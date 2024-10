Netflix: Η αληθινή ιστορία πίσω από το «Nobody Wants This»

Η πιο πολυσυζητημένη σειρά του Netflix στην κατηγορία των ρομαντικών κομεντί, είναι αυτή τη στιγμή το «Nobody Wants This». Και ναι, κάποιος – καλύτερα κάποια – έζησε ένα love story σαν αυτό του «Nobody Wants This» στην πραγματική ζωή.

Η σειρά – φαινόμενο του Netflix έκανε το ντεμπούτο της στην πλατφόρμα streaming πριν από λίγες εβδομάδες, κέρδισε θεατές και κρτικούς και πάει και για δεύτερη σεζόν.

Η απίθανη ρομαντική ιστορία ανάμεσα στη sex podcaster Joanne (Kristen Bell), η οποία είναι γνωστή για την όχι και τόσο τυχερή ερωτική της ζωή, και τον ραβίνο Noah (Adam Brody), ο οποίος είχε μόλις βγει από μια μακροχρόνια σχέση, είναι μία αστεία, συγκινητική και ρομαντική κομεντί.

Η σειρά γρήγορα σκαρφάλωσε στο Top 10 του Netflix με τις σειρές που βλέπουν όλοι αυτή τη στιγμή.

Στο μεταξύ, αποδεικνύεται ότι η σειρά 10 επεισοδίων είναι, εν μέρει, εμπνευσμένη από την πραγματική ιστορία αγάπης μεταξύ της δημιουργού της, Erin Foster, και του συζύγου της, Simon Tikhman με τον οποίο παντρεύτηκε το 2019.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Netflix US (@netflix)

Η Erin έχει περιγράψει τη σειρά ως ένα «ερωτικό γράμμα» στον γάμο της με τον Simon, και άρχισε να τη δουλεύει τον Μάιο του 2023, όταν δηλαδή το πρότζεκτ πήρε αρχικά το πράσινο φως από το Netflix.

Η Erin Foster, 42 ετών, είναι κόρη του μουσικού παραγωγού David Foster και του πρώην μοντέλου Rebecca Dyer.

Μαζί με την αδερφή της, Sara Foster, η Erin έχει εργαστεί στην τηλεόραση επί σειρά ετών.

Ξεκίνησε την καριέρα της στην υποκριτική με ρόλους στο Gilmore Girls, στο CSI και στο The O.C., στο οποίο επίσης πρωταγωνιστούσε ο Adam Brody, βασικό μέλος του καστ του Nobody Wants This.

Η Erin και η Sara έχουν επίσης μαζί μια σειρά ρούχων που ονομάζεται Favorite Daughter και ένα podcast με τίτλο The World’s First Podcast.

Η αληθινή ιστορία που ενέπνευσε το Nobody Wants This

Το «Nobody Wants This» βασίζεται εν μέρει στο love story μεταξύ της Erin και του συζύγου της, Simon.

Ο Simon είναι ιδιοκτήτης δισκογραφικής εταιρείας (όχι ραβίνος όπως στη σειρά) και το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει το 2018, αφού γνωρίστηκαν στο γυμναστήριο, με τον Simon να ζητά από την Erin να γίνει η κοπέλα του τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

Ένα χρόνο αργότερα, το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του μέσω της αδελφής της Erin, Sara, χάρη σε μια φωτογραφία που δημοσίευσε στο Instagram.

Λίγους μήνες αργότερα, την παραμονή Πρωτοχρονιάς, το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια παραδοσιακή εβραϊκή τελετή στο Νάσβιλ. Πρόσφατα, επίσης, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί.

Η Foster θυμάται ότι της είπε σε μια από τις πρώτες τους συναντήσεις στο γυμναστήριο το 2018: «Όποια και να παντρευτώ, πρέπει να είναι Εβραία». Αυτό αποτέλεσε πρόκληση για τη Foster.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The World’s First Podcast (@worldsfirstpodcast)

Η Erin κατέληξε να ασπάζεται τον ιουδαϊσμό πριν από τον γάμο της με τον Simon, γεγονός που ενέπνευσε με έναν τρόπο τη βασική ιδέα για το Nobody Wants This. Η σειρά περιλαμβάνει κάποια ζητήματα που όντως αντιμετώπισε το ζευγάρι όταν άρχισε να πρωτοβγαίνει, μιας και προσπαθούσαν να χτίσουν τη σχέση τους «παντρεύοντας» τα διαφορετικά lifestyle τους.

Πηγή φωτογραφίας: Reuters

«Δεν ερχόμασταν από το ίδιο backround», εξήγησε η Erin για τη γνωριμία της με τον Simon στο podcast της. «Εκείνος προερχόταν από ένα πολύ παραδοσιακό περιβάλλον. Εγώ από ένα πιο αντισυμβατικό. Όταν ήρθαμε κοντά είπαμε: “πώς θα λειτουργήσει αυτό;”».

