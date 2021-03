NETFLIX: Η γνωστή πλατφόρμα streaming έχει τον Απρίλιο σημαντικές πρωτότυπες σειρές, ταινίες, καθώς και ντοκιμαντέρ για όλα τα γούστα.

Το Netflix έχει μπει δυαντά στην ελληνική αγορά των υπηρεσιών streaming, και ο Απρίλιος είναι γεμάτος με σημαντικές πρωτότυπες ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ για όλα τα γούστα.

Πρωτότυπες Σειρές

ΤΟ ΕΡΠΕΤΟ / THE SERPENT

Το ’70, ο αδίστακτος δολοφόνος Σαρλ Σομπράζ βάζει στο στόχαστρό του ταξιδιώτες εναλλακτικού τουρισμού στη Νότια Ασία. Βασισμένο σε σοκαριστικά αληθινά γεγονότα.

Έρχεται 2 Απριλίου.

SNABBA CASH: ΕΥΚΟΛΟ ΧΡΗΜΑ

Οι ζωές μιας φιλόδοξης επιχειρηματία, ενός γοητευτικού μαφιόζου και ενός προβληματικού εφήβου συγκρούονται σε ένα απεγνωσμένο και σκοτεινό κυνήγι πλούτου.

Έρχεται 7 Απριλίου.

ΜΠΑΜΠΑ, ΜΕ ΝΤΡΟΠΙΑΖΕΙΣ! / DAD STOP EMBARASSING ME!

Ένας ανύπαντρος μπαμπάς και ιδιοκτήτης εταιρείας καλλυντικών έρχεται αντιμέτωπος με τα προβλήματα της πατρότητας, όταν η πεισματάρα κόρη του μετακομίζει μαζί του.

Έρχεται 14 Απριλίου

ΛΟΥΙΣ ΜΙΓΚΕΛ: Η ΣΕΙΡΑ / LUIS MIGUEL – THE SERIES

Καθώς η καριέρα του εκτοξεύεται, ο Λούις Μιγκέλ περνάει δύσκολα στην οικογενειακή του ζωή, εν μέσω προδοσιών, συγκλονιστικών αποκαλύψεων και μιας μεγάλης απώλειας.

Έρχεται 18 Απριλίου

ZERO

Ένας ντροπαλός έφηβος με την υπερδύναμη να γίνεται αόρατος μάχεται για να υπερασπιστεί τη φτωχή γειτονιά του, παρόλο που θέλει να ξεφύγει για να κυνηγήσει τα όνειρά του.

Έρχεται 21 Απριλίου.

ΣΚΙΕΣ ΚΑΙ ΟΣΤΑ / SHADOW AND BONE

Σκοτεινές δυνάμεις συνωμοτούν ενάντια στην ορφανή χαρτογράφο Αλίνα Στάρκοφ όταν εξαπολύει μια απερίγραπτη δύναμη που μπορεί να αλλάξει τη μοίρα του διαλυμένου κόσμου της.

Έρχεται 23 Απριλίου.

SEXIFY

Μια νέα γυναίκα και οι φίλες της ανακαλύπτουν τις σεξουαλικές σχέσεις και τον εαυτό τους μέσα από την προσπάθειά τους να δημιουργήσουν μια εφαρμογή για σεξ.

Έρχεται 28 Απριλίου.

Ο ΑΔΕΞΙΟΣ ΧΟΥΑΝΚΙΝΙ / THE UNREMARKABLE JUANQUINI

Οι οικογένειες Μοράλες και Ορντούζ έχουν μπλέξει κάτω από την ίδια στέγη. Όμως, ο αστυνόμος Γκονζάλεζ δεν τους αφήνει απ’ τα μάτια του, όπου κι αν κρύβονται.

Έρχεται 30 Απριλίου.

