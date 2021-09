Την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου, 10 κορίτσια και 10 αγόρια, θα μπουν στο σπίτι του GNTM 4, με έναν και μόνο στόχο, την κατάκτηση του τίτλου και των επάθλων, στο πιο ανατρεπτικό, ανανεωμένο και επίκαιρο GΝΤΜ!

Τα 10 κορίτσια του GNTM

Άννα Βαλτατζή

Η 19χρονη Άννα μεγάλωσε στην Καβάλα, σε ένα περιβάλλον με πολλή αγάπη, στήριξη αλλά και ανταγωνισμό μεταξύ εκείνης και των 9 αδελφών της. Σπουδάζει ονυχοπλαστική και ποδολογία, ενώ το GNTM 4 αποτελεί την πρώτη της επαφή με τον χώρο του modelling, τον οποίο και λατρεύει. Εκφράζεται μέσω της trap μουσικής γράφοντας στίχους και ραπάροντας, αλλά και μέσω του dancehall, ενός στιλ χορού με ρίζες στη Τζαμάικα. Η Άννα δηλώνει δυναμική, ειλικρινής και ιδιότροπη. Η κριτική των άλλων δεν την αγγίζει. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι “δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους” και πως πρέπει να αγαπάμε πρώτα απ’ όλα τον εαυτό μας. Το ένα της όνειρο πραγματοποιήθηκε από τη στιγμή που μπήκε στο σπίτι του GNTM4. Το άλλο της όνειρο είναι να καταφέρει να κάνει σπαγκάτο!

Motto: “Love yourself”

Μαρία Κουμαρά

Η Μαρία Κουμαρά είναι 19 ετών και κατάγεται από τη Μυτιλήνη. Σπουδάζει Κοινωνική Ανθρωπολογία και όνειρό της είναι να συνδυάσει τις σπουδές της με μια μεγάλη καριέρα στο modelling. Στο GNTM 4η Μαρία έρχεται σχετικά άπειρη. Αυτό όμως που της δίνει προβάδισμα σε σχέση με τον ανταγωνισμό, είναι η πιεθαρχημένη προπόνηση, που έκανε για χρόνια ως αθλήτρια στίβου. Όπως στα κουλουάρ του γηπέδου, έτσι και στις δοκιμασίες του GNTM 4, η Μαρία θεωρεί βασικό της αντίπαλο τον ίδιο της τον εαυτό. Με αντοχή και επιμονή στο στόχο, σκοπεύει να διανύσει με φόρα την απόσταση που χρειάζεται για να φτάσει στον τερματισμό πρώτη!

Motto: “All we have is now”

Ειρήνη Λεμπέση

Η Ειρήνη είναι 19 ετών και κατάγεται από την Αθήνα. Σπουδάζει Ιστορία και Αρχαιολογία στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, καθώς η ιστορία της τέχνης είναι κάτι που τη γοήτευε πάντα. Πριν έρθει στο GNTM, η Ειρήνη είχε ελάχιστη επαφή με τον χώρο της μόδας. Ωστόσο οι αναλογίες της έκαναν τους γύρω της να τη συμβουλεύουν από μικρή να στραφεί στο modelling. Όπως στην καθημερινότητά της έτσι και στο σπίτι του GNTM 4, η Ειρήνη θα αντιμετωπίσει κάθε συνθήκη με αυτοπεποίθηση, καθώς θεωρεί πως διαθέτει όλες τις προδιαγραφές για να στεφθεί νικήτρια. Όνειρό της είναι να ζήσει στην Ιταλία και να «κυνηγήσει» εκεί τα δύο πράγματα, που αγαπά περισσότερο: τη μόδα και την τέχνη.

