Netflix: H συγκλονιστική ιστορία πίσω από την σειρά «Τοξική πόλη»

Το Netflix ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Φεβουάριο, προσφέροντας νέες σειρές που θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Από τις σειρές του Netflix που ξεχωρίζουν είναι, αδιαμφισβήτητα, η σειρά «Τoxic Town» (Τοξική Πόλη).

Σύμφωνα με το Netflix, η σειρά, τεσσάρων επεισοδίων, εστιάζει σε τρεις μητέρες που αποζητούν δικαιοσύνη σ’ ένα δράμα βασισμένο στην αληθινή ιστορία των δηλητηριάσεων στο Κόρμπι που κυριάρχησε σ’ όλα τα πρωτοσέλιδα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το Κόρμπι είναι μια πόλη του Νορθάμπτονσαϊρ (Αγγλία), όπου στεγαζόταν ένα χαλυβουργείο της εταιρείας «Βritish Steel», το οποίο έκλεισε το 1981 με αποτέλεσμα να χαθούν 10.000 θέσεις εργασίας.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, όμως, είχαν αποτεθεί στο σημείο τεράστιες ποσότητες βιομηχανικών και τοξικών αποβλήτων.

Μεταξύ 1984 και 1999 το συμβούλιο του δήμου Κόρμπι ανέλαβε την κατεδάφιση του εργοστασίου και την απομάκρυνση των αποβλήτων σ’ ένα λατομείο, βόρεια της πόλης, στο πλαίσιο ενός προγράμματος αστικής ανάπλασης

Ωστόσο, τα τοξικά απόβλητα μεταφέρονταν σε ανοιχτά φορτηγά και χωρίς κανένα μέτρο προστασίας μέσα από κατοικημένες περιοχές με αποτέλεσμα τα μικροσωματίδια να πέφτουν αρκετές φορές στο δρόμο, αλλά και να μεταφέρονται στην ατμόσφαιρα.

Ως επακόλουθο, γυναίκες που τότε ήταν έγκυες μολύνθηκαν και γέννησαν παιδιά με γενετικές ανωμαλίες και σοβαρές αναπηρίες.

Η υπόθεση έφθασε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου και αφορούσε 18 παιδιά και τις οικογένειες τους που ισχυρίζονταν ότι η μόλυνση από τα τοξικά απόβλητα κατά τις εργασίες απομάκρυνσης των απορριμάτων, ήταν η κύρια αιτία των παραμορφώσεων.

Εξάλλου, η περιοχή ήταν διαρκώς καλυμμένη με μια παχιά, κόκκινη σκόνη, η οποία πιθανότα είχε μεταφερθεί και στη υπαίθρια αγορά που πωλούσε λαχανικά και άλλα προϊόντα.

Η πολύκροτη υπόθεση διήρκησε συνολικά δέκα χρόνια, καθώς υπήρχαν πολλά εμπόδια και αναβολές στο πέρασμα των χρόνων, ωστόσο, ήταν η πρώτη στον κόσμο που συνέδεσε την μόλυνση της ατμόσφαιρας από τοξικά απόβλητα με γενετικές παραμορφώσεις – όλες οι προηγούμενες περιπτώσεις αφορούσαν τη ρύπανση υδάτων.

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο ήταν ακλόνητα, καθώς υπήρχαν σαφείς αναφορές και από περιβαλλοντολογικό εμπειρογνώνα ότι οι αμελείς χειρισμοί του συμβουλίου είχαν ως αποτέλεσμα το υψηλό ποσοστό γεννήσεων με παραμορφώσεις.

Έτσι, λοιπόν, ο δικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα τοξικά απόβλητα επηρέασαν αρκετές γυναίκες που τότε ήταν έγκυες.

Μετά την εκδίκαση της υπόθεσης το 2009, το συμβούλιο του Κόρμπι προσπάθησε αρχικά να ασκήσει έφεση, αλλά το επόμενο έτος (2010) παραδέχτηκε τα λάθη του κατά την διάρκεια των εργασιών, προχωρώντας τελικά σε οικονομικό διακανονισμό με τις οικογένειες.

Στο «Toxic Town» του Netflix πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Jodie Whittaker (Doctor Who, Broadchurch ), Robert Carlyle (The Full Monty, Trainspotting), Aimee Lou Wood (Sex Education, Living), Rory Kinnear (The Diplomat, James Bond ) και Brendan Coyle (Downlesston Abbey, Spotton).

Η νέα σειρά του Νetflix θα είναι διαθέσιμη από τις 27/02/2025.