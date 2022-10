Το αγαπημένο show των τηλεθεατών «Just the 2 of us» που άλλαξε τα δεδομένα επιστρέφει και σήμερα στον Alpha.

Είμαστε όλοι καλεσμένοι στην πιο εντυπωσιακή ultra–high tech εμπειρία της ελληνικής τηλεόρασης! To «Just the 2 of Us» αλλάζει τα δεδομένα της ψυχαγωγίας και ξεπερνά κάθε προηγούμενο ρεκόρ! Η υψηλή τεχνολογία απογειώνει κάθε Σάββατο τη διασκέδαση!

Τα 14 ζευγάρια έχουν ήδη ανεβάσει τον πήχη πολύ ψηλά, με αποτέλεσμα η Βίκυ Σταυροπούλου, η Δέσποινα Βανδή, ο Σταμάτης Φασουλής και η Καίτη Γαρμπή να έχουν όλο και περισσότερες προσδοκίες!

Οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις για το 4ο live… με εντυπωσιακές εμφανίσεις, λαμπερές παρουσίες, δώρα, εκπλήξεις και φυσικά με πολύ τραγούδι να γεμίζουν την σκηνή που ξεπερνά τα 1500 τ.μ!

Μείνετε συντονισμένοι για το πιο ανατρεπτικό show της ελληνικής τηλεόρασης με τον σαρωτικό Νίκο Κοκλώνη στο τιμόνι της παρουσίασης του πιο αγαπημένου πάρτι του Σαββάτου!

Βασίλης Πορφυράκης – Ματίνα Νικολάου: «Θα προχωράμε μαζί» Άρις Πετράκης – Βίκυ Κουλιανού: «As it was» Σαμπρίνα – Άγγελος Μπράτης: «Sarà perché ti amo» Στέφανος Πιτσίνιαγκας – DJ Pitsi : «Όλα στα καταλογίζω» Μαυρίκιος Μαυρικίου & Ιλάειρα Ζήση: «Δαίμονες» Λόλα (Αντώνης Παπαηλίας) – Λευτέρης Μητσόπουλος: «Μπάι Μπάι Μάι Ντάρλινγκ» Μελίνα Μακρή – Ιωάννης Μελισσανίδης: «Λάβα» Φωτεινή Δάρρα – Πάνος Τριανταφύλλου: «Το μηδέν» Μπέσυ Αργυράκη – Τόλης Παπαδημητρίου: «Του αγοριού απέναντι» Άντζελα Δημητρίου – Παύλος Σταματόπουλος: «Δυο Ψέματα» Παναγιώτης Ραφαηλίδης – Αφροδίτη Γεροκωνσταντή (Didi): «Boom Boom» Σώτης Βολάνης – Νάνσυ Παραδεισανού: «Αμοιβαίος έρωτας» Τζένη Κατσίγιαννη – Βαλεντίνο: «Το Κατερινάκι σου» Κώστας Αγέρης – Ναταλί Κάκκαβα: «Σου μιλώ και κοκκινίζεις»

Φαντασμαγορικό αλλά και φιλανθρωπικού χαρακτήρα, το «Just the 2 of us» φέτος θα διαθέσει μέρος των εσόδων του στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα» (πρώην κέντρο βρεφών «Μητέρα»).

«Just the 2 of Us», σήμερα, Σάββατο 29 Οκτωβρίου στις 20:00 στον Alpha!