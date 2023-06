Έρχεται το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του θρυλικού δημιουργού video games, Hideo Kojima.

Ο Hideo Kojima είναι δημιουργός, μεταξύ άλλων, των video games Metal Gear Solid, Castlevania, Death Stranding, Super Smash bros, Zone, Enders και Snatcher.

Εργάστηκε στην Konami για σχεδόν τρεις δεκαετίες, πριν αποχωρήσει και δημιουργήσει το δικό του στούντιο, Kojima Productions.

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Hideo Kojima: Connecting Worlds» θα ακολουθεί την καριέρα του από τις πρώτες ημέρες έως τα πιο πρόσφατα χρόνια και την παραγωγή του Death Stranding, που έκανε ντεμπούτο το 2019 ως η πρώτη κυκλοφορία της Kojima Productions μετά την αποχώρησή του από την Konami. Ετοιμάζεται ήδη το Death Stranding 2.

HIDEO KOJIMA: CONNECTING WORLDS



Trailer is now available ahead of the world premiere!



The documentary focuses on behind-the-scenes of production for DEATH STRANDING and also includes shots from the early days of our independent studio, memories from my childhood, and my… pic.twitter.com/PkfLtWN5JU