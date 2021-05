Ποιος τουρισμός και ποιες μετακινήσεις από νομό σε νομό; Οι νέεςς και οι… παλιές σειρές που έρχονται στην COSMOTE TV είναι ό,τι ακριβώς ψάχνατε για να περάσετε την ώρα σας, αφήνοντας τους άλλους να βγουν μαζικά και να αφήσουν χώρο για εσάς τις επόμενες εβδομάδες!

Η νέα σειρά σε παραγωγή της COSMOTE TV είναι μόνο μια από τις πολλές που έρχονται στα κανάλια της πλατφόρμας τον Μάιο και υπόσχονται συγκινήσεις, γέλιο, μυστήριο. Γιατί το «καλάθι» της COSMOTE TV χωράει όλα τα… καλούδια. Αυτό το μήνα, πρεμιέρα κάνει κάνουν σειρές όπως το Pursuit of Love, το Bloodlands και το Flack.

Και για τους λάτρεις του binge watch, ο Μάιος φέρνει ολόκληρους κύκλους αγαπημένων σειρών στην on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

«Κόκκινο χαλί» στην COSMOTE TV

Ο Μάιος φέρνει σημαντικές πρεμιέρες στην COSMOTE TV.

Μια ματιά παρακάτω θα σας πείσει γιατί πρέπει να προμηθευτείτε… ποπ κορν για να απολαύσετε τα βράδια παρέα με την COSMOTE TV.

The Pursuit of Love

Με την υπογραφή της Έμιλι Μόρτιμερ (που το γράφει και το σκηνοθετεί στο ντεμπούτο της) και πρωταγωνιστές τη… «Mamma Mia: Here We Go Again» και «Σταχτοπούτα» Lily James, τη βραβευμένη στις Κάννες Emily Beecham και τον υποψήφιο για δυο Χρυσές Σφαίρες Dominic West (The Affair), το Pursuit of Love μπαίνει στη ζωή των συνδρομητών της COSMOTE TV από τις 16 Μαΐου.

Η σειρά περιγράφει πως δύο νεαρές βρετανίδες αριστοκράτισσες, συγγενείς μεταξύ τους και στενές φίλες, δοκιμάζουν τα όρια της φιλίας τους, ενώ προσπαθούν να ζήσουν τη ζωή τους στο έπακρο στη διάρκεια του Μεσοπολέμου.

Μια σειρά εποχής στο σκηνοθετικό ντεμπούτο της Έμιλι Μόρτιμερ, που επικεντρώνεται σε διαχρονικά θέματα όπως η αγάπη, ο έρωτας, η φιλία, η προδοσία και που ιστορικά τοποθετείται μεταξύ των δυο παγκοσμίων πολέμων. Βασίζεται στην ομώνυμη μπεστ σελερ μυθιστορηματική τριλογία που η Νάνσι Μίτφορντ έγραψε το 1945 και πιο συγκεκριμένα στο πρώτο βιβλίο.

Η σειρά κάνει πρεμιέρα στις 16 Μαΐου και θα προβάλλεται από το COSMOΤΕ SERIES HD στις 23:00 με τα επόμενα 2 επεισόδια να προβάλλονται ταυτόχρονα με την Αγγλία. Όλα τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα και στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Bloodlands

Κι αν δεν είστε από τους φαν των σειρών εποχής και των ρομαντικών κομεντί, κανένα πρόβλημα. Η COSMOTE TV φέρνει στις 22 Μαΐου από τις 18:00 στο COSMOΤΕ SERIES MARATHON HD back to back τα τέσσερα επεισόδια της πρώτης σεζόν του Bloodlands με τους James Nesbittκαι Lorcan Cranitch. Παράλληλα θα είναι διαθέσιμα και στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Μιλάμε για ένα αστυνομικό θρίλερ που θα σας μυήσει στον κόσμο της Βόρειας Ιρλανδίας. Μια σειρά που τα έχει… σπάσει στο νησί και είναι το πρότζεκτ με τη μεγαλύτερη προώθηση από το BBC στη Βόρεια Ιρλανδία!

Ένας πεπειραμένος επιθεωρητής της αστυνομίας από τη βόρεια Ιρλανδία, ο Τομ Μπράνικ, προσπαθεί να συνδέσει μια υπόθεση απαγωγής με μια άλλη που είχε απασχολήσει αρκετά την κοινή γνώμη πριν από 20 χρόνια και που έχει μπει στο αρχείο λόγω έλλειψης αποδείξεων, με τεράστιο συναισθηματικό κόστος για τον ίδιο.

Κι αν… κολλήσετε, μην ανησυχήσετε: η COSMOTE TV έχει ήδη εξασφαλίσει και τη δεύτερη σεζόν του Bloodlands!

