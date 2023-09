Το μηνιαίο πρόγραμμα του Netflix είναι εδώ για να ξέρετε τι θα δείτε τον Σεπτέμβριο! Σημαντικές πρωτότυπες σειρές και ταινίες έρχονται να σας κρατήσουν συντροφιά τον Σεπτέμβριο.

Οι σειρές του Netflix τον Σεπτέμβριο

Love is Blind: After the Altar: Σεζόν 4

Οι συμμετέχοντες της σεζόν μοιράζονται ενημερώσεις και νέες προοπτικές έναν χρόνο μετά τη ζωή στην κάψουλα, ενώ προετοιμάζονται για μια επική ποδοσφαιρική αναμέτρηση.

6ixtynin9 Η Σειρά

06/09/2023

Έχοντας χάσει τη δουλειά της, μια γυναίκα ανακαλύπτει ένα μυστηριώδες πακέτο στο κατώφλι του διαμερίσματός της και η ζωή της χειροτερεύει ραγδαία.

Η Πόλη Δίπλα στο Ποτάμι: Σεζόν 5/ Virgin River: Season 5

07/09/2023

Η Μελ προσαρμόζεται σε νέο ρυθμό ζωής, ο Τζακ προσπαθεί να αναπτύξει την επιχείρησή του και η πόλη αντιμετωπίζει νέες απειλές καθώς τα μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια.

Top Boy: Σεζόν 3

07/09/2023

Ο Σάλι αναλαμβάνει τα ηνία, αναγκάζοντας τον Ντουσέιν να αποσυρθεί, αλλά η νέα πραγματικότητα συνοδεύεται από νέες προκλήσεις, απειλές και συνέπειες.

Το “Top Boy”, η σειρά που εντυπωσίασε τους κριτικούς, επιστρέφει στο Netflix για μία ακόμα σεζόν, στην οποία θα αποφασιστεί ποιος θα κυριαρχήσει ως Αρχηγός του Σάμερχαους.

Οι πράξεις του Σάλι στο τέλος της προηγούμενης σεζόν επαναπροσδιόρισαν την επαγγελματική του σχέση με τον Ντουσέιν. Αντιμέτωποι με νέα κοινά προβλήματα, βλέπουν ότι όλα όσα έχτισαν απειλούνται από δυνάμεις εκτός αλλά και εντός της αυτοκρατορίας τους. Μπορούν να συνυπάρξουν με τους κανόνες του δρόμου που υπάκουσαν σε όλη τους τη ζωή σε έναν κόσμο που αλλάζει μπροστά στα μάτια τους; Ή μπορεί να υπάρξει μόνο ένας αρχηγός;

Καλό μου Παιδί / Dear Child

07/09/2023

Η απόδραση μιας μυστηριώδους γυναίκας από την οδυνηρή αιχμαλωσία της οδηγεί τους ερευνητές στην τρομακτική αλήθεια πίσω από μια άλυτη εξαφάνιση πριν από πολλά χρόνια.

Η Λένα ζει σε πλήρη απομόνωση σε ένα εξαιρετικά ασφαλές σπίτι με δύο παιδιά, τη Χάνα και τον Γιόναθαν. Τρώνε το φαγητό τους, πηγαίνουν στην τουαλέτα και κοιμούνται σε συγκεκριμένες ώρες. Όταν μπαίνει εκείνος στο δωμάτιο, στέκονται στη σειρά για να δείξουν τα χέρια τους. Κάνουν ό,τι λέει. Μέχρι που η νεαρή κοπέλα καταφέρνει να δραπετεύσει. Μετά από ένα σχεδόν θανατηφόρο τροχαίο, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, συνοδευόμενη από τη Χάνα.

Το DEAR CHILD ξεκινά εκεί που τελειώνουν τα παραδοσιακά θρίλερ: με τη λύτρωση. Όμως η πραγματική έκταση αυτού του εφιάλτη αποκαλύπτεται με τον ερχομό των γονιών της Λένας στο νοσοκομείο το ίδιο βράδυ. Αναζητούν απεγνωσμένα την εξαφανισμένη κόρη τους εδώ και σχεδόν 13 χρόνια… Το DEAR CHILD είναι μια μίνι σειρά έξι μερών που βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Ρόμι Χάουσμαν.

Πωλείται στο Όραντζ Κάουντι: Σεζόν 2 / Selling The OC: Season 2

08/09/2023

Οι μεσίτες του Ομίλου Όπενχαϊμ προσπαθούν να μείνουν προσηλωμένοι ενώ γνωρίζουν έναν πιθανό νέο συνεργάτη, αντιμετωπίζουν καυτές φήμες και δοκιμάζουν την αγορά του Κάμπο.

The Club: Σεζόν 2

15/09/2023

Χωρίς τον άντρα της, η Ρασέλ μεγαλώνει την κόρη της στο Κλαμπ Κωνσταντινούπολη με τη βοήθεια της μητέρας της. Η σχέση όμως δοκιμάζεται από την απώλεια και την προδοσία.

Σεξουαλική Αγωγή: Σεζόν 4 / Sex Education: Season 4

21/09/2023

Με τη Μέιβ στην Αμερική και το Μούρντεϊλ κλειστό, ο Ότις πρέπει να βρει τα πατήματά του στο απελευθερωμένο Κολέγιο Κάβεντις. Όμως εκεί δεν είναι ο μόνος σεξοθεραπευτής.