«Δεν θα μπορούσαμε να προερχόμαστε από πιο διαφορετικούς κόσμους αλλά αυτές οι διαφορετικές κοσμοθεωρίες μας έφεραν σε μια μοναδική θέση για να έχουμε… όχι συγκρούσεις, αλλά προκλήσεις για να προχωρήσουμε μπροστά και να ξεκινήσουμε μια κοινή ζωή», έχει παραδεχτεί η ίδια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Erin Foster (@erinfoster)

Στη συνέχεια, ήταν και οι διαφορετικές προσωπικότητές τους, με την Foster να είναι πιο ντόμπρα. «Οι γονείς του δεν ήταν πραγματικά συνηθισμένοι σε κάποιον που είναι τόσο αφιλτράριστος και που λέει πώς αισθάνεται όλη την ώρα», δήλωσε στο Bazaar.

«Αυτό δεν ήταν κάτι που είχαν συνηθίσει, και εγώ δεν είχα συνηθίσει να είμαι με γονείς όπου πρέπει να προσέχεις τι λες και να μην βρίζεις όταν είσαι δίπλα τους. Υπήρξε μια περίοδος προσαρμογής όπου έλεγαν: “Αυτό είναι το άτομο που επέλεξες να φέρεις στην οικογένειά μας; Είσαι καλά, Σάιμον; Τι σκέφτεσαι;”»

Επιπλέον, υπάρχουν κι άλλες στιγμές από το πραγματικό love story του ζευγαριού που μπήκαν στη σειρά – συγκεκριμένα, η στιγμή με τα ηλιοτρόπια.

Στο 6o επεισόδιο του Nobody Wants This, ο Noa βιάζεται να συναντήσει τους γονείς της Joan και εμφανίζεται με εξοπλισμό γυμναστικής και ένα μάτσο ηλιοτρόπια στο χέρι, γεγονός που ξενερώνει τη Joan.

Στην πραγματική ζωή, ο Simon έφερε ηλιοτρόπια όταν συνάντησε τη μητέρα της Erin, γεγονός που της προκάλεσε δεύτερες σκέψεις για τη σχέση της, καθώς θεώρησε αδυναμία το γεγονός ότι τον Noah τον ενδιέφερε τόσο πολύ και έκανε τόση προσπάθεια για να είναι αρεστός.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Erin Foster (@erinfoster)

Όσο για την αδελφή της Foster, η Sara ήταν «πραγματικά υποστηρικτική» στην αληθινή σχέση της Erin με τον Tikhman, σε αντίθεση με την Morgan στη σειρά, η οποία αντιδρά στο ειδύλλιο της Joanne με τον Noah. «Εκείνη και ο Σάιμον ήταν πολύ κοντά από την αρχή, αλλά αυτό δεν είναι τόσο ενδιαφέρον για την τηλεόραση» δήλωσε η Erin για την αδερφή της Sara στο Bazaar.

Ωστόσο, η βασική διαφορά μεταξύ σειράς και αληθινής ιστορίας είναι ότι ενώ στην πραγματική ζωή η Erin ήθελε να ασπαστεί τον ιουδαϊσμό, η Joanne είναι πολύ πιο διστακτική και τελικά λέει στον Noah ότι δεν είναι ακόμα έτοιμη να κάνει αυτό το άλμα.

Αν και εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα, ο τρόπος που απεικονίζονται στην οθόνη προκάλεσε κάποιες συζητήσεις, ακόμη και με τη συνολική αίσθηση της σειράς. Μετά την έναρξη της σειράς, ορισμένοι κριτικοί κατηγόρησαν τη σειρά ότι παρουσιάζει στερεότυπα, ειδικά όσον αφορά τις Εβραίες γυναίκες.

Η Foster απάντησε στις αντιδράσεις με μια δήλωση στους L.A. Times. «Νομίζω ότι χρειαζόμαστε θετικές εβραϊκές ιστορίες αυτή τη στιγμή», δήλωσε. «Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να εστιάζει ο κόσμος στο “Ω, αυτό είναι ένα στερεότυπο των Εβραίων”, όταν έχεις έναν ραβίνο ως πρωταγωνιστή. Έναν σέξι, δροσερό, νεαρό ραβίνο που καπνίζει χόρτο.

Αυτό είναι το αντίθετο του πώς βλέπουν οι άνθρωποι έναν Εβραίο ραβίνο, σωστά;».

«Αν παρουσίαζα τους Εβραίους γονείς, σαν δύο χίπηδες σε μια φάρμα, τότε κάποιος θα έγραφε: “Δεν έχω ξανασυναντήσει ποτέ Εβραίο έτσι; Προφανώς δεν ξέρεις τους Εβραίους, δεν ξέρεις τι κάνεις, και αυτό δεν μας αντιπροσωπεύει”».

Πρόσθεσε επίσης: «Αυτό που ήθελα πραγματικά να κάνω ήταν να ρίξω ένα θετικό φως στον εβραϊκό πολιτισμό από τη δική μου οπτική γωνία και από τη θετική μου εμπειρία όταν γνώρισα και έγινα μέρος του προσθέτοντας λίγη διασκέδαση [και] εκπαιδευτικές στιγμές».