Μotto: “Η ζωή που έζησες είναι γραμμένη πάνω σου, για όσους μπορούν να την διαβάσουν”

Αγάπη Μπρουκς

Η Αγάπη είναι 18 ετών, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη και με ρίζες από Ελλάδα και Κούβα. Περνά την καθημερινότητα της στα γήπεδα, αφού αγωνίζεται στην Α1 γυναικών με την ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Το modelling προέκυψε τυχαία, όταν ένα πρακτορείο την είδε και της πρότεινε συνεργασία. Η Αγάπη έρχεται στο GNTM 4, κάνοντας ένα time out από τις σπουδές, που προγραμματίζει, στη μοριακή βιολογία, ελπίζοντας πως ο διαγωνισμός θα της δώσει «πάσα» ώστε να εξελιχθεί πολύ γρήγορα επαγγελματικά. Αισιόδοξη, συναισθηματική και μεθοδική, θα βάλει τα δυνατά της για να προκριθεί στον τελικό, με αρχή τους κανόνες του fair play, που εφαρμόζει στα παρκέ.

Μότο: “Shoot for the moon. Even if you miss, you’ll land among the stars”

Όλγα Ντάλλα

Η Όλγα είναι 21 ετών και κατάγεται από Ελλάδα και Γερμανία. Σπουδάζει στα ΤΕΦΑΑ Αθηνών και είναι πρωταθλήτρια κολύμβησης στο ύπτιο με την ομάδα του Ολυμπιακού. Θεωρεί πως ο αθλητισμός της έχει προσφέρει πειθαρχία, αντοχή και στοχοπροσήλωση, εφόδια που θα της φανούν πολύτιμα στη μάχη για την πρωτιά στο GNTM 4. Ως αθλήτρια, έχει στο ενεργητικό της πολλά μετάλλια και διακρίσεις, οπότε το κομμάτι του ανταγωνισμού δεν την τρομάζει καθόλου. Για την Όλγα, το GNTM 4είναι ακόμα μια κούρσα, στην οποία θα δώσει το 100% του εαυτού της για να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο και στο modelling. Από τα νερά της πισίνας βουτά στα βαθιά νερά του GNTM4 με το βλέμμα στο βάθρο, γιατί όπως λέει “οι πρωταθλητές δεν κατεβαίνουν ποτέ σε έναν αγώνα για να χάσουν”.

Μotto: «Όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο».

Στέλλα Παπαδοπούλου

Η Στέλλα είναι 19 ετών και έρχεται από τα Γιαννιτσά. Ως δασκάλα οδήγησης, μπορεί και χειρίζεται με ευκολία κάθε όχημα, από ΙΧ μέχρι και νταλίκα! Οι… ελιγμοί λοιπόν,

που θα κληθεί να κάνει στην κούρσα του διαγωνισμού, δεν την τρομάζουν ενώ δε θα διστάσει να πατήσει «γκάζι», για να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο και να κερδίσει τη θετική κρίση των κριτών. Αν και έχει ασχοληθεί με τη μόδα μόνο ερασιτεχνικά, η Στέλλα βλέπει τον εαυτό της σε πασαρέλες, καμπάνιες και σε ό,τι άλλο περιλαμβάνει ο χώρος του modelling, με αρχή το σπίτι του GNTM 4. Δεν θα χαρακτήριζε τον εαυτό της ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Όμως, αν κάποιος την προκαλέσει, δεν θα διστάσει να δείξει και αυτή την πλευρά του χαρακτήρα της.

Motto: “Όλα ξεκινούν και τελειώνουν από εσένα”

Ραφαέλα Ροδινού

Μεγαλωμένη στην Κρήτη, η 24χρονη Ραφαέλα είναι χορεύτρια και δασκάλα χορού με σπουδές στο «Lorentz Lyceum International School of Arts» της Ολλανδίας. Μια φωτογράφιση για ένα ξενοδοχείο στα 12 της, ήταν η αφορμή να βρεθεί για πρώτη φορά μπροστά στον φακό, ενώ στα 18 της διακρίθηκε σε διαγωνισμούς ομορφιάς σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αφού έκλεψε τα φώτα στις πασαρέλες και τα dancehalls, η Ραφαέλα αποφάσισε να εισβάλλει χορευτικά στο GNTM 4, για να μας συστήσει την καλύτερη μοντελική εκδοχή της. Το πείσμα και το ανταγωνιστικό πνεύμα της θεωρεί πως είναι το κλειδί για μια θέση στο σπίτι. Μακριά από την Κρήτη, θα της λείψει ο σκύλος της, οι δικοί της άνθρωποι, οι μαθητές της και το… άφθονο φαγητό.

