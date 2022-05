Ποιες είναι οι ταινίες που κάνουν πρεμιέρα τον Μάϊο στο Netflix και δεν πρέπει να χάσετε.

Οι νέες ταινίες του Netflix, που βγαίνουν τον Μαϊο είναι σίγουρα μία καλή συντροφιά προκειμένου να περάσουμε ευχάριστα το χρόνο μας μέσα στο σπίτι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ποιές ταινίες έρχονται στο Netflix τον Μάϊο.

06/5/2022

Οι Αταίριαστοι 2/ The Takedown

Αναγκασμένοι να ξανασυνεργαστούν μετά από μια δεκαετία, δύο αταίριαστοι αστυνομικοί ερευνούν έναν φόνο σε μια διχασμένη πόλη της Γαλλίας, όπου καραδοκεί μια συνωμοσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

06/5/2022

Along for the Ride

Το καλοκαίρι πριν από το κολέγιο, ο διαβαστερό Auden συναντά την μυστηριώδη Eli, και – σε νυχτερινές αναζητήσεις – την βοηθά να βιώσει την ξέγνοιαστη εφηβική ζωή που της έλειπε.

11/5/2022

Ο Βασιλιάς των Αποδράσεων / The Getaway King

Μετά την εγχείρηση, η ζωή της Μάρτα κρέμεται από μια κλωστή, ενώ ο αληθινός έρωτας είναι κοντά. Μπορεί όμως η καρδιά να επιβληθεί σε παλιά μυστικά – και μια άστατη μοίρα;

13/5/2022

Ξανά στο Λύκειο / Senior Year

Πριν από 20 χρόνια, μια μαζορέτα έπεσε σε κώμα από ένα ατύχημα. Τώρα είναι 37, μόλις συνήλθε και ετοιμάζεται να ζήσει το όνειρό της: να γίνει η βασίλισσα του χορού.

18/5/2022

Η Τέλεια Οικογένεια / The Perfect Family

Αρχικά, η Λουσία αιφνιδιάζεται από την εκκεντρική οικογένεια της κοπέλας του γιου της. Όμως δεν έχει ιδέα τι επίδραση θα έχει στην άψογη και καθωσπρέπει ζωή της.

18/5/2022

Toscana

Όταν ένας Δανός σεφ ταξιδεύει στην Τοσκάνη για να πουλήσει την επιχείρηση του πατέρα του, συναντά μια ντόπια γυναίκα που τον εμπνέει να ξανασκεφτεί την προσέγγισή του στη ζωή και την αγάπη.

19/5/2022

Ο Τέλειος Συνδυασμός / A Perfect Pairing

Για να κερδίσει έναν μεγάλο πελάτη, ένα επίμονο στέλεχος σε εταιρεία εμπορίας οίνου πηγαίνει σε μια φάρμα με πρόβατα στην Αυστραλία όπου φλερτάρει με έναν τραχύ ντόπιο.

20/5/2022

F*ck Love Too

Ερωτικά τρίγωνα και εμμονικές αμφιβολίες δοκιμάζουν σχέσεις, καθώς η Λίσα πρέπει να πάρει μια δύσκολη απόφαση, ο Τζακ περνά κρίση και η Μπο αμφιβάλλει για τον γάμο της.