Όουεν) και η Γουέντι (Ναλέντι Μάρεϊ) ξεκινούν ένα ταξίδι με προορισμό την Αλάσκα για να βρουν τη μητέρα του Γκας, Μπέρντι (Έιμι Σάιμετς), που προσπαθεί να βρει από πού προήλθε η μυστηριώδης θανατηφόρα Αρρώστια. Στην πορεία, τους ακολουθεί και ο Δρ Σινγκ (Αντίλ Άχταρ), ο οποίος ίσως έχει τις δικές του επικίνδυνες απόψεις για τον Γκας και τον ρόλο του στην αναχαίτιση του ιού.

Παράλληλα, μια νέα απειλή εμφανίζεται, με τη μορφή της Χέλεν Ζανγκ (Ρόζαλιντ Τσάο), της κόρης της, Ρόουζι (Κέλι Μαρί Τραν ) και των αδίστακτων Λύκων, που θέλουν να επανεκκινήσουν τη γέννηση του ανθρώπινου είδους και βλέπουν τον Γκας ως λύση στα σχέδιά τους.

Αντιμέτωποι με διάφορους κινδύνους, ο Γκας και η παρέα του βρίσκουν καταφύγιο στο Φυλάκιο της Αλάσκας, όπου γνωρίζουν νέα πρόσωπα όπως τη Σιάνα (Κάρα Τζι) και την υβριδική της κόρη, Νούκα (Άγιαζαν Νταλαμπάγεβα). Καθώς ο χρόνος για να βρεθούν απαντήσεις εξαντλείται, συμμαχίες δοκιμάζονται, μοίρες μπλέκονται και όλα οδηγούν στο συναρπαστικό αποκορύφωμα που θα καθορίσει τη μοίρα των ανθρώπων και των υβριδικών. Βασισμένο στη σειρά βιβλίων της DC Comics του Τζεφ Λεμίρ, τη διεύθυνση παραγωγής του “Sweet Tooth” υπογράφουν οι Τζιμ Μικλ, Σούζαν Ντάουνι, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Αμάντα Μπάρελ και Λίντα Μόραν. Η σειρά είναι μια παραγωγή της Warner Bros. Television.

Διαθέσιμη από 06/06/2024

Κιουμπρά: Σεζόν 2 / Kübra: Season 2

Νέες δυνάμεις, νέα προβλήματα. Θα οδηγήσει ο Γκιοκάν τους οπαδούς του στη σωτηρία ή την καταστροφή;

Διαθέσιμη από 06/06/2024

Perfect Match: Σεζόν 2 / Perfect Match: Season 2

Παίκτες από ριάλιτι του Netflix αναζητούν τον έρωτα και βλέπουν πόσο ταιριάζουν σ’ έναν διαγωνισμό γνωριμιών — μα μόνο ένα ζευγάρι θα ανακηρυχτεί το τέλειο ταίρι.

Διαθέσιμη από 06/06/2024

Ο Επόμενος Καλεσμένος μου δεν Χρειάζεται Συστάσεις με τον Ντέιβιντ Λέτερμαν: Σεζόν 5 / My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman: Season 5

Σε μια νέα σειρά συνεντεύξεων, ο Ντέιβ μιλά με τη βραβευμένη με Grammy Μάιλι Σάιρους και τον θρύλο του μπάσκετ Τσαρλς Μπάρκλεϊ για τη ζωή και την καριέρα τους.

Με το «Ο Επόμενος Καλεσμένος μου δεν Χρειάζεται Συστάσεις με τον Ντέιβιντ Λέτερμαν», ένα κράμα από χιούμορ, φιλοπεριέργεια και εκ βαθέων συζητήσεις με εκπληκτικούς ανθρώπους, ο Λέτερμαν κάθεται ξανά στην καρέκλα του παρουσιαστή μετά από 33 χρόνια θριάμβου στη βραδινή ζώνη. Σε αυτήν τη σεζόν, ο Λέτερμαν παίρνει συνέντευξη από τον Τσαρλς Μπάρκλεϊ και τη Μάιλι Σάιρους.

Διαθέσιμη από 12/06/2024

The Goldin Touch: Ο Βασιλιάς των Συλλεκτών: Σεζόν 2 / King of Collectibles: The Goldin Touch: Season 2

Ο Κεν Γκόλντιν και η πανέξυπνη ομάδα του πρωταγωνιστούν σε αυτήν την καταιγιστική, συναρπαστική σειρά για έναν κορυφαίο οίκο δημοπρασιών που ειδικεύεται σε σπάνια συλλεκτικά αντικείμενα.

Διαθέσιμη από 12/06/2024

Δόκτωρ Οργασμός / Doctor Climax

Ταϊλάνδη της δεκαετίας του 1970. Ένας δερματολόγος ξεκινά μια μαζική σεξουαλική αφύπνιση αρθογραφώντας ως “Δόκτωρ Οργασμός” σε μια εφημερίδα και καταρρίπτοντας ταμπού.

Διαθέσιμη από 13/06/2024

Bridgerton: Season 3 Part 2

Καθώς μια νέα φουρνιά ντεμπιτάντ λαχταρά να αναδειχθεί η πιο λαμπερή από όλες, μια ντροπαλή κοπέλα με διπλή ζωή βρίσκει το φως ανάμεσα σε μυστικά και εκπλήξεις.

Διαθέσιμη από 12/06/2024

Ο Έρωτας Είναι Τυφλός: Βραζιλία: Σεζόν 4 / Love Is Blind: Brazil: Season 4

Σ’ αυτήν τη σεζόν, σινγκλ που είχαν αρραβωνιαστεί ή παντρευτεί, έχουν νέες αισθηματικές ευκαιρίες και κάνουν ουσιαστικούς δεσμούς χωρίς να έχουν δει ο ένας τον άλλο |

(19/06/2024: Επεισόδια 1-4,

26/06/2024: Επεισόδια 5-8).

Το Παιχνίδι των Θυμάτων: Σεζόν 2 / The Victims’ Game: Season 2

Καθώς ετοιμάζεται να κάνει νέα αρχή με την κόρη του, ο Φανγκ Γι-Τζεν μπλέκει σε μια υπόθεση δολοφονίας και γίνεται ο βασικός ύποπτος.

Διαθέσιμη από 21/06/2024

Άγρια Ομορφιά: Σεζόν 2 / Savage Beauty: Season 2

Με το πρόσωπο της Bhengu Beauty υπό διωγμόν, η οικογένεια παλεύει για τον έλεγχο της αυτοκρατορίας της, ενώ ο καθένας χωριστά αγωνίζεται για το μέλλον του.

Διαθέσιμη από 28/06/2024

Ο Χαφιές: Σεζόν 2 / The Mole: Season 2

Ο Χαφιές είναι μια απροσδόκητη, έντονη διαγωνιστική σειρά με οικοδεσπότη τον δημοσιογράφο Άρι Σαπίρο. Σε αυτήν την έκδοση, δώδεκα παίκτες συνεργάζονται σε προκλήσεις, για να προσθέσουν χρήματα σε ένα δοχείο το οποίο μόνο ένας θα κερδίσει στο τέλος. Ανάμεσα στους παίκτες υπάρχει ένα άτομο που έχει οριστεί κρυφά ως “ο χαφιές” και έχει αποστολή να σαμποτάρει τις προσπάθειες της ομάδας να συγκεντρώσει χρήματα. Στο τέλος, ένας παίκτης θα επικρατήσει έναντι των υπολοίπων και θα αποκαλύψει τον χαφιέ για να κερδίσει το χρηματικό βραβείο.

Διαθέσιμη από 28/06/2024