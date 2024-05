Σημαντικές πρεμιέρες και ταινίες που γράφουν ιστορία τον Μαϊο στο Cinobo

Αυτός ο Μάιος στο Cinobo, τα έχει όλα! Οι πιο σημαντικές ταινίες του Ινδού Σατιατζίτ Ράι, η μοναδική Τίλντα Σουίντον, μια σειρά για δυνατά συναισθήματα και μια συζητημένη ελληνική παραγωγή, έρχονται αυτόν τον μήνα στο Cinobo.

Γνωρίζουμε καλύτερα έναν από τους πιο επιδραστικούς Ινδούς σκηνοθέτες, τον Σατιατζίτ Ράι που με τη σκηνοθετική του απλότητα αποτέλεσε έμπνευση για κορυφαίους συναδέρφους του όπως οι Σκορσέζε, Τριφό, Κόπολα.

Η Τίλντα Σουίντον συναντάει τον Ίντρις Έλμπα στο Τρεις Χιλιάδες Χρόνια Προσμονής, ένα δράμα φαντασίας που δεν θυμίζει κανένα αντίστοιχο, ενώ απολαμβάνουμε για πρώτη φορά και on demand τα συζητημένα Μην Περιμένετε και Πολλά από το Τέλος του Κόσμου, Η Χίμαιρα και Στο Ποταμόπλοιο.

Για όσους αγαπάνε τις σειρές, το Somewhere Boy έρχεται στο Cinobo για να μας φέρει αντιμέτωπους με την αλήθεια – ένα θρίλερ επιβίωσης που αγαπήθηκε πολύ από το Βρετανικό κοινό στην πρώτη του τηλεοπτική μετάδοση.

Τέλος, ο Απόστρατος, η τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του Ζαχαρία Μαυροειδή με τον Μιχάλη Σαράντη, μας πάει ένα νεοελληνικό ταξίδι ενηλικίωσης.

Σειρές στο Cinobo

Somewhere Boy

Αλεξάντρα Μπρόντσκι

Πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίσεις την αλήθεια; Μια ιστορία ενηλικίωσης όπως δεν την έχουμε ξαναδεί, παιγμένη σαν θρίλερ επιβίωσης όπου ποτέ τίποτα δεν είναι ασφαλές και τίποτα δεν είναι αυτό ακριβώς που μοιάζει. Μια από τις πιο ξεχωριστές και αξέχαστες σειρές της πρόσφατης βρετανικής τηλεόρασης. Trailer

Διαθέσιμη από 3 Μαΐου.

Cinobo Πρεμιέρες

Μην Περιμένετε και Πολλά από το Τέλος του Κόσμου (Do not Expect too Much from the End of the World)

Ράντου Ζούντε

Ο σπουδαιότερος χρονογράφος της εποχής μας πιο αιχμηρός από ποτέ. Μετά το «Ατυχές πήδημα ή παλαβό πορνό» ο Ράντου Ζούντε συνθέτει μια ακατηγοριοποίητη αστική road movie σάτιρα για την εποχή του gig economy και των social media.

Από 7 Μαΐου στο Cinobo.

Ο Παράδεισος (The Lost Boys)

Ζενό Γκρατόν

Στην πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, ο Ζενό Γρατόν εξετάζει μια ιστορία αγάπης μεταξύ δύο νέων ανδρών στη φυλακή. Αναδεικνύοντας την τρυφερότητα ως έκφραση ελευθερίας, Ο Παράδεισος υπερβαίνει το ερώτημα της αναπαράστασης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στο σινεμά.

Από 14 Μαΐου στο Cinobo.

Στο Ποταμόπλοιο (On The Adamant)

Νικολά Φιλιμπέρ

Ο Νικολά Φιλιμπέρ («Nénette») κερδίζει τη Χρυσή Άρκτο, εισάγοντάς μας στον μικρόκοσμο μιας κοινότητας ψυχολογικής υποστήριξης με ψύχραιμο βλέμμα. Ανεκτίμητο ντοκουμέντο, διαφωτιστική ταινία ή απλά, μια καθηλωτική συλλογική εμπειρία.

Από 21 Μαΐου στο Cinobo.

Η Χίμαιρα (La Chimera)

Αλίτσε Ρορβάχερ

Κάθε άνθρωπος έχει τη δική του Χίμαιρα. Η Αλίτσε Ρορβάχερ δημιουργεί ένα στοιχειωτικό, περιπετειώδες ταξίδι ανάμεσα στον κόσμο ζωντανών και νεκρών, ανάμεσα στη φύση και στο τσιμέντο των πόλεων.

Από 28 Μαΐου στο Cinobo.

