Φεβρουάριος με δεκάδες πρεμιέρες, σημαντικές ταινίες και πρωτότυπα ντοκιμαντέρ για όλα τα γούστα έχει η βιβλιοθήκη του Netflix τον Φεβρουάριο. Δείτε μερικές μόνο από τις ταινίες που έρχονται στο Netflix και υπόσχονται να σας κρατήσουν συντροφιά τις κρύες νύχτες τους χειμώνα.

Στάχτες / Ashes

Από μια μεθυστική φαντασίωση σε μια επικίνδυνη σχέση, η ζωή μιας πλούσιας παντρεμένης γυναίκας καταστρέφεται ανεπανόρθωτα όταν βρίσκει ένα ανέκδοτο μυθιστόρημα.

Η Γκιοκτσέ βρίσκει τον ενθουσιασμό που έχει χάσει στη ζωή της στην ιστορία του Στάχτες, ενός από τα βιβλία που υποβλήθηκαν στον εκδοτικό οίκο του συζύγου της, Κενάν.

Αυτή η μυστηριώδης ιστορία την παρασύρει και ξυπνά συναισθήματα που δεν είχε νιώσει εδώ και καιρό, ενώ καταρρίπτει το ευτυχισμένο οικογενειακό πορτρέτο που είχε δημιουργήσει με τον Κενάν.

Διαθέσιμη από 09/02/2024

Σκότωσέ με Αν Τολμάς / Kill Me If You Dare

Όταν η μοίρα αντιστρέφει την τύχη του προβληματικού γάμου τους, ο Πιοτρ και η Ναταλία αποφασίζουν να μείνουν μαζί, αλλά μόνο μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος.

Διαθέσιμη από 13/02/2024

Players

Μια αθλητικογράφος από τη Νέα Υόρκη ερωτεύεται ένα φλερτ της. Οι Τζίνα Ροντρίγκεζ, Ντέιμον Γουέιανς Τζούνιορ και Τομ Έλις (“Λούσιφερ”) πρωταγωνιστούν σε αυτήν την κομεντί.

Εδώ και χρόνια, η αθλητικογράφος από τη Νέα Υόρκη Μακ (Τζίνα Ροντρίγκεζ) επινοεί “συστήματα” για επιτυχημένα εφήμερα ερωτικά ραντεβού μαζί με τον κολλητό της, Άνταμ (Ντέιμον Γουέιανς Τζούνιορ), και την παρέα τους. Παρά τα αμέτρητα one-night stand όλα αυτά τα χρόνια, το βιβλίο-οδηγός τους έχει αυστηρούς κανόνες, με τον κυριότερο να απαγορεύει τις σχέσεις που προκύπτουν από ένα σύστημα. Όταν η Μακ ερωτεύεται απροσδόκητα τον επόμενο στόχο της, τον γοητευτικό ανταποκριτή πολέμου Νικ (Τομ Έλις), αρχίζει να αναθεωρεί πλήρως το παιχνίδι. Καθώς τα όρια μεταξύ δουλειάς, διασκέδασης, φιλίας και έρωτα αρχίζουν να θολώνουν, η Μακ πρέπει να μάθει πώς η σχέση της μίας βραδιάς γίνεται σοβαρή σχέση.

Στο “Players” πρωταγωνιστούν επίσης οι Τζόελ Κόρτνεϊ, Ογκούστους Πρου, Λάιζα Κόσι, Ίγκο Νούντιμ και Μαρίν Χινκλ. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Τρις Σίε, ενώ το σενάριο είναι της Γουίτ Άντερσον και η παραγωγή των Ρος Μ. Ντάινερσταϊν, Μαρκ Πλατ, Άνταμ Σίγκελ και Ράιαν Κρίστιανς.

Διαθέσιμη από 14/02/2024

Μέσα απ’ το Παράθυρο 3: Το Βλέμμα σου / Through My Window: Looking at You

Η Ρακέλ κι ο Άρης δεν μπορούν να ξεχάσουν ο ένας τον άλλον, ακόμη και όταν βγαίνουν με άλλους. Μπορούν να ξανασμίξουν παρά την πίεση της οικογένειας;

Μετά τα γεγονότα του καλοκαιριού, ο Άρης και η Ρακέλ δεν βλέπουν μέλλον στη σχέση τους και αποφασίζουν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Όταν όμως συναντιούνται ξανά τον χειμώνα στη Βαρκελώνη, η αγάπη και η επιθυμία που νιώθουν ο ένας για τον άλλον είναι αδιαμφισβήτητη. Θα μπορέσουν να βρουν έναν τρόπο να είναι ξανά μαζί;

Διαθέσιμη από 23/02/2024

Mea Culpa

Όταν η δικηγόρος υπεράσπισης Μέα Χάρπερ (Κέλι Ρόουλαντ) αναλαμβάνει την υπόθεση του κατηγορούμενου για δολοφονία καλλιτέχνη Ζαϊέρ Μαλόι (Τρεβάντε Ρόουντς), η αλήθεια δεν είναι τόσο ξεκάθαρη όσο φαίνεται. Ενώ προσπαθεί να καταλάβει αν ο μυστικοπαθής αλλά σαγηνευτικός πελάτης της είναι αθώος ή ένοχος, αποκαλύπτεται ότι όλοι είναι ένοχοι για κάτι. Το “Mea Culpa” του Τάιλερ Πέρι εξερευνά την ακαταμάχητη επιθυμία που, όταν μας κυριεύει, τα πράγματα γίνονται δύσκολα… και επικίνδυνα.

