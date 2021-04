Πόσες φορές σας ήταν δύσκολο να διαλέξετε μια σειρά ή μια ταινία στο Netflix…; Πολλές; Τώρα το κανάλι έχει μια λύση για τους αναποφάσιστους τηλεθεατές και θα βάλει τέλος στα διλήμματα ή τις κινηματογραφικές βραδιές που καταλήγουν σε… καυγάδες.

Το Netflix δημιούργησε τη λειτουργία «Να δω κάτι» (Play Something), μια νέα, συναρπαστική δυνατότητα που μας επιτρέπει να χαλαρώνουμε και απλώς να παρακολουθούμε. Η πλατφόρμα με αυτό τον τρόπο βοηθά τον αναποφάσιστο τηλεθεατή να διαλέξει νέα σειρά ή ταινία με βάση το ιστορικό του περιεχομένου που έχει ήδη παρακολουθήσει.

Τη λειτουργία «Να δω κάτι» (Play Something) τη βρίσκουμε κάτω από το όνομά μας στο προφίλ του Netflix ή ως ξεχωριστό tab στο Netflix menu. Και σε περίπτωση που δεν μείνουμε ικανοποιημένοι υπάρχει και άλλη πρόταση, αρκεί να πατήσουμε το κουμπί Play Something Else.

Want to watch something but not sure what? We got you covered!



Starting today you’ll find PLAY SOMETHING when you log on to Netflix — locate it underneath your name, as a row on the homepage, or in the menu. It will show you one of three things… pic.twitter.com/xkHgfMHYpR