Μotto: “Το πιο όμορφο ταξίδι είναι αυτό που δεν γνωρίζουμε τον προορισμό του”

Μελίνα Ρόρενς

Η Μελίνα είναι 20 χρόνων, κατάγεται από τη Γερμανία και έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα. Ήδη από τα 15 της εργάζεται ως μοντέλο, έχοντας στο ενεργητικό της συνεργασίες με γνωστά brands και φωτογράφους. Το όνειρό της να κατακτήσει τις διεθνείς πασαρέλες ως top model, την οδήγησε στο Λονδίνο, όπου συζεί με τον σύντροφό της. Στο GNTM 4 έρχεται προκειμένου μέσω των προκλήσεων να δοκιμάσει και να ξεπεράσει τα όριά της. Υπομονετική, πειθαρχημένη και αφοσιωμένη, η Μελίνα έρχεται αποφασισμένη για την κορυφή και σκοπεύει να αφήσει τις πράξεις και τη δουλειά της να μιλήσουν για αυτή. Αγαπά την ιππασία, το σκι και ό,τι έχει να κάνει με τη φύση και θέλει πολύ να σπουδάσει ψυχολογία.

Motto: “Ήρεμη δύναμη”

Ιωάννα Φραγκουλίδου

Η Ιωάννα είναι 22 χρονών και σπουδάζει βιοχημεία στη Λάρισα. Κατάγεται από Ελλάδα και Γεωργία ενώ παλαιότερα έχει ζήσει πέντε χρόνια στο Βερολίνο, του οποίου τα vibes λατρεύει. Το μικρόβιο του modelling της μετάδωσαν οι φίλοι της και έτσι αποφάσισε να πειραματιστεί με τον χώρο. Στο GNTM 4έρχεται ώστε να βγει έξω από την comfort zone της και να “ξεκλειδώσει”, καθώς ως άνθρωπος είναι πολύ ντροπαλή. Το ατού της στον διαγωνισμό θα είναι ο αυθορμητισμός και η διαφορετική αύρα, που εκπέμπει. Αγαπάει τη ζωγραφική, τη γιόγκα, που τη συνδέει ενεργειακά με τη φύση, όπως επίσης και τα ζώα, για τα οποία θα ήθελε πολύ στο μέλλον να δημιουργήσει ένα καταφύγιο.

Motto: “Αν μια ιδέα δεν φαίνεται από την αρχή τρελή, δεν αξίζει να ασχοληθείς μαζί της”

Κυβέλη Χατζηευστρατίου

Η Κυβέλη είναι 19 ετών και μεγάλωσε στην Κέρκυρα. Ως άνθρωπος είναι αρκετά οργανωτική, ρεαλίστρια και ανεξάρτητη. Υποστηρίζει τον φεμινισμό, απεχθάνεται την κοινωνική καταπίεση και ονειρεύεται έναν κόσμο, όπου οι γυναίκες θα έχουν ίσα δικαιώματα. Στα 16 της, η Κυβέλη πόζαρε για πρώτη φορά στα πλαίσια μιας φωτογράφισης για κατάστημα ρούχων και την κέρδισε το modelling. Τελειώνοντας το σχολείο, αποφάσισε να αφήσει πίσω της τη ζωή στην Κέρκυρα και να μετακομίσει στην Αθήνα για να κάνει πραγματικότητα το όνειρό της. Θαυμάζει τη Ναόμι Κάμπελ για τον δυναμισμό και τον αυταρχικό χαρακτήρα της. Στον διαγωνισμό έρχεται με μοναδικό όπλο την αυτοπεποίθησή της και μεγάλο στόχο να γίνει ένα καταξιωμένο διεθνές μοντέλο.

