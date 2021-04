Η αντίστροφη μέτρηση για το πολυαναμενόμενο reunion της σειράς «Friends», τα γυρίσματα του οποίου αναβλήθηκαν πολλές φορές λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ξεκίνησε. Τώρα όλα είναι έτοιμα, και όπως αποκαλύπτει το Variety, το HBO Max αποφάσισε να ξεκινήσουν τα γυρίσματα την Δευτέρα (5/4) και έδωσε στη δημοσιότητα ένα trailer που εντείνει την αναμονή για τη μεγάλη συνάντηση.

«Τα Φιλαράκια» – Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Ντέιβιντ Σουίμερ, Λίζα Κούντροου, Μάθιου Πέρι και Ματ ΛεΜπλανκ – θα εμφανιστούν όλοι μαζί στο ίδιο επεισόδιο για πρώτη φορά μετά το 2004.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc & Matthew Perry will finally reunite for the #Friends reunion. The HBO Max special is set to film next week. https://t.co/W59H5jUtSq pic.twitter.com/HeoVpJhFNj