Ο ΑΘΩΟΣ / EL INOCENTE

Ένας ακούσιος φόνος οδηγεί έναν άντρα σε έναν σκοτεινό ιστό ίντριγκας και φόνων. Μόλις βρίσκει την αγάπη και την ελευθερία, ένα τηλεφώνημα επαναφέρει τον εφιάλτη.

Έρχεται 30 Απριλίου.

Πρωτότυπες Ταινίες

Ο ΚΑΟΥΜΠΟΪ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ / CONCRETE COWBOY

Ένας αντιδραστικός έφηβος πρέπει να περάσει το καλοκαίρι με τον αποξενωμένο πατέρα του και βρίσκει τη φιλία σε μια δεμένη κοινότητα της Φιλαδέλφεια με μαύρους καουμπόι.

Έρχεται 2 Απριλίου.

SKY HIGH/ HASTA EL CIELO

Αφού ερωτεύεται την Εστρέγια, ο Άνχελ, ένας μηχανικός από τα προάστια της Μαδρίτης, μπαίνει σε έναν κόσμο ληστειών και γίνεται ο στόχος ενός ανένδοτου ντετέκτιβ.

Έρχεται 2 Απριλίου.

ΕΧΕΙΣ ΔΕΙ ΠΟΤΕ ΠΥΓΟΛΑΜΠΙΔΕΣ; / HAVE YOU EVER SEEN FIREFLIES?

Ένα παιδί θαύμα, η επαναστάτρια κι ασεβής Γκιουλσερέν, αντιμετωπίζει τη μοναξιά, την αγάπη και την απώλεια ενάντια στο ρεύμα πολιτικών αναταραχών και κοινωνικών αλλαγών.

Έρχεται 9 Απριλίου.

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ/ NIGHT IN PARADISE

Κρυμμένος στο νησί Τζέτζου μετά από μια βάναυση τραγωδία, ένας αδικημένος και επικηρυγμένος μαφιόζος σχετίζεται με μια γυναίκα που έχει τους δικούς της δαίμονες.

Έρχεται 9 Απριλίου.

ΜΑΖΙ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ / RIDE OR DIE

Η Ρέι βοηθά τη γυναίκα που αγαπά να γλιτώσει από τον βίαιο άντρα της. Ενώ τις καταδιώκουν, τα αισθήματα που νιώθουν η μία για την άλλη φουντώνουν.

Έρχεται 15 Απριλίου.

ΠΕΣ ΜΟΥ ΠΟΤΕ / TELL ME WHEN

Ο εργασιομανής Γουίλ παγώνει την ανιαρή ζωή του στο Λ.Α. για να εκπληρώσει την τελευταία ευχή του παππού του: να δει τα αξιοθέατα της Πόλης του Μεξικού και να ερωτευτεί.

Έρχεται 23 Απριλίου.

ΠΕΣ ΜΟΝΟ ΤΟ ΝΑΙ / JUST SAY YES

Η ζωή της αθεράπευτα ρομαντικής Λότε αναστατώνεται, όταν τα σχέδιά της για τον τέλειο γάμο εκτροχιάζονται, την ίδια ώρα που η εγωκεντρική αδερφή της αρραβωνιάζεται.

Έρχεται 2 Απριλίου.

ΜΑΝΤΑΜ ΚΛΟΝΤ / MADAME CLAUDE

Στο Παρίσι της δεκαετίας του ’60, η επιρροή της μαντάμ Κλοντ ξεπερνά τα όρια της βιομηχανίας του σεξ, μέχρι που μια ευκατάστατη νεαρή γυναίκα απειλεί να αλλάξει τα πάντα.

Έρχεται 2 Απριλίου.

THUNDER FORCE

Δύο παιδικές φίλες έρχονται ξανά κοντά ως υπερηρωίδες που πολεμούν το έγκλημα, όταν η μία απ’ τις δύο εφευρίσκει μια φόρμουλα που χαρίζει υπερδυνάμεις.

Έρχεται 9 Απριλίου.

ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ / LOVE AND MONSTERS

