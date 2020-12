Netflix: Αυτές είναι οι 5 καλύτερες σειρές για το 2020

ΕΙΔΗΣΕΙΣ – NETFLIX: Οι Έλληνες επέλεξαν σε με μία γεμάτη από γεγονότα χρονιά να δούν σειρές και ταινές σε μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες streaming, το Netflix.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι το Netflix μας χάρισε φέτος μερικές από τις καλύτερες σειρές που έχουμε δει ποτέ. Ποιές είναι οι σειρές που σκαρφάλωσαν στην κορυφή και κατάφεραν να καθηλώσουν το τηλεοπτικό κοινό και να αποκτήσουν χιλιάδες φανατικούς θαυμαστές;

The Crown (4 σεζόν)

Υπόθεση: Φέτος, κυκλοφόρησε η 4η σεζόν της σειράς, η οποία συζητήθηκε αρκετά θα λέγαμε και άρα, ήταν αναμενόμενο να βρίσκεται στην τελική πεντάδα των σειρών της πλατφόρμας. Σε αυτή τη σεζόν, λοιπόν, βρισκόμαστε στη δεκαετία του 1980, όταν και η Ελισάβετ συγκρούεται με την πρωθυπουργό Μάργκαρετ Θάτσερ, ενώ ο πρίγκιπας Κάρολος μπαίνει σ’ έναν θυελλώδη γάμο με τη λαίδη Νταϊάνα Σπένσερ.

Ο Τελευταίος Χορός (1 σεζόν)

Υπόθεση: Μια σειρά ντοκιμαντέρ που εξιστορεί την άνοδο του σούπερ σταρ Michael Jordan και των Chicago Bulls του ’90, μαζί με ανέκδοτο υλικό από την αξέχαστη σεζόν 1997 – 1998.

Το Γκαμπί της Βασίλισσας (μίνι σειρά)

Υπόθεση: Το “Γκαμπί της Βασίλισσας” ακολουθεί μια νεαρή που είναι ταλέντο στο σκάκι, η οποία ξεκινά από ένα ορφανοτροφείο και καταλήγει να είναι στο επίκεντρο όλου του κόσμου. Αλλά η ευφυΐα έχει το τίμημά της. Η καθηλωτική μεταφορά του πρωτοποριακού μυθιστορήματος του Walter Tevis ήρθε ως μίνι σειρά στο Netflix και κατέκτησε την κορυφή.

Unorthodox (μίνι σειρά)

Υπόθεση: Με το όνειρο να ζει ανεξάρτητη, μια νεαρή γυναίκα αφήνει το υπερβολικά συντηρητικό ορθόδοξο περιβάλλον της εβραϊκής της κοινότητας στη Νέα Υόρκη, αναζητώντας μια νέα ζωή στο Βερολίνο. Αλλά πάνω που αρχίζει να βρίσκει τον δρόμο της, το παρελθόν τής χτυπά την πόρτα. Το Unorthodox είναι μία συνταρακτική ιστορία εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα που μπορεί κανείς να τη δει σα να είναι μία ταινία, καθώς έχει λίγα επεισόδια.

Tiger King: Φόνοι, Χάος και Τρέλα (1 σεζόν)

Υπόθεση: Αν όχι η πιο περίεργη, σίγουρα μία από τις πιο περίεργες σειρές του έτους φεύγει. Στη συγκεκριμένη σειρά ο ιδιοκτήτης ενός ζωολογικού κήπου βγαίνει εκτός ελέγχου. Δίπλα του βρίσκεται μια σειρά εκκεντρικών χαρακτήρων όπως δολοφόνοι, με φόντο τον υπόκοσμο των εκτροφέων αιλουροειδών.

Σύμφωνα με την εταιρεία Reelgood, η οποία μετράει την θεαματικότητα στο Netflix, πάνω από 190 διαφορετικές σειρές κατάφεραν να φτάσουν στο τοπ 10 του Netflix από την περίοδο 27 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 9 Δεκεμβρίου, με το «The Office» κατάφερε να εμφανιστεί 178 φορές.

Η λίστα με τις 10 σειρές του Netflix με την μεγαλύτερη θεαματικότητα του 2020.

1. Cocomelon

2. The Office (U.S.)

3. The Queen’s Gambit

4. Tiger King

5. Ozark

6. Outer Banks

7. The Umbrella Academy

8. Unsolved Mysteries

9. Cobra Kai

10. Love is Blind