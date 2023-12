Το Netflix ανακοίνωσε σήμερα ότι το μάνγκα “ONE PIECE” αποκτά μια νέα προσαρμογή άνιμε, ξεκινώντας από το εμβληματικό έπος του Ανατολικού Μπλε και στέλνοντας κύματα ενθουσιασμού στην παγκόσμια κοινότητα άνιμε τη δεύτερη μέρα του Jump Festa 2024.

Με τίτλο THE ONE PIECE, η σειρά anime θα εκτελεστεί σε παραγωγή του διάσημου WIT Studio, το οποίο είναι αναγνωρισμένο για τη δουλειά του σε επιτυχημένα άνιμε όπως το SPY x FAMILY και το Attack on Titan (Σεζόν 1-3).

Το THE ONE PIECE, το οποίο βρίσκεται αυτήν την εποχή σε στάδιο παραγωγής, θα μεταδοθεί παγκοσμίως αποκλειστικά στο Netflix, σηματοδοτώντας μια σημαντική συνεργασία με την επιτροπή παραγωγής του THE ONE PIECE, που αποτελείται από εκπροσώπους της Shueisha, του τηλεοπτικού δικτύου Fuji και της Toei Animation Co.

Σε μια κοινή δήλωση, η επιτροπή εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για αυτό το πρωτοποριακό έργο, το οποίο θα διαφέρει από την τηλεοπτική σειρά άνιμε που έχει γοητεύσει το κοινό για περισσότερα από 25 χρόνια.

Με το THE ONE PIECE, η επιτροπή στοχεύει να προσφέρει στους θεατές μια φρέσκια αλλά οικεία εμπειρία, χρησιμοποιώντας οπτική τεχνολογία αιχμής που θα αναβιώσει τις περιπέτειες του Λούφι μέσα από το αγαπημένο έπος του Ανατολικού Μπλε.

Από την πένα του Εϊτσίρο Όντα, το “ONE PIECE” γιόρτασε την 25η επέτειό του τον Ιούλιο του 2022, έχοντας πουλήσει πάνω από 510 εκατομμύρια κόμικς παγκοσμίως.

Η σειρά ζωντανής δράσης ONE PIECE, που μεταδίδεται αποκλειστικά στο Netflix, έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές, ενώ η τηλεοπτική σειρά άνιμε σε παραγωγή της Toei Animation μεταδίδεται από το 1999.