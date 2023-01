Ο Φεβρουάριος στο Netflix ξεκινά δυναμικά, με σημαντικές πρεμιέρες νέων σειρών. Τι θα δούμε τις επόμενες μέρες σε μία από τις πιο διάσημες πλατφόρμες συνεχούς ροής.

02/02/2023

Freeridge: Σεζόν 1 / Freeridge

Μια παρέα εφήβων προσπαθεί να αντιστρέψει μια κατάρα, όταν ένα παράξενο παλιό κουτί φαίνεται πως φέρνει κακοτυχία –και άλλα– στις ζωές τους.

09/02/2023

Εσύ: Σεζόν 4 / You: Season 4 Part 1

Στο Λονδίνο, ο Τζο ορκίζεται να θάψει το παρελθόν και να γίνει όσο καλύτερος μπορεί. Όμως, στον δύσβατο δρόμο προς την εξιλέωση, μια νέα εμμονή αρχίζει να κυριαρχεί.

14/02/2023

Όλες τις Φορές που Ερωτευτήκαμε: Σεζόν 1 / In Love All Over Again

Από τότε που γνωρίστηκαν, η Ιρένε και ο Χούλιο διαρκώς ερωτεύονται, χωρίζουν και μετά προσπαθούν ξανά. Θα βρεθεί ποτέ ένα αίσιο τέλος στην ιστορία τους;

15/02/2023

#NoFilter: Σεζόν 1 / #NoFilter

Επειδή βαρέθηκε, η Μαρσέλι παρατάει τις σπουδές της για να κυνηγήσει έναν νέο στόχο: να γίνει influencer. Όμως, η ζωή στο διαδίκτυο είναι δυσκολότερη από ό,τι φαίνεται…

15/02/2023

Ο Νόμος της Λίντια Πόετ: Σεζόν 1 / The Law According to Lidia Poët

Μια γυναίκα, που δεν της επιτρέπεται να δικηγορεί, δίνει μια μάχη κατά της απόφασης του δικαστηρίου. Από την αληθινή ιστορία της πρώτης Ιταλίδας δικηγόρου, Λίντια Πόετ.

15/02/2023

Red Rose: Σεζόν 1 / Red Rose

Μια ετερόκλητη παρέα εφήβων πρέπει να περάσει ένα τρομακτικό καλοκαίρι όταν τα μέλη της κατεβάζουν μια εφαρμογή με επικίνδυνες απαιτήσεις και θανάσιμες συνέπειες.

16/02/2023

The Upshaws: Μέρος 3 / The Upshaws: Part 3

Παλεύοντας για την επιτυχία και επιβιώνοντας από κάθε αναποδιά, οι Άπσοου αντιμετωπίζουν μια σειρά από εμπόδια που δοκιμάζουν την ανθεκτικότητα και τις σχέσεις τους.

17/02/2023

Αδίστακτοι: Η Σειρά: Σεζόν 2 / Ganglands: Season 2

Ο Μεντί, η Λιάνα και ο Τόνι διαπιστώνουν ότι τα σχέδιά τους να φύγουν από το Βέλγιο ματαιώνονται από την εμφάνιση ενός νέου εχθρού, ο οποίος τους αναγκάζει να συμμαχήσουν με πρώην αντιπάλους.

17/02/2023

Το Κορίτσι και ο Κοσμοναύτης: Σεζόν 1 / A Girl and an Astronaut

Η επιστροφή ενός αστροναύτη μετά από 30 χρόνια αναζωπυρώνει έναν χαμένο έρωτα και κινητοποιεί το ενδιαφέρον μιας εταιρείας να μάθει γιατί ο αστροναύτης δεν γέρασε.

22/02/2023

Η Τριάδα: Σεζόν 1 / Triptych

Μια αμείλικτη ντετέκτιβ μαθαίνει ότι έχει άλλα δύο πανομοιότυπα αδέλφια και ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι για να ανακαλύψει την αλήθεια για το παρελθόν της.

23/02/2023

Outer Banks: Σεζόν 3 / Outer Banks: Season 3

Νέες περιπέτειες οδηγούν τα Ψάρια στην Καραϊβική και όχι μόνο, καθώς οι φίλοι γίνονται στόχος ενός επικίνδυνου αντιπάλου που ψάχνει μια θρυλική χαμένη πόλη.

24/02/2023

Από Ποιον Τρέχαμε να Ξεφύγουμε; Σεζόν 1 / Who Were We Running From?

Κρύβοντας ένα οδυνηρό παρελθόν, μια εξόριστη γυναίκα ζει μες στην ανωνυμία μαζί με την κόρη της, αλλάζοντας διαρκώς ξενοδοχεία και βλέποντας τους πάντες ως απειλή.