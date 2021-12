Ποιες είναι οι παιδικές ταινίες και σειρές και τα ντοκιμαντέρ που κάνουν πρεμιέρα τον Ιανουάριο στο Netflix και δεν πρέπει να χάσετε.

Οι νέες παιδικές ταινίες και σειρές αλλά και τα ντοκιμαντέρ του Netflix, που βγαίνουν τον Ιανουάριο είναι σίγουρα μία καλή συντροφιά προκειμένου να περάσουμε ευχάριστα το χρόνο μας μέσα στο σπίτι.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

18/1/2022

The Puppet Master: Το Κυνήγι του Υπέρτατου Απατεώνα / The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman

Σε αυτήν την ψυχοφθόρα σειρά ντοκιμαντέρ, ένας απάνθρωπος απατεώνας παριστάνει τον Βρετανό κατάσκοπο ενώ χειραγωγεί και κλέβει από τα θύματά του και τις οικογένειές τους.

25/1/2022

Νεϊμάρ: Το Τέλειο Χάος / Neymar: The Perfect Chaos

Ο παγκοσμίως δημοφιλής αλλά και αποδέκτης έντονης κριτικής Νεϊμάρ μιλά για τα σκαμπανεβάσματα της προσωπικής του ζωής και της έξοχης καριέρας του στο ποδόσφαιρο.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

04/1/2022

Action Pack / Ομάδα σε Δράση

Με καρδιά, σπιρτάδα και υπερδυνάμεις, τα ηρωικά παιδιά της Ακαδημίας Δράσης συνεργάζονται για να πολεμήσουν τους κακούς, αλλά και για να αναδείξουν το καλό μέσα τους!

07/1/2022

Τζόνι Τεστ: Σεζόν 2 / Johnny Test: Season 2

Από εικονικούς μάγους μέχρι μάχες με αληθινά τέρατα, ο Τζόνι και ο Ντούκι μπλέκουν σε μια σειρά από εξωφρενικές περιπέτειες που σπάνια καταλήγουν βάσει σχεδίου.

14/1/2022

Riverdance: Μια Περιπέτεια Κινουμένων Σχεδίων / Riverdance: The Animated Adventure

Μετά από μια απώλεια, ο Ιρλανδός Κίγκαν και η Ισπανίδα φίλη του, Μόγια, μαθαίνουν να χορεύουν μέσα από τον κίνδυνο και την απόγνωση μαζί με μαγικά πνεύματα ελαφιού.

18/1/2022

Mighty Express: Τρενομπελάδες / Mighty Express: Train Trouble

Ένα πονηρό δίδυμο ξεγέλασε τα τρένα και κατέλαβε το Κέντρο Αποστολών! Μπορεί ο Φλίκερ να δείξει το ταλέντο του στις ράγες για να σώσει την κατάσταση και τους φίλους του;

21/1/2022

That Girl Lay Lay

Η ιδιόρρυθμη μαθήτρια Σέιντι προσπαθεί να τα βγάλει πέρα στο λύκειο και να κρατήσει ένα μεγάλο μυστικό, όταν το κουλ άβατάρ της ζωντανεύει ως η ασυγκράτητη φίλη Λέι Λέι.

25/1/2022



Έιντα Τουίστ, η Επιστήμονας: Σεζόν 2 / Ada Twist, Scientist: Season 2

Αυτήν τη σεζόν, η Έιντα και οι πανέξυπνοι φίλοι της αναζητούν παντού απαντήσεις, από ψηλά στον ουρανό μέχρι κάτω στη Γη και όπου αλλού μπορείτε να φανταστείτε!

28/1/2022



Angry Birds: Καλοκαιρινή Τρέλα / Angry Birds: Summer Madness

Τα αίματα ανάβουν και τα πούπουλα πετάνε όταν οι έφηβοι Ρεντ, Τσακ, Μπομπ και Στέλλα περνάνε ένα άγριο καλοκαίρι με τα άλλα Angry Birds στην κατασκήνωση Σπλίντεργουντ!