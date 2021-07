NETFLIX: Πρωτότυπες σειρές και ντοκιμαντέρ από το Netflix που θα είναι διαθέσιμες τον Αύγουστο.

Το Netflix αποτελεί δίχως αμφιβολία από τις πρώτες επιλογές σε ότι αφορά ις streaming πλατφόρμες. Ποιες πρωτότυπες σειρές και ντοκιμαντέρ έρχονται τον Αύγουστο.

UFO: ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΟ ΦΩΣ / TOP SECRET UFO PROJECTS: DECLASSIFIED

Παρόλο που οι ισχυρισμοί για εξωγήινη επαφή έχουν αναιρεθεί εδώ και καιρό, πολλοί πιστεύουν ότι η ύπαρξη των ΑΤΙΑ δεν είναι απλώς πιθανή, αλλά βέβαιη. Έρχεται 3 Αυγούστου.

CAR MASTERS: ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΝΤΡΑ ΣΤΗ ΧΛΙΔΗ / CAR MASTERS: RUST TO RICHES

Καθώς το Συνεργείο Γκόθαμ ανεβαίνει, ο Μαρκ εξελίσσει την επιχειρηματική στρατηγική “αναβάθμιση και ανταλλαγή”, προσελκύοντας πελάτες με μεγάλες ιδέες και πολλά λεφτά. Έρχεται 4 Αυγούστου.

ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΙΣ / COOKING WITH PARIS

Πιστεύοντας ότι όλοι μπορούν να μαγειρέψουν, η Πάρις Χίλτον δίνει τη δική της νότα σε κάθε πιάτο. Ένα μαγειρικό σόου που αναδύει αρώματα διασκέδασης και… γκλίτερ. Έρχεται 4 Αυγούστου.

HIT & RUN

Ένας άντρας ψάχνει την αλήθεια για τον θάνατο της γυναίκας του και μπλέκεται σε έναν επικίνδυνο ιστό μυστικών κι ίντριγκας που εκτείνεται από τη Νέα Υόρκη ως το Τελ Αβίβ. Έρχεται 6 Αυγούστου.

BAKE SQUAD

Έμπειροι ζαχαροπλάστες απογειώνουν τα γλυκά με νέες ιδέες και επικές εκτελέσεις. Τώρα δίνουν μάχη για να κατακτήσουν πελάτες που αναζητούν ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες. Έρχεται 11 Αυγούστου.

BRAND NEW CHERRY FLAVOR

Μια σκηνοθέτις πάει στο Χόλιγουντ τη δεκαετία του ’90 για να γυρίσει την ταινία της, αλλά χάνεται σε έναν ψυχεδελικό λαβύρινθο γεμάτο σεξ, μαγεία, εκδίκηση – και γατάκια. Έρχεται 13 Αυγούστου.

ΧΑΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ / GONE FOR GOOD

Δέκα χρόνια αφότου έχασε δύο πολύ αγαπημένα του πρόσωπα, ένας άντρας βρίσκεται βυθισμένος σε άλλο ένα ιλιγγιώδες μυστήριο, όταν η φίλη του ξαφνικά εξαφανίζεται. Έρχεται 13 Αυγούστου.

ΒΑΛΕΡΙΑ / VALERIA

Οι τέσσερις φίλες στηρίζουν και ανεβάζουν η μία την άλλη, καθώς παίρνουν σημαντικές αποφάσεις που θα επηρεάσουν την καριέρα και την ερωτική τους ζωή. Έρχεται 13 Αυγούστου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ / THE CHAIR

Σε ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος μη ευρωπαϊκής καταγωγής προσπαθεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις ενός προβληματικού τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας. Έρχεται 20 Αυγούστου.

ΞΥΠΝΑ / OPEN YOUR EYES

Μετά από μια τραγωδία, μια έφηβη βρίσκεται σε μια κλινική διαταραχών μνήμης, όπου έρχεται κοντά με άλλους ασθενείς που έχουν βιώσει παρόμοια τραύματα. Έρχεται 25 Αυγούστου.

CLICKBAIT

Σε αυτήν τη σειρά θρίλερ, οκτώ διαφορετικές προοπτικές παρουσιάζουν προκλητικά στοιχεία για τον δράστη ενός φρικτού εγκλήματος, πυροδοτημένου από τα social media. Έρχεται 25 Αυγούστου.