Μετά το κλείσιμο του Λυκείου Μούρντεϊλ, ο O Ότις και ο Έρικ αντιμετωπίζουν τώρα μια νέα πρόκληση – την πρώτη τους μέρα στο Κολέγιο Κάβεντις. Ο Ότις είναι αγχωμένος για τη δημιουργία της νέας του κλινικής, ενώ ο Έρικ εύχεται να μην την πατήσουν ξανά. Αλλά το Κάβεντις είναι ένα πολιτισμικό σοκ για όλους τους μαθητές του Μούρντεϊλ – νόμιζαν ότι ήταν προοδευτικοί, αλλά αυτό το νέο κολέγιο είναι σε άλλο επίπεδο. Κάνουν κάθε μέρα γιόγκα στον κοινόχρηστο κήπο, έχουν έντονη πρακτική βιωσιμότητας και μια ομάδα παιδιών που είναι δημοφιλείς επειδή είναι… ευγενικοί!

Η Βιβ είναι εντελώς απογοητευμένη από τη μη ανταγωνιστική προσέγγιση του κολεγίου ενώ ο Τζάκσον εξακολουθεί να προσπαθεί να ξεπεράσει την Καλ. Η Έιμι δοκιμάζει κάτι καινούργιο ξεκινώντας καλλιτεχνικές σπουδές και ο Άνταμ αναρωτιέται αν του ταιριάζει η γενική εκπαίδευση. Στις ΗΠΑ, η Μέιβ ζει το όνειρο στο διάσημο Πανεπιστήμιο Γουάλας, παρακολουθώντας μαθήματα από τον καλτ συγγραφέα Τόμας Μολόι. Ο Ότις την κυνηγάει, ενώ πρέπει να προσαρμοστεί να μην είναι το μόνο παιδί στο σπίτι ή ο μοναδικός θεραπευτής στην πανεπιστημιούπολη…

Ο Έρωτας Είναι Τυφλός: Σεζόν 5 / Love Is Blind: Season 5

22 και 29/09/2023

Ελπίζοντας να βρουν τους μελλοντικούς συζύγους τους, ενώ τους χωρίζει ένας τοίχος, μια νέα παρέα αντρών και γυναικών βιώνει ανατροπές και τρίγωνα, αναζητώντας τον έρωτα. (22/09: Επεισόδια 1-4, 29/09: Επεισόδια 5-7)

Οι ταινίες του Netflix τον Σεπτέμβριο

Μια Φορά κι έναν Καιρό Έγινε ένα Έγκλημα / Once Upon a Crime

14/09/2023

Έχοντας πάει στον χορό του πρίγκιπα με τη Σταχτοπούτα, η Κοκκινοσκουφίτσα θα βρεθεί μέσα σ’ ένα μυστήριο. Θα καταφέρει να εξιχνιάσει την υπόθεση πριν από τα μεσάνυχτα;

Η Απίθανη Πιθανότητα του Έρωτα με την Πρώτη Ματιά / Love at First Sight

15/09/2023

Η Χάντλεϊ και ο Όλιβερ αρχίζουν να ερωτεύονται στο αεροπλάνο από τη Νέα Υόρκη, αλλά χάνονται τυχαία στο τελωνείο. Το ενδεχόμενο να βρουν κάποτε ο ένας τον άλλο μοιάζει απίθανο, αλλά η μοίρα ίσως να έχει τρόπο να πάει κόντρα στις πιθανότητες.

Αφού χάσει την πτήση της από τη Νέα Υόρκη για το Λονδίνο, η Χάντλεϊ (Χέιλι Λου Ρίτσαρντσον) γνωρίζει τυχαία τον Όλιβερ (Μπεν Χάρντι) στο αεροδρόμιο. Η έλξη μεταξύ τους είναι άμεση. Η μεγάλη νύχτα στο αεροπλάνο περνά εν ριπή οφθαλμού, αλλά, με το που προσγειώνονται στο Χίθροου, η Χάντλεϊ και ο Όλιβερ χάνονται και είναι μάλλον απίθανο να ξαναβρεθούν μέσα στο χάος. Θα επέμβει άραγε η μοίρα για να ενώσει τις ψυχές αυτών των συνταξιδιωτών;

Το “Η Απίθανη Πιθανότητα του Έρωτα με την Πρώτη Ματιά” είναι μια γοητευτική ρομαντική κωμωδία από τους παραγωγούς του franchise “Προς Όλα τα Αγόρια” που βασίζεται στο ομώνυμο αγαπημένο μυθιστόρημα της Τζένιφερ Ε. Σμιθ. Με πρωταγωνιστές τους Χέιλι Λου Ρίτσαρντσον, Μπεν Χάρντι, Τζαμίλα Τζαμίλ, Ρομπ Ντιλέινι, Ντέξτερ Φλέτσερ και Σάλι Φίλιπς, η ταινία μάς υπενθυμίζει ότι το τάιμινγκ είναι το παν και ότι ο έρωτας μπορεί να βρεθεί στα πιο απίθανα μέρη.

Στα Βήματα του Αδερφού 2 / Street Flow 2

27/09/2023

Πασχίζοντας να υπερνικήσουν κύκλους προδοσίας, εκδίκησης και βίας, τα αδέρφια Τραορέ συνεχίζουν να παλεύουν για ένα καλύτερο μέλλον σε ένα φτωχό προάστιο του Παρισιού.

Η Υπέροχη Ιστορία του Χένρι Σούγκαρ / The Wonderful Story of Henry Sugar

Έρχεται σύντομα

Η μεταφορά της σύντομης ιστορίας “Η υπέροχη ιστορία του Χένρι Σούγκαρ” του Ρόαλντ Νταλ από τον Γουές Άντερσον.