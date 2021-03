George R.R. Martin ετοιμάζει νέα σειρά για το ΗΒΟ

Ο δημιουργός του Game of Thrones, George R.R. Martin ετοιμάζει μια νέα σειρά για το HBO. Αυτή τη φορά, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσα από το blog του, ενώνει τις δυνάμεις του με την Kalinda Vasquez, γνωστή από την παραγωγή των «Star Trek: Discovery» και «Fear the Walking Dead».

Τα σχέδια του George R.R. Martin για τη νέα σειρά στο HBO αφορούν στην τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος «Roadmarks», του συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Roger Zelazny, φίλου του Martin από τα παλιά.

Στο blog του, ο George R.R. Martin έγραψε: «Εξελίσσω μια καινούργια σειρά για το HBO, ένα show επιστημονικής φαντασίας βασισμένο στο ROADMARKS, ένα μυθιστόρημα από τον εκλιπόντα σπουδαίο Roger Zelazny.

Η καριέρα μου στην τηλεόραση ξεκίνησε το 1985 όταν προσάρμοσα το “The Last Defender of Camelot” του Roger Zelazny για το THE TWILIGHT ZONE. Ήταν το πρώτο σενάριό μου που κινηματογραφήθηκε (με πρωταγωνιστές τον Richard Kiley, την Jenny Agutter και έναν κασκαντέρ που έχασε τη μύτη του σε μια ξιφομαχία).

Ο Roger ήταν φίλος, μέντορας και ένας από τους σπουδαιότερους συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας που έζησαν ποτέ. Πέθανε το 1995, αλλά το έργο του θα ζει όσο ο κόσμος διαβάζει επιστημονική φαντασία και fantasy. Για μένα, ήταν τιμή να φέρω στην τηλεόραση ένα από τα διηγήματά του. Και τώρα ελπίζω ότι θα είμαστε σε θέση και πάλι να το κάνουμε».

Το «Roadmarks» εκδόθηκε το 1979 και επικεντρώνεται στο «The Road», ένα μυστηριώδες «μονοπάτι» που επιτρέπει σε όσους ταξιδεύουν σε αυτό να κινούνται στον χρόνο. Πρωταγωνιστής της ιστορίας είναι ο εξερευνητής της χρονικής διάστασης Red Dorakeen, τον οποίο συνοδεύει στις περιπλανήσεις του, μεταξύ άλλων, μια νοήμονα ποιητική συλλογή του Walt Whitman.

Η εξιστόρηση ξεδιπλώνεται εναλλάξ σε κεφάλαια με γραμμική αφήγηση της ιστορίας του Red και σε σειρά κεφαλαίων «Two» με μη κανονική χρονολογική παρουσίαση στα οποία παρακολουθούμε την ιστορία των δευτερευόντων χαρακτήρων του μυθιστορήματος.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