Διαθέσιμη από 23/02/2024

Κωδικός 8: Μέρος 2 / Code 8 Part II

Σε μια πόλη όπου άνθρωποι με δυνάμεις αστυνομεύονται αυστηρά, ένας πρώην κατάδικος στρέφεται σε έναν βαρόνο ναρκωτικών για να σώσει μια έφηβη από έναν ανήθικο αστυνομικό.

Διαθέσιμη από 28/02/2024

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Σύντροφος, Στόκερ, Δολοφόνος / Lover, Stalker, Killer

Ο Ντέιβ έχει μόλις βγει από μια μακροχρόνια σχέση και θέλει πολύ να κάνει νέα αρχή στα ερωτικά του, γι’ αυτό και κάνει ό,τι κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι: δοκιμάζει τις γνωριμίες μέσω διαδικτύου. Η Λιζ και η Κάρι είναι δύο από τις πιο πολλά υποσχόμενες γνωριμίες του. Είναι και οι δύο ανύπαντρες μητέρες με ακαταμάχητες προσωπικότητες που τον βοηθούν να βγει από το καβούκι του με διαφορετικούς τρόπους. Θα μπορούσε λοιπόν αυτός ο δουλευταράς, αφοσιωμένος πατέρας να απολαύσει ξανά τον περιστασιακό έρωτα, αν η κατάσταση δεν εξελισσόταν σε ένα διεστραμμένο ερωτικό τρίγωνο που έθεσε σε κίνδυνο τον Ντέιβ και τα αγαπημένα του πρόσωπα. Μέσα από συνεντεύξεις με όλους τους εμπλεκόμενους –ακόμα και τους αστυνομικούς που διαλεύκαναν την υπόθεση– και περιγραφικές αναπαραστάσεις που μεταφέρουν στους θεατές την ένταση και την παράνοια του εφιάλτη που έζησε ο Ντέιβ για τέσσερα χρόνια, αυτό το ντοκιμαντέρ από την Curious Films (Running with the Devil) και τον σκηνοθέτη Σαμ Χόμπκινσον (Fear City: Νέα Υόρκη εναντίον Μαφίας), ενώνει με επιδέξιο τρόπο το παζλ μιας απίστευτης αληθινής ιστορίας παρενόχλησης, ψηφιακής απάτης και φόνου στην καρδιά της Αμερικής.

Διαθέσιμo από 09/02/2024

Σάντερλαντ μέχρι Θανάτου: Σεζόν 3 / Sunderland ‘Til I Die: Season 3

Η Σάντερλαντ αναζητά απεγνωσμένα λίγη σταθερότητα κι ένας νέος προπονητής έρχεται για να ανεβάσει την ομάδα από τη Λίγκα 1 στην πολυπόθητη Τσάμπιονσιπ.

Διαθέσιμo από 13/02/2024

Ο Αϊνστάιν και η Βόμβα / Einstein and the Bomb

Τι συνέβη αφότου ο Αϊνστάιν έφυγε από τη Γερμανία; Μέσα από αρχειακό υλικό και τα λόγια του ίδιου, αυτό το ντοκιμαντέρ μπαίνει στο μυαλό μιας βασανισμένης ιδιοφυΐας.

Διαθέσιμo από 16/02/2024

Formula 1: Οδηγός… Επιβίωσης: Σεζόν 6 / Formula 1: Drive to Survive: Season 6

Οδηγοί, μάνατζερ και ιδιοκτήτες ομάδων ζουν τη ζωή στα άκρα, εντός και εκτός πίστας, σε κάθε σκληρή σεζόν αγώνων Φόρμουλα 1.

Διαθέσιμo από 23/02/2024

Αμερικανική Συνωμοσία: Οι Φόνοι του Χταποδιού / American Conspiracy: The Octopus Murders

Ο ρεπόρτερ Ντάνι Κασολάρο κυνήγησε την πολιτική συνωμοσία του αιώνα και βρέθηκε νεκρός σε μια μπανιέρα ξενοδοχείου. Οι φίλοι και η οικογένειά του ολοκληρώνουν την έρευνα.

Διαθέσιμo από 28/02/2024