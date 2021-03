Golden Globes 2021: Nomadland, Borat, Crown και… Queen’s Gambit – Όλοι οι νικητές

Το Netflix με τις σειρές του, το Nomadland και ο Borat ήταν οι μεγάλοι νικητές στις Χρυσές Σφαίρες που απονεμήθηκαν από… μακριά τα ξημερώματα της Δευτέρας (01.03.2021).

Το Nomadland, με πρωταγωνίστρια τη σπουδαία Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, κέρδισε στις Χρυσές Σφαίρες για την καλύτερη δραματική ταινία αλλά και το βραβείο σκηνοθεσίας.

Μάλιστα, η σκηνοθέτης του Nomadland, Chloé Zhao, έγινε μόλις η δεύτερη γυναίκα που κερδίζει Χρυσή Σφαίρα Σκηνοθεσίας μετά τη Μπάρμπρα Στέιζαντ το 1983.

Φέτος, στις Χρυσές Σφαίρες, τιμήθηκε με το βραβείο Cecil B. DeMille για την προσφορά της στο σινεμά η Τζέιν Φόντα.

Στους μεγάλους νικητές της βραδιάς και ο Σάσα Μπάρον Κοέν και ο Borat του (σ.σ. σίκουελ της ταινίας του 2006), που κέρδισαν τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης κωμωδίας ή μιούζικαλ και ο πρωταγωνιστής της τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερου ηθοποιού σε κωμωδία ή μιούζικαλ.

«Σε ευχαριστώ κάτασπρη Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου», είπε ο Σάσα Μπάρον Κοέν παραλαμβάνοντας μια από τις… Χρυσές Σφαίρες του και σχολιάζοντας με το καυστικό του χιούμορ την αποκάλυψη ότι ο οργανισμός που απονέμει τις Χρυσές Σφαίρες δεν έχει μαύρα μέλη.

Δεν ήταν το μοναδικό αστείο της βραδιάς από τον Σάσα Μπάρον Κοέν. «Περιμένετε, ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί το αποτέλεσμα. Ισχυρίζεται ότι πολλοί νεκροί άνθρωποι ψήφισαν, το οποίο είναι κάτι πολύ αγενές να πεις για την Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ».

Από τα βραβεία της βραδιάς ξεχώρισε η Χρυσή Σφαίρα, μετά θάνατον, τον Τσάντγουικ Μπόσμαν, για την ερμηνεία του στο Ma Rainey’s Black Bottom, για ταινία του Netflix.

Χρυσή Σφαίρα καλύτερης γυναικείας ερμηνείας σε δραματική ταινία κέρδισε η Andra Day για το The United States vs. Billie Holiday.

Καλύτερη ηθοποιός σε κωμωδία ή μιούζικαλ ήταν Ρόζαμουντ Πάικ για το I Care A Lot στο Netflix.

Για το ρόλο του στο Judas and the Black Messiah ο Daniel Kaluuya, που έπαιξε τον Fred Hampton ηγέτη των Μαύρων Πανθήρων ο οποίος δολοφονήθηκε το 1969 σε ηλικία 21 ετών, κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα β’ ρόλου σε δραματική ταινία.

Το αντίστοιχο βραβείο στις γυναικείες ερμηνείες κέρδισε η Τζόντι Φόστερ για το «The Mauritanian».

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων ήταν το Soul και καλύτερη ξενόγλωσση το Minari.

Χρυσό… στέμμα

Το Crown αλλά και το Queen’s Gambit, σειρές του Netflix και οι δυο, ήταν από τους νικητές σε ό,τι αφορά στις σειρές που κέρδισαν Χρυσή Σφαίρα.

Το Crown ήταν η καλύτερη δραματική σειρά, ενώ οι πρωταγωνιστές της Emma Corrin και Josh O’Connor, που παίζουν την πριγκίπισσα Νταϊάνα και τον πρίγκιπα Κάρολο, κέρδισαν Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία τους.

Το Crown κέρδισε και τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης β’ γυναικείας ερμηνείας, αφού βραβεύτηκε η… «Μάργκαρετ Θάτσερ» Τζίλιαν Άντερσον. Καλύτερης ανδρικής ερμηνείας σε β’ ρόλο κέρδισε ο John Boyega για το Small Axe.

Το Queen’s Gambit κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης μίνι σειράς, με την πρωταγωνίστριά της Anya Taylor-Joy να βραβεύεται επίσης. Στους άνδρες, το αντίστοιχο βραβείο κέρδισε ο Μαρκ Ράφαλο για το I Know This Much Is True.

Καλύτερη σειρά στην κατηγορία κωμωδία ή μιούζικαλ ήταν το Schitt’s Creek, με την πρωταγωνίστριά του Catherine O’Hara να βραβεύεται επίσης. Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ανδρικής ερμηνείας σε κωμωδία ή μιούζικαλ κέρδισε ο Jason Sudeikis για το Ted Lasso.

Φωτογραφίες Reuters