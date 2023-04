Το «Killers of the Flower Moon» θα καταρρίψει σε διάρκεια το ρεκόρ ταινιών του Μάρτιν Σκορσέζε και του Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Το πολυαναμενόμενο έργο πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών, τον Μάιο.

Η ιστορία της ταινίας «Killers of the Flower Moon» που σκηνοθετεί ο Μάρτιν Σκορσέζε και πρωταγωνιστεί ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο εξερευνά μία έρευνα του FBI για σειρά δολοφονιών στους κόλπους της φυλής των Ινδιάνων Οσέιτζ στην Οκλαχόμα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’20, μετά την ανακάλυψη πετρελαίου στη γη τους.

Έναν μήνα προτού το «Killers of the Flower Moon» κάνει πρεμιέρα, αποκαλύφθηκε την Τετάρτη, 4 Απριλίου η επική της διάρκεια. Ενώ η προηγούμενη ταινία του Σκορσέζε «The Irishman» ήταν διάρκεια 3,5 ωρών, το φιλμ «Killers of the Flower Moon», σύμφωνα με δημοσιεύματα θα φθάσει τις τέσσερις ώρες!

Η επερχόμενη ταινία του Αμερικανού σκηνοθέτη, παραγωγού και σεναριογράφου, βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Ντέιβιντ Γκραν και πρωταγωνιστούν εκτός από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, οι Λίλι Γκλάντστοουν, Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Τζέσι Πλέμονς.

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία θα προβληθεί για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ των Καννών τον Μάιο.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το κινηματογραφικό έργο της Apple TV Plus, το οποίο κόστισε 200 εκατομμύρια δολάρια, θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο.

Αν και μπορεί να καταρρίψει το ρεκόρ του Σκορσέζε και του Ντι Κάπριο, δεν θα ξεπεράσει τη μεγαλύτερης διάρκειας ταινία του Ντε Νίρο, «Once Upon a Time in America» σε σκηνοθεσία Σέρτζιο Λεόνε (τέσσερις ώρες και 11 λεπτά).