Motto: “Now or never”

Τα 10 αγόρια του GNTM

Ηλίας Αικατερινάρης

Ο Ηλίας είναι 26 χρονών και έρχεται από τον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Δραστηριοποιείται στον αγροτικό τομέα ως ελαιοπαραγωγός ενώ παράλληλα σπουδάζει στο τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από μικρό παιδί, που ακολουθούσε τον πατέρα του στα χωράφια, μέχρι και σήμερα δεν έχει σταματήσει να δουλεύει. Επομένως, είναι πανέτοιμος για τη σκληρή δουλειά, που θα απαιτήσουν από αυτόν οι κριτές. Λατρεύει τη φύση και δηλώνει ελεύθερο πνεύμα, δραστήριος, συγκρατημένος και με τεράστια υπομονή. Μπορεί να συμπλήρωσαν άλλοι την αίτησή του για το GNTM4, όμως τελικά εκείνος είναι που τόλμησε καθώς, όπως λέει, “Ή τώρα ή ποτέ!”. Στόχος του, να ζήσει στο έπακρο κάθε στιγμή και να διακριθεί στον διαγωνισμό, βγάζοντας -αν χρειαστεί- το λάδι στους αντιπάλους του.

Motto: “Σήκω νωρίς, κάνε ένα μπάνιο, η μέρα είναι μεγάλη, δούλεψε σκληρά!”

Θάνος Δημητρίου

Ο Θάνος είναι 25 ετών και έρχεται από την Αγία Βαρβάρα. Λόγω της τσιγγάνικης καταγωγής του, ήρθε από νωρίς αντιμέτωπος με τα κοινωνικά στερεότυπα και την προκατάληψη. Αυτό τον όπλισε με δύναμη και αποφασιστικότητα για να διεκδικήσει τα όνειρά του. Έχει μέσα του έντονο το αίσθημα της προσφοράς και χαίρεται να βοηθά όσους το έχουν ανάγκη. Γι’ αυτό, επέλεξε να σπουδάσει στα ΤΕΦΑΑ και να ειδικευτεί στην ειδική αγωγή. Μέσα από την αγάπη του για το ποδόσφαιρο έμαθε να λειτουργεί ομαδικά. Μέσα στον διαγωνισμό όμως δε σκοπεύει να χαρίσει τη νίκη στους αντιπάλους του και σίγουρα σκοπεύει να «ιδρώσει τη φανέλα». Το GΝΤΜ 4 είναι η πρώτη του καθαρή επαφή με το modelling, το οποίο και βλέπει σαν ένα κομμάτι από το παζλ εμπειριών, που θέλει να ζήσει.

Μotto: “Το παιχνίδι δεν τελειώνει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα”.

Ντίνος Κρίτσης

Ο Ντίνος είναι 21 ετών. Ζει στη Θεσσαλονίκη, όπου σπουδάζει Βιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ενώ μικρότερος έχει ζήσει τέσσερα χρόνια στη Βιρτζίνια των Η.Π.Α. Δηλώνει αυθόρμητος, χαρούμενος, ευγενικός και θεωρεί πως διαθέτει δύο στοιχεία, που χρειάζεται ο χώρος της μόδας: αυτοπεποίθηση και αντίληψη. Κινείται μεθοδικά, έχει το θάρρος της γνώμης του και δεν φοβάται να την εκφράσει. Πέρυσι, ο Ντίνος έφτασε κυριολεκτικά στο κατώφλι του σπιτιού του GNTM4, αφού κόπηκε στη διαδικασία των bootcamp. Αυτό τον πείσμωσε περισσότερο ώστε να επιστρέψει πιο δυνατός και αποφασισμένος να αποδείξει στους κριτές ότι αξίζει μια θέση στο σπίτι. Στο GNTM 4έρχεται πλέον πιο έμπειρος στο κομμάτι των φωτογραφήσεων και θεωρεί πως τίποτα δε θα σταθεί εμπόδιο στον στόχο του, που είναι μόνο η πρωτιά.

