Το «I ‘m a celebrity… get me out of here» ξεκίνησε και αφού ο γνωρίσαμε τους 14 νέους παίκτες, ήρθε και ο πρώτος… καυγάς. Πρωταγωνιστές ο Σταμάτης Γαρδέλης και ο Τάσος Ξιαρχό.

Γιώργος Λιανός και Καλομοίρα, που έχουν αναλάβει την παρουσίαση του «I ‘m a celebrity… get me out of here», σύστησαν στο τηλεοπτικό κοινό τους 14 παίκτες που ταξίδεψαν στη ζούγκλα. Σταμάτης Γαρδέλης και Τάσος Ξιαρχό είναι σε διαφορετικές ομάδες αλλά αυτό δεν σταμάτησε τον καυγά τους.

Οι δυο ομάδες του νέου παιχνιδιού είναι:

Ομάδα 1: Ραχήλ Μακρή, Αγγελική Ηλιάδη, Τάσος Ξιαρχό, Γιώργος Χειμωνέτος, Aimilia Vodos, Πάνος Καλίδης, Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Ομάδα 2: Νίκος Βαμβακούλας, Ιωάννα Λίλη, Νίκος Αναδιώτης, Μπο, Μαρία Καλάβρια, Σταμάτης Γαρδέλης, Στέλλα Γεωργιάδου.

Όταν οι παίκτες απομακρύνθηκαν από τον Γιώργο Λιανό και την Καλομοίρα, τότε… ξεκίνησαν όλα.

Ο Τάσος Ξιαρχό ενοχλήθηκε από όσα έλεγε ο Σταμάτης Γαρδέλης και δεν το έκρυψε. «Δεν θέλω να μάθω άλλο για αυτή την ιστορία την αρχαία που έχεις πάθει εμμονή! Βαρέθηκα! Πάρε έναν κίωνα και κάτσε επάνω, δηλαδή φτάνει πια» φώναξε, μεταξύ άλλων, ο χορογράφος στον δημοφιλή ηθοποιό.

«Ποιος Πλούτος, Ήφαιστος, Ηφαιστίωνας και Άρης; Δεν θα τα παίξουν όλα αυτά γιατί είσαι βαρετός! Μη σε φτύσω μεσ’ το στόμα τώρα… Μη σε φτύσω μεσ’ το στόμα και θα σ’ αρέσει η γεύση μου, έλα» πρόσθεσε ο Τάσος Ξιαρχό, προκαλώντας αντιδράσεις.

«Θες να παίζουμε συνέχεια αυτά που παίζει η τηλεόραση; Θα τα κόψουν όμως… Που παίζουν Κασσελάκη ας πούμε και Τάιλερ; Θες να παίζουμε αυτό;» του απάντησε ο Σταμάτης Γαρδέλης, με τον Ξιαρχό να του παίρνει το φουλάρι και να το πετάει μακριά.

«Θεωρώ ότι έγινε επίτηδες προκειμένου να δημιουργήσει μια αναστάτωση στον Τάσο λίγο πριν από τον αγώνα μιας και είναι συναγωνιστές στο συγκεκριμένο αγώνισμα και ήθελε να προκαλέσει» δήλωσε η Ραχήλ Μακρή στην κάμερα του Celebrity.