Flack

Ο πρώτος και ο δεύτερος κύκλος της σειράς που «έριξε» το Amazon στις ΗΠΑ γιατί σαρκάζει σε βάθος την κοινωνία του θεάματος, το πώς το χρήμα, η εξουσία και η δόξα μπορούν να διαφθείρουν τους ανθρώπους, έρχονται στις 30 Μαΐου στο COSMOΤΕ SERIESMARATHON HD! Back to back από τις 18:00 τα έξι επεισόδια του πρώτου κύκλου και από τα μεσάνυχτα τα άλλα έξι του δεύτερου κύκλου, θα σας αναγκάσουν να… ξενυχτήσετε για να μη χάσετε λεπτό. Κι αν δεν μπορέσετε να ξενυχτήσετε θα τα δείτε όποτε εσείς θέλετε στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Στο Flack πρωταγωνιστεί η βραβευμένη με Όσκαρ Anna Paquin που γνωρίσαμε στο The Piano και… αγαπήσαμε από το True Blood και η… Talla Tarly, αδερφή του Samwell Tarly από το Game of Thrones, κατά κόσμον Rebecca Benson.

Η Άννα Πάκουιν, το 9χρονο κοριτσάκι του The Piano που κέρδισε Όσκαρ, η Ρογκ από τους X-Men, η Σούκι Στακχάουζ του True Bloodγίνεται εργαζόμενη σε μια γνωστή εταιρεία δημοσίων σχέσεων του Λονδίνου με πελάτες ποδοσφαιριστές, σελέμπριτι σεφ, ποπ σταρς. Όλοι τους είναι “προβληματικές” διασημότητες και εκείνη ο άνθρωπος που καταφέρνει να τους βγάζει πάντα “καθαρούς”, χρησιμοποιώντας κυρίως αθέμιτα μέσα. Όλα αυτά, την ίδια ώρα που η δίκη της ζωή, γεμάτη καταχρήσεις και οικογενειακά τραύματα, σταδιακά αποσυντίθεται.

Μαζί τους είναι μια σπουδαία βρετανή ηθοποιός (σ.σ. η πρώτη μαύρη Βρετανίδα που προτάθηκε για Όσκαρ, το 2004 για το Hotel Rwanda), η Σόφι Οκονέντο. Είναι η άκαρδη εργοδότρια, ρόλος στα όρια της καρικατούρας που σε αρκετές σκηνές θυμίζει τη Μέριλ Στριπ στο «Ο Διάβολος Φοράει Prada».

Ο Μάιος στην COSMOTE TV φέρνει… καύσωνα

Οι δύο κύκλοι της σειράς Έτερος Εγώ, Χαμένες Ψυχές και Κάθαρσις, δεν ήταν… αρκετοί και η COSMOTE TV αποφάσισε να δημιουργήσει ακόμη ένα «διαμάντι». Ακόμη μια σειρά μυστηρίου για να σας καθηλώσει, για να σας κάνει να θέλετε να τη βλέπετε ασταμάτητα από τις 14 Μαΐου που κάνει την πρεμιέρα της.

Η σειρά 42οC είναι η νέα ελληνική σειρά παραγωγής της COSMOTE TV, με ένα σούπερ καστ που υπόσχεται, όπως και οι δύο κύκλοι της σειράς Έτερος Εγώ, Χαμένες Ψυχές και Κάθαρσις, να μη σας αφήσει να πάρετε… ανάσα από την αγωνία και το σασπένς.

Η Λένα, επιστρέφει στο νησί των διακοπών της, έξι χρόνια μετά την τελευταία της επίσκεψη. Εκεί θα συναντήσει τον εφηβικό της έρωτα, το Νίκο και θα έρθει αντιμέτωπη με την οικογένειά της και τις μνήμες που σιγά σιγά γυρίζουν και τη στοιχειώνουν. Το επόμενο πρωί και ύστερα από μια επεισοδιακή νύχτα, η αδερφή της Λένας βρίσκεται νεκρή στο ίδιο σημείο που είχε πεθάνει και η μητέρα τους…

Για να μπορέσει να βρει την αλήθεια για την δολοφονία της, θα πρέπει να ανακαλέσει μνήμες που είναι βαθιά κρυμμένες μέσα της και να αντιμετωπίσει ανθρώπους που την θεωρούν ένοχη όχι μόνο για τον θάνατο της αδερφής της αλλά και γι’ αυτόν της μητέρας της 6 χρόνια πριν.