Μotto: “In every delay there is a blessing”

Ναπολέων Μάριος Μήτσης

O Ναπολέων είναι 20 ετών, κατάγεται από τα Γιάννενα και σπουδάζει Φυσική στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Επέλεξε το συγκεκριμένο αντικείμενο γιατί, όπως λέει, τον βοηθά να αντιλαμβάνεται τον κόσμο από διαφορετικές οπτικές. Εκτός σχολής, απολαμβάνει να περνά χρόνο στη φύση κάνοντας διάφορες δραστηριότητες. Τον εξάπτει να πειραματίζεται αν και το μεγαλύτερο του προσόν θεωρεί πως είναι ο αυτοέλεγχος, πράγμα που θα τον βοηθήσει να παραμείνει ζεν, ακόμα και απέναντι στα πιο απρόσμενα concepts. Πριν μπει στον διαγωνισμό, η σχέση του με το modelling ήταν μηδενική. Μέσα από το GNΤΜ 4, o Ναπολέων θέλει να ανακαλύψει τις δυνατότητες του μπροστά στον φωτογραφικό φακό και να δει εάν ο χώρος της μόδας μπορεί να γίνει η δεύτερη φύση του.

Motto: “It is what it is”

Γιάννης Μπούτος

Ο Γιάννης είναι 21 ετών, σπουδάζει Θεολογία και θα ήθελε πολύ να γίνει επαγγελματίας μοντέλο. Μπορεί να είναι κοινωνικός, ψυχή της παρέας και με αστείρευτο χιούμορ, όμως απολαμβάνει και τη μοναχικότητα, γιατί τον φέρνει σε καλύτερη επαφή με τον εαυτό του. Ο χώρος της μόδας είναι νέος για τον Γιάννη, οπότε βλέπει το GNTM 4 ως ένα ριψοκίνδυνο βήμα προς μια νέα κατεύθυνση. Σύμφωνα με τον ίδιο, “Αν δεν ρισκάρεις, δεν θα μάθεις ποτέ”. Αφορμή για να αγαπήσει τον κόσμο της φωτογραφίας αποτέλεσε ο παππούς του, ο Γιώργος. Η απώλεια του ήταν κάτι που τον στιγμάτισε βαθιά. Δηλώνει ανοιχτό βιβλίο, χαρούμενος, αυθόρμητος αλλά και λίγο αφελής. Έρχεται στο GNTM4 για να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί και -γιατί όχι;- μέχρι τον τελικό.

Μotto: “Why not?”

Βασίλης Παρωτίδης

Ο Βασίλης είναι 18 χρόνων και σπουδάζει ψυχολογία στην Αθήνα. Ασχολείται με το modellingεπαγγελματικά και το τελευταίο διάστημα γράφει τα δικά του χιλιόμετρα σε εγχώριες πασαρέλες. Όταν δεν είναι στη δουλειά ή στη σχολή, κάνει φανατικά callisthenics και περνά χρόνο με τους φίλους του. Λόγω της ενέργειας και του κεφάτου χαρακτήρα του, οι φίλοι του τον φωνάζουν χαϊδευτικά “Goofy”. Μέσω του GNTM 4, ο Βασίλης θέλει να διεκδικήσει δουλειές, που θα προκαλέσουν αίσθηση και που θα συζητηθούν. Η δίψα του για νέες εμπειρίες, του δίνει το κίνητρο για να πετύχει κάθε στόχο. Απεχθάνεται την αδράνεια, τη διπροσωπία και τη στασιμότητα και θα βάλει τα δυνατά του για να αποδείξει στους κριτές ότι αξίζει τον τίτλο του GNTM 4.

Motto: “Hungry for more”

Αγγαίος Ποθητός

Ο Αγγαίος κατάγεται από τη Σαντορίνη και τη Σιβηρία και σπουδάζει personal trainer. Το modelling για τον Αγγαίο είναι υπόθεση οικογενειακή, αφού κληρονόμησε το πάθος του για τον χώρο από τη μητέρα του, που ήταν και η ίδια μοντέλο. Αν και μόλις 20 χρονών, μετρά ήδη πολλές επιτυχημένες συνεργασίες και πρωταγωνιστικούς ρόλους σε διαφημιστικά. Δίνει όλη την ενέργειά του σε ό,τι καταπιάνεται, ενώ λατρεύει τα extreme sports και ο,τιδήποτε ανεβάζει την αδρεναλίνη. Είναι τύπος που προτιμά να μετανιώνει για κάτι που έκανε, παρά για κάτι που δεν τόλμησε. Το GNTM 4 αποτελεί για εκείνον ένα προσωπικό στοίχημα, καθώς πέρσι κόπηκε στη διαδικασία του bootcamp. H δεύτερη προσπάθεια ελπίζει να είναι και η τυχερή!

