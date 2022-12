Στο χθεσινό (01.02.2022) επεισόδιο της σειράς “Maestro” του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, ακούστηκε μία διασκευή του τραγουδιού “Can’t help falling in love”, ερμηνευμένο από τη Μαρίζα Ρίζου.

Η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, Μαρίζα Ρίζου, διασκεύασε και ερμήνευσε το γνωστό τραγούδι του Έλβις Πρίσλεϊ και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης την ευχαρίστησε για αυτό το “δώρο”, όπως ο ίδιος χαρακτήρισε τη διασκευή.

“Αυτό το δώρο μου το έκανε η Μαρίζα Ρίζου, μέσα σε ένα βράδυ όταν της ζήτησα αν μπορεί να διασκευάσει και να ερμηνεύσει το “Can’t Help falling in Love with you” για την ερωτική σκηνή Κλέλια – Ορέστη. Όταν το ταλέντο δεν έχει όρια. Κυρίες και κύριοι, η ταλαντούχα Μαρίζα Ρίζου”.

Η ανάρτηση της Μαρίζας Ρίζου

Στη δική της ανάρτηση, η Μαρίζα Ρίζου έγραψε: “Νιώθω πολλή χαρά πρώτα απ’ όλα που είναι φίλος μου και υπάρχει στη ζωή μου. Τον αγαπώ και τον εκτιμώ βαθιά σαν άνθρωπο και σαν καλλιτέχνη. Με πήρε μια μέρα τηλέφωνο και μου λέει “Θες να δοκιμάσεις να κάνεις διασκευή στο Can’t help falling in love;” Το σκέφτηκα (ένα κλάσμα του δευτερολέπτου) και προφανώς του είπα ΝΑΙΙΙΙΙΙ. Μετά ήρθε ο Μάρκος Χαϊδεμένος να παίξει πιάνο και να με κάνει μάγκα με την αισθαντικότητα και τη μουσικότητα του, όπως κάνει τα τελευταία δέκα χρόνια που συμπορευόμαστε. Μαέστρο μου, φίλε μου Χριστόφορε Παπακαλιάτη, σ’ευχαριστώ”.