Ναταλία Swift, Κώστας Νικούλι, Κατερίνα Λέχου, Xρήστος Λούλης, Aλέξανδρος Λογοθέτης, Theo Alexander, Έμιλυ Κολιανδρή, Μπέτυ Αποστόλου, Σεμίραμις Αμπατζόγλου, Mιχαήλ Ταμπακάκης, Μαριέλλη Μανουδάκη, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Στεφανία Σωτηροπούλου είναι το καστ της σειράς που δημιούργησε η Νάταλυ Δούκα και σκηνοθετεί ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Ο… καύσωνας σας περιμένει από τις 14 Μαΐου στo COSMOΤΕ SERIES MARATHON HD, με 8 επεισόδια back to back από τις 20:00. Η σειρά θα είναι διαθέσιμη ταυτόχρονα και στο COSMOTE TV PLUS. Θα προβάλλεται και από το COSMOΤΕ SERIES HD από τη Δευτέρα 24 Μαΐου και κάθε Δευτέρα στις 22:00.

Ποιος ψάχνει για binge watch;

Όποιος κι αν ψάχνει binge watch και τον Μάιο η COSMOTE TV σας υπόσχεται τα καλύτερα. Δυο πολυβραβευμένες σειρές έρχονται να σας… «καταδικάσουν» σε ατελείωτο binge-watching.

Πόσο έτοιμοι είστε;

Δυο σειρές (με όλες τις σεζόν τους) έρχονται στον on demand κατάλογο COSMOTE TV PLUS της COSMOTE TV.

Schitt’s Creek

Είναι η σειρά που σάρωσε (στον έκτο κύκλο της) τα φετινά Emmy (εννέα κέρδισε) και έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα χάρη στην COSMOTE TV. Είναι η σειρά που σας βάλει στον… κόσμο μιας οικογένειας εκατομμυριούχων ιδιοκτητών αλυσίδας βίντεο κλαμπ, που χάνει όλη της την περιουσία, αναγκάζεται να κηρύξει πτώχευση και μετακομίζει στην αγροτική πόλη Schitt’s Creek, σε ένα φτωχικό, κακοδιατηρημένο πανδοχείο που αποτελεί και το μοναδικό εναπομείναν περιουσιακό τους στοιχείο. Ένα πανδοχείο που ο «πατριάρχης» της οικογένειας είχε κάποτε αγοράσει ως… αστείο για τον γιο του!

Στο Schitt’s Creek, λοιπόν, οι άλλοτε αριστοκράτες, προσπαθούν να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα, χωρίς όμως να έχουν την παραμικρή ιδέα της αληθινής ζωής.

Αφού δείτε τους έξι κύκλους της και… γλυκαθείτε με τα βάσανα των πρώην Ρόουζ, να είστε έτοιμοι και για το επόμενο βήμα: μετά τον θρίαμβο στα φετινά βραβεία ΕΜΜΥ, Χρυσές Σφαίρες και SAG (Screen Actors Guild Awards) με την ολοκλήρωση της σειράς, οι παραγωγοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιστρέψουν και με ταινία!

Και δεν είναι να απορεί κανείς με την επιτυχία της σειράς. Το Schitt’s Creek είναι ένα… φαινόμενο: το κοινό της μεγάλωνε σεζόν με σεζόν. Μόνο να σκεφτεί κανείς πως μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης, η τηλεθέαση σχεδόν διπλασιάστηκε.

Και να σκεφτεί κανείς ότι στην αρχή, το σενάριο το απέρριψαν ΟΛΑ τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα…

Nashville

Το Νάσβιλ του Τένεσι, η Μέκκα της κάντρι μουσικής, η επονομαζόμενη και Music City, είχε τη δική της σειρά. Το Nasville που έρχεται και με τους 6 κύκλους του αποκλειστικά στην on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS, είναι η σειρά για την άνοδο και την πτώση των σταρ της μουσικής κάντρι στην πόλη.

Το Νάσβιλ, περιστρέφεται γύρω από δύο τραγουδίστριες, τη Ρέινα Τζέιμς (Κόνι Μπρίτον), άλλοτε “Βασίλισσα της κάντρι”, μητέρα και σύζυγο, της οποίας η λαμπρή καριέρα αρχίζει πια να ξεφτίζει, καθώς και της Τζούλιετ Μπαρνς (Χέιντεν Πανετιέρ), ενός ραγδαία ανερχόμενου μουσικού ταλέντου.

Η σειρά έχει μια πολύ «βαριά» υπογραφή: σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος της είναι η Κάλι Κούρι που ξεκίνησε τη (θριαμβευτική) καριέρα της στο Χόλιγουντ κερδίζοντας βραβείο Όσκαρ για το σενάριο του Θέλμα και Λουίζ το 1992!

Όλα αυτά σας περιμένουν τον Μάιο στην COSMOTE TV. Ετοιμαστείτε και… πατήστε το κουμπί για το απόλυτο τηλεοπτικό λιώσιμο! Δείτε περισσότερα εδώ