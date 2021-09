Το Game Of Chefs ανοίγει την πόρτα του BOOTCAMP για τους 36 διαγωνιζόμενους που πέρασαν με επιτυχία από τις «Blind Taste Test» Auditions.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου τούς καλωσορίζει και εκείνοι να σηκώνουν τα… μανίκια για να δημιουργήσουν το πιάτο που θα τους δώσει το εισιτήριο για να περάσουν στη φάση των Battles και να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και 50.000 ευρώ!

Οι τρεις κριτές, Άγγελος Λάντος, Βασίλης Μουρατίδης και Άνταμ Κοντοβάς, θα υποβάλουν τους διαγωνιζόμενους σε σκληρές δοκιμασίες και τεστ αξιολόγησης. Όσοι καταφέρουν να ξεχωρίσουν θα βρεθούν ένα βήμα πριν από το μεγάλο τους όνειρο.

Οι 36 διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν ταλέντο, δημιουργικότητα, φαντασία, και πάθος, ώστε να εντυπωσιάσουν τους τρεις κριτές γιατί μόνο 24 θα περάσουν στην επόμενη φάση.

Το BOOTCAMP περιλαμβάνει τρεις δοκιμασίες, σχεδιασμένες από τους κριτές, οι οποίες είναι αντιπροσωπευτικές της φιλοσοφίας που πρεσβεύει ο καθένας. Εδώ, θα δούμε για πρώτη φορά τους τρεις σεφ να μαγειρεύουν στις κουζίνες του «Game Of Chefs».

Ο κάθε κριτής θα παρουσιάσει μία συνταγή. Σε κάθε μία από αυτές, διαγωνίζονται 12 παίκτες που μέσα σε 1 ώρα θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την προσπάθειά τους.

Αμέσως μετά, οι σεφ θα δοκιμάσουν τα πιάτα τους, θα κρίνουν τις ικανότητές τους και θα επιλέξουν ποιοι θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση.

Στο τέλος του BOOTCAMP, ο κάθε κριτής θα έχει δημιουργήσει τη δική του ομάδα, η οποία θα αποτελείται από 8 παίκτες.

Τι ψάχνει ο κάθε κριτής στους διαγωνιζόμενους για να τους εντάξει στην ομάδα του;

Οι δοκιμασίες του Game of Chefs

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΝΤΟΥ: LESS IS MORE

Ο σεφ Άγγελος Λάντος παρουσιάζει μία συνταγή με κλασικές παρασκευές της γαλλικής κουζίνας. Οι 12 διαγωνιζόμενοι της ομάδας του πρέπει να φτιάξουν ένα εξίσου ενδιαφέρον πιάτο με όσο το δυνατόν λιγότερα υλικά από αυτά που χρησιμοποίησε ο ίδιος. Ποιοι από τους διαγωνιζόμενους θα πετύχουν το «less is more»; Ποιοι ανακουφίστηκαν που δεν διαγωνίζονται σε αυτή τη δοκιμασία και ποιοι το θεωρούν πρόκληση, θέλοντας να εντυπωσιάσουν τον σεφ;

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΗ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ: ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Ο σεφ Βασίλης Μουρατίδης παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο πιάτο με ζυμαρικά καπελάτσι. Οι 12 διαγωνιζόμενοι της ομάδας του πρέπει να παρουσιάσουν την ακριβή αντιγραφή του πιάτου. Ποιοι από τους διαγωνιζόμενους θα πλησιάσουν το πιάτο του Βασίλη Μουρατίδη; Θα υπάρξουν κάποιοι που θα καταφέρουν την απόλυτη αντιγραφή;

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΑΜ ΚΟΝΤΟΒΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ (OUT OF THE BOX)

Ο σεφ Άνταμ Κοντοβάς παρουσιάζει μία ιδιαίτερη συνταγή με υλικά που για τους περισσότερους διαγωνιζόμενους είναι άγνωστα. Οι 12 διαγωνιζόμενοι της ομάδας του πρέπει να φτιάξουν ένα δημιουργικό πιάτο με όσο το δυνατόν περισσότερα υλικά από αυτά που χρησιμοποίησε ο ίδιος. Ποιοι από τους διαγωνιζόμενους θα διακριθούν για τη φαντασία τους και θα φτιάξουν ένα δημιουργικό, αλλά και νόστιμο πιάτο;

Το BOOTCAMP του «Game Of Chefs» ξεκινά και οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν τις δεξιότητες και την αφοσίωση που απαιτούνται για έναν σεφ πρώτης γραμμής.

«Game Of Chefs»: Απόψε, στις 21:00.