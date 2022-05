Ποιες είναι οι τηλεοπτικές σειρές που κάνουν πρεμιέρα τον Ιούνιο του 2022 στο Netflix και δεν πρέπει να χάσετε.

Οι νέες σειρές του Netflix, που βγαίνουν τον Ιούνιο του 2022 είναι σίγουρα μία καλή συντροφιά προκειμένου να περάσουμε ευχάριστα το χρόνο μας μέσα στο σπίτι.

02/6/2022

Borgen: Βασίλειο, Εξουσία και Δόξα / Borgen – Power & Glory

Η καριέρα της Υπουργού Εξωτερικών Μπιργκίτε Νούμπορ κινδυνεύει, όταν μια διαφωνία για το πετρέλαιο στη Γροιλανδία απειλεί να εξελιχθεί σε διεθνή κρίση.

03/6/2022

Μια Τέλεια Μητέρα / The Perfect Mother

Σίγουρη για την αθωότητα της κόρης της σε μια ανθρωποκτονία, μια αφοσιωμένη μητέρα αποκαλύπτει αλήθειες που πονούν, καθώς τα όρια μεταξύ θύματος και δράστη θολώνουν.

03/6/2022

Two Summers / Δύο Καλοκαίρια

Μια παρέα δεμένων φίλων ξανασμίγει για να κάνει χλιδάτες διακοπές – δεκαετίες μετά τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη ένα από τα μέλη από κάποιους από την παρέα.

03/6/2022

Τα Φτερά της Φιλοδοξίας / As the Crow Flies

Μια παρέα νεαρών ενηλίκων πηγαίνουν σ’ ένα πάρτι σε ένα απομακρυσμένο νησί, αλλά ο δήθεν παράδεισος που συναντάνε δεν είναι όπως φαίνεται.

08/6/2022

Baby Fever

Σ’ αυτήν την αισθηματική κομεντί, μια γιατρός γονιμότητας που γονιμοποιείται μεθυσμένη με το σπέρμα του πρώην της προσπαθεί να τον ξανακερδίσει αφού μείνει έγκυος.

10/6/2022

First Kill

Ο έρωτας μπερδεύει τις έφηβες Τζουλιέτ και Καλάιοπι. Η μία είναι βαμπίρ, η άλλη είναι κυνηγός βρικολάκων, αλλά και οι δύο είναι έτοιμες να ρίξουν το πρώτο βέλος.

10/6/2022

Peaky Blinders: Σεζόν 6

Οι Σέλμπι βιώνουν μια μεγάλη απώλεια. Τέσσερα χρόνια μετά, το τέλος της Ποτοαπαγόρευσης ωθεί τον Τόμι στο εμπόριο οπίου και μια αναγκαστική συμμαχία με τους εχθρούς του.

10/6/2022

Ιδιωτικότητα / Intimacy

Το σεξ βίντεο μιας ανερχόμενης πολιτικού που διέρρευσε λειτουργεί ως καταλύτης σε αυτήν την ιστορία τεσσάρων γυναικών που κινούνται ανάμεσα στον δημόσιο και ιδιωτικό βίο.

15/6/2022

Μαλντίβας / Maldivas

Μια γυναίκα μετακομίζει σε ένα συγκρότημα κατοικιών στο Ρίο ντε Τζανέιρο για να βρει τη μητέρα της, αλλά μια ανεξήγητη πυρκαγιά την αναγκάζει να ερευνήσει έναν φόνο.

15/6/2022

God’s Favorite Idiot

Η Μελίσα Μακάρθι πρωταγωνιστεί στο πλευρό του άντρα της, του σεναριογράφου και δημιουργού Μπεν Φαλκόνε σ’ αυτήν την κωμική σειρά για μια καλή ψυχή σε θεόσταλτη αποστολή.

16/6/2022

Έρωτας και Αναρχία: Σεζόν 2 / Love & Anarchy: Season 2

Μετά τα συνταρακτικά νέα, η απροθυμία της Σόφι να αντιμετωπίσει τον πόνο της βυθίζει τη ζωή, την καριέρα και τη σχέση της με τον Μαξ στο χάος.

17/6/2022

You Don’t Know Me / Δεν Με Ξέρεις

Όταν όλα τα στοιχεία τον ενοχοποιούν, ένας άντρας που κατηγορείται για φόνο χρησιμοποιεί την τελική επιχειρηματολογία για να μιλήσει για τη σχέση του με μια γυναίκα.

22/6/2022

Η Ακαδημία της Ομπρέλας: Σεζόν 3 / The Umbrella Academy: Season 3

Η υποψήφια για Emmy σειρά για μια δυσλειτουργική οικογένεια υπερηρώων επιστρέφει για μια νέα σεζόν.

23/6/2022

Queen

Μετά από 50 χρόνια απουσίας, ένας καταξιωμένος ράφτης και ντραγκ κουίν από το Παρίσι επιστρέφει στη γενέτειρά του στην Πολωνία για να συμφιλιωθεί με την κόρη του..

24/6/2022

Άνθρωπος Εναντίον Μέλισσας / Man Vs Bee

Ο Βρετανός κωμικός Ρόουαν Άτκινσον (“Mr. Bean”) πρωταγωνιστεί σ’ αυτήν τη σχεδόν βωβή κωμωδία για τη μάχη ενός άντρα που προσέχει ένα σπίτι ενάντια σε μια μέλισσα.