Motto: “Bad ideas make good memories”

Κωνσταντίνος Τσαγκάρης

Ο Κωνσταντίνος είναι 21 ετών και έχει σπουδάσει Business Management στη Βρετανία. Σε επαγγελματικό επίπεδο, ο χρόνος και το ενδιαφέρον του μοιράζονται μεταξύ marketing και modelling. Θεωρεί πως το GNTM 4 είναι η αφετηρία για να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο ως μοντέλο και να εδραιώσει την παρουσία του στον χώρο, εντός και εκτός συνόρων. Προσαρμόζεται σαν χαμαιλέοντας στις καταστάσεις και δεν φοβάται την αυστηρή κριτική. Όπως τονίζει και ο ίδιος “ό,τι και να λένε οι άλλοι, εσύ να κάνεις αυτό που σε γεμίζει”. Αγαπημένα του χόμπι είναι το cheerleading και ο χορός, ενώ από μικρός κάνει πρωταθλητισμό σε παγκόσμιο επίπεδο σε αγώνες debate. Στο GNTM 4 ελπίζει, πέρα από τα απαραίτητα φωτογραφικά «κλικ», να έχει όλα τα επιχειρήματα, που θα αντικρούσουν κάθε αντίλογο, ώστε να βγει νικητής.

Motto: “Perfect is boring”

Θοδωρής Τσαρούχας

Ο Θοδωρής εργάζεται ως γυμναστής και στα 32 του δηλώνει αρκετά νέος αλλά και ώριμος ταυτόχρονα. Τα 12 χρόνια ενασχόλησης με την ενόργανη γυμναστική του δίδαξαν αυστηρή πειθαρχία, στοχοπροσήλωση και τον τρόπο να υπερνικά τον ίδιο του τον εαυτό. Τα τελευταία δύο χρόνια ασχολείται επαγγελματικά με το modelling ως character model. Οι απαιτητικές δοκιμασίες του GNTM 4τον εξιτάρουν και ανυπομονεί να δοκιμαστεί σε διαφορετικά concepts. Άλλωστε, δηλώνει πως δεν είναι φτιαγμένος για τα εύκολα. Αγαπά τη metal και τη rock μουσική, τα τατουάζ και τη σκανδιναβική μυθολογία. Η συγκατοίκηση θα είναι πρωτόγνωρη εμπειρία για εκείνον, ενώ θα του λείψουν τα τρία γερμανικά ποιμενικά σκυλιά του, που λατρεύει. Αν και λακωνικός στα λόγια, στοχεύει να “ροκάρει” μέχρι τέλους στη σκηνή του GNTM 4.

Motto: “Work hard in silence, let success make all the noise”

Στυλιανός Φλωρίδη

Ο Στυλιανός είναι 29 ετών, έρχεται από τη Λεμεσό και είναι επαγγελματίας μοντέλο. Το portfolio του είναι γεμάτο συνεργασίες σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Αγγλία και Κίνα. Στο GNTM 4 έρχεται για να πετύχει το μεγάλο του όνειρο: να γίνει το πρόσωπο μιας μεγάλης καμπάνιας μόδας διεθνούς εμβέλειας. Η εμπειρία του θεωρεί πως θα τον βοηθήσει μεν αλλά μέχρι ενός σημείου, καθώς τα ανατρεπτικά concepts του GNTM 4 αποτελούν για αυτόν νέα πρόκληση. Άλλωστε, το μήνυμα, που επιθυμεί να στείλει προς πάσα κατεύθυνση, είναι πως γι’αυτόν τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Τα δύο στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν είναι η τελειομανία και το καυστικό του χιούμορ. Βρίσκει βαρετό το να είναι σοβαρός και το μόνο που θα τον κάνει να χάσει το χαμόγελο του είναι η αδικία και η έλλειψη σεβασμού.

Motto: “Stay foolish to stay sane”