New in Cinobo

Τρεις Χιλιάδες Χρόνια Προσμονής (Three Thousand Years of Longing)

Τζορτζ Μίλερ

Αν οι Χίλιες και Μια Νύχτες γράφονταν από τον Τζορτζ Μίλερ, στο πιο προσωπικό πρότζεκτ της καριέρας του αμέσως μετά τo «Mad Max: Fury Road». Τίλντα Σουίντον και Ίντρις Έλμπα σε ένα επιβλητικό έπος φαντασίας. Trailer

Διαθέσιμη από 3 Μαΐου στο Cinobo.

Η Μοναχική Σύζυγος (The Lonely Wife)

Σατιατζίτ Ράι

Μια από της σπουδαιότερες στιγμές στη φιλμογραφία του Ράι, βασισμένο σε μια νουβέλα του μεγάλου στοχαστή και νομπελίστα Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ. Η εύθραυστη αφήγηση ενός γάμου που κινδυνεύει και μιας γυναίκας που δειλά διεκδικεί τη δική της φωνή.

Από 9 Μαΐου στο Cinobο.

Η Μεγάλη Πόλη (The Big City)

Σατιατζίτ Ράι

Με πρωταγωνίστρια την πόλη της Καλκούτα, ο Ράι χτίζει ένα ευαίσθητο ανθρώπινο δράμα δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες της καθημερινότητας της εργατικής τάξης. Μια ιστορία γεμάτη ελπίσα αλλά και ένα ηχηρό σχόλιο για την ταυτότητα της σύγχρονης γυναίκας στην Ινδία.

Από 9 Μαΐου στο Cinobo.

Στο Κρεβάτι με τη Βικτόρια (In Bed with Victoria)

Ζιστίν Τριέ

Κι αν σας λέγαμε ότι πριν την “Ανατομία μιας Πτώσης” η Ζιστίν Τριέ έκανε άλλη μια ταινία με μια δίκη κι έναν σκύλο; Αυτή τη φορά όμως σε μια απολαυστικά offbeat ρομαντική κομεντί που χαρίζει μια ακαταμάχητη ερμηνεία από τη Βιρζινί Εφιρά.

Από 10 Μαΐου στο Cinobo.

Ο Ήρωας (The Hero)

Σατιατζίτ Ράι

Ο Ράι πραγματοποιεί ένα λεπτομερές ψυχογράφημα της διασημότητας, έναν οξυδερκή στοχασμό για την τέχνη, τη φήμη και τις απογοητεύσεις που τη συνοδεύουν με πρωταγωνιστή τον Ουτάμ Κουμάρ.

Από 16 Μαΐου στο Cinobo.

Ο Δειλός (The Coward)

Σατιατζίτ Ράι

Ο Σατιατζίτ Ράι εξερευνά την αγωνία της ανεκπλήρωτης επιθυμίας και του χαμένου έρωτα σε ένα συναισθηματικά πολυεπίπεδο δράμα δωματίου που είναι τόσο επιδραστικό όσο και μοναδικά εφήμερο, λόγω της σύντομης διάρκειάς του.

Από 16 Μαΐου στο Cinobo.

Μητρικό Ένστικτο (Mothers’ Instinct)

Ολιβιέ Μασέ-Ντεπάς

Πολλές φορές οι εκπλήξεις έρχονται από το πουθενά, όπως αυτό το χιτσκοκικό ψυχολογικό θρίλερ από το Βέλγιο που δεν αφήνει κερδίζει τις εντυπώσεις με το 60s στυλιζάρισμα, την παγερή ειρωνεία και την υποδόρια ένταση.

Από 17 Μαΐου στο Cinobo.

Ο Άγιος (The Holy Man)

Σατιατζίτ Ράι

Σε αυτή την κωμωδία που ισορροπεί περίτεχνα ανάμεσα στη φάρσα και την κοινωνική σάτιρα, ο Ράι στηλιτεύει τον θρησκευτικό τσαρλατανισμό και σχολιάζει αυθάδικα την ταυτοτική πάλη της Ινδίας ανάμεσα στην παράδοση και τη νεωτερικότητα.

Από 23 Μαΐου στο Cinobo.

Ο Θεός Ελέφαντας (The Elephant God)

Σατιατζίτ Ράι

Η αγάπη του Ράι για το αστυνομικό μυθιστόρημα τον οδήγησε στην επινόηση του ντετέκτιβ Φελούντα, του Ινδού Σέρλοκ Χολμς, πρωταγωνιστή σε μια σειρά από διηγήματα του σκηνοθέτη.

Από 23 Μαΐου στο Cinobo.