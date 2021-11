Ποιες είναι οι ταινίες που κάνουν πρεμιέρα τον Δεκέμβριο στο Netflix και δεν πρέπει να χάσετε.

Οι νέες ταινίες του Netflix, που βγαίνουν τον Δεκέμβριο είναι σίγουρα μία καλή συντροφιά προκειμένου να περάσουμε ευχάριστα το χρόνο μας μέσα στο σπίτι.

Δείτε ποιές ταινίες έρχονται στο Netflix τον Δεκέμβριο.

01/12/2021

Η Εξουσία του Σκύλου / The Power of the Dog

Ένας αυταρχικός ιδιοκτήτης ράντσου εξαπολύει έναν πόλεμο εκφοβισμού στη νέα σύζυγο του αδερφού του και τον γιο της, μέχρι που αποκαλύπτονται καλά κρυμμένα μυστικά.

02/12/2021

Εντελώς Single / Single All The Way

Στο πατρικό για τα Χριστούγεννα, ο Πίτερ ζητά από τον κολλητό του να το παίξει το αγόρι του, αλλά σχέδιο και συναισθήματα αλλάζουν, όταν οι δικοί του τού κάνουν προξενιό.

03/12/2021

Mixtape

Το 1999, η 12χρονη Μπέβερλι βρίσκει μια χαλασμένη κασέτα των νεκρών γονιών της κι αρχίζει να ψάχνει τα τραγούδια μαθαίνοντας περισσότερα για τη μαμά και τον μπαμπά της.

06/12/2021

Ο Ντάβιντ και τα Ξωτικά / David and the Elves

Ένα εξαντλημένο από τη δουλειά ξωτικό βγαίνει στον έξω κόσμο και προσπαθεί να ζήσει τη μαγεία των Χριστουγέννων με τη βοήθεια ενός νέου μικρού φίλου.

10/12/2021

Δύο / Two

Δύο άγνωστοι ξυπνούν και ανακαλύπτουν ότι είναι ραμμένοι μαζί από την κοιλιά, ενώ σοκάρονται ακόμα περισσότερο όταν μαθαίνουν ποιος ευθύνεται για αυτό το φρικτό μαρτύριο.

10/12/2021

Πάνω στο Καλύτερο Ξανά / Still Out of My League

Αφού χωρίζει με τον άντρα των ονείρων της, η Μάρτα ερωτεύεται έναν καλλιτέχνη. Η ζωή όμως επιφυλάσσει μερικές ανατροπές για την άρρωστη κοπέλα και τους φίλους της.

10/12/2021

Επιστροφή στη Φύση / Back to the Outback

Παρόλο που μπορεί να μοιάζουν επικίνδυνα, αυτά τα παρεξηγημένα πλάσματα έχουν χρυσή καρδιά – και σπάνε τα δεσμά της αιχμαλωσίας για να βρουν ένα σπίτι.

10/12/2021

Ασυγχώρητη / The Unforgivable

Μια γυναίκα που καταδικάστηκε για φόνο βγαίνει απ’ τη φυλακή σε μια κοινωνία που δεν τη συγχωρεί και ψάχνει τη μικρή αδελφή της που αναγκάστηκε κάποτε να εγκαταλείψει.

15/12/2021

The Hand of God

Το ’80 στη Νάπολη, ο νεαρός Φαμπιέτο κυνηγά το πάθος του για την μπάλα, καθώς μια οικογενειακή τραγωδία χαράσσει το αβέβαιο αλλά πολλά υποσχόμενο μέλλον του στο σινεμά.

16/12/2021

Χριστούγεννα στην Καλιφόρνια: Τα Φώτα της Πόλης / A California Christmas: City Lights

Έναν χρόνο αφότου ρίζωσε ο έρωτάς τους, η Κάλι και ο Τζόσεφ αφήνουν το ράντσο για μια οικογενειακή επιχείρηση στο Σαν Φρανσίσκο – με την προοπτική να φάμε κουφέτα.

24/12/2021

Η Βικτόρια και το Μυστήριο / Vicky and Her Mystery

Ύστερα από τον θάνατο της μαμάς της, ένα κορίτσι κι ο μπαμπάς της μετακομίζουν στο άγριο και όμορφο Καντάλ. Μπορεί ένα ξεχωριστό πλάσμα να τη θεραπεύσει; Αληθινή ιστορία.

24/12/2021

1.000 Χιλιόμετρα ως τα Χριστούγεννα / 1000 Miles from Christmas

Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία, μια ρομαντική κωμωδία και ένας άντρας γύρω στα 30 που μαθαίνει –απρόθυμα– να αφήνει το χριστουγεννιάτικο πνεύμα να τον παρασύρει.

24/12/2021

Μην Κοιτάτε Πάνω / Don’t Look Up

Δύο αστρονόμοι κάνουν εκστρατεία στον Τύπο για να ενημερώσουν την ανθρωπότητα σχετικά με έναν κομήτη που κινείται προς τη Γη. Η αντίδραση του αφηρημένου κόσμου: καλά…

30/12/2021

Η Χίλντα και ο Βασιλιάς του Βουνού / Hilda and the Mountain King

Όταν η Χίλντα ξυπνά στο σώμα ενός τρολ, πρέπει να φανεί ξύπνια και θαρραλέα για να επιστρέψει σπίτι, να ξαναγίνει άνθρωπος – και να σώσει την πόλη του Τρόλμπεργκ.

31/12/2021

Ατρόμητες Φώκιες / Seal Team

Μια ατρόμητη φώκια, ο Κουίν, φτιάχνει μια ομάδα από αουτσάιντερ και μαζί αντιμετωπίζουν αμείλικτους καρχαρίες με κοφτερά δόντια για να πάρουν πίσω τη θάλασσα.