ΜΟΤΕΛ ΜΕ ΣΤΙΛ / MOTEL MAKEOVER

Δύο νέες επιχειρηματίες στον τομέα της φιλοξενίας θέλουν να επεκτείνουν την αυτοκρατορία τους ανακαινίζοντας ένα παλιό μοτέλ στο Οντάριο, όταν ξεσπά η πανδημία COVID-19. Έρχεται 25 Αυγούστου.

ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ: ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΣΚΑΡΝΕΣ / POST MORTEM: NO ONE DIES IN SKARNES

Επέστρεψε από τους νεκρούς και έχει μια ακόρεστη δίψα για αίμα. Στο μεταξύ, το γραφείο τελετών της οικογένειάς της χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Τι θα γινόταν αν… Έρχεται 25 Αυγούστου.

TITLETOWN HIGH

Μια αθλητική σειρά ριάλιτι που αφηγείται τη ζωή, εντός και εκτός γηπέδου, των μελών της ομάδας ποδοσφαίρου του Λυκείου Βαλντόστα. Έρχεται 27 Αυγούστου.

ΚΑΛΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ / GOOD GIRLS

Υπό το άγρυπνο βλέμμα της αστυνομίας, η Μπεθ, η Ρούμπι και η Άννι σκέφτονται τα υπέρ και τα κατά της δουλειάς τους, ενώ ο Ντιν και ο Σταν κάνουν κάτι ανάλογο. Έρχεται 31 Αυγούστου.

Η ΜΑΡΙ ΚΟΝΤΟ ΔΙΝΕΙ ΧΑΡΑ / SPARKING JOY

Η Μαρί Κόντο επιστρέφει με μια ολοκαίνουργια σειρά – κι αυτήν τη φορά, το πάει παραπέρα συγυρίζοντας μια ολόκληρη πόλη. Έρχεται 31 Αυγούστου.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

PRAY AWAY: ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ / PRAY AWAY

Επιζήσαντες και πρώην ηγέτες του κινήματος της “θεραπείας αλλαγής” μιλούν για τη ζημιά που προκλήθηκε στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και την καταστροφική επιμονή του. Έρχεται 3 Αυγούστου.

SHINY FLAKES: Ο ΕΦΗΒΟΣ ΝΑΡΚΟΒΑΡΟΝΟΣ / SHINY FLAKES: THE TEENAGE DRUG LORD

Ο Μαξ Σ. αφηγείται πώς δημιούργησε μια αυτοκρατορία ναρκωτικών από το εφηβικό του δωμάτιο. Η πραγματική ιστορία της σειράς “Πώς να Πουλήσεις Ναρκωτικά Online (Γρήγορα)”. Έρχεται 3 Αυγούστου.

ΟΙ ΚΑΟΥΜΠΟΗΔΕΣ ΤΗΣ ΚΟΚΑΪΝΗΣ: ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΥ ΜΑΪΑΜΙ / COCAINE COWBOYS: THE KINGS OF MIAMI

Δύο παιδικοί φίλοι που παράτησαν το σχολείο γίνονται οι πιο ισχυροί βασιλιάδες ναρκωτικών στο Μαϊάμι σε αυτήν την αληθινή ιστορία ενός αστυνομικού έπους δεκαετιών. Έρχεται 4 Αυγούστου.

ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΤΥΧΕΣ / UNTOLD

Τι γίνεται όταν οι αθλητές ελέγχουν τις ιστορίες τους; Αυτή η σειρά εξετάζει εμβληματικές αθλητικές στιγμές και πρόσωπα, χαρίζοντας μοναδικές οπτικές για αγαπημένα σπορ. Έρχεται 8 Αυγούστου .

ΟΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ: ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΝΙΛΣΕΝ / MEMORIES OF A MURDERED: THE NILSEN TAPES

Ο Βρετανός κατά συρροή δολοφόνος Ντένις Νίλσεν αφηγείται τη ζωή και τα εγκλήματά του μέσα από μια σειρά ανατριχιαστικών ηχογραφήσεων από το κελί του στις φυλακές. Έρχεται 18 Αυγούστου.

ΜΠΟΜΠ ΡΟΣ: ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΗΣΙΑ / BOB ROSS: HAPPY ACCIDENTS, BETRAYAL & GREED

Η ανεπανάληπτη ιστορία πίσω από τον δημιουργικό ζωγράφο τοπίων και παρουσιαστή του “Η Χαρά της Ζωγραφικής”, Μπομπ Ρος. Έρχεται 25 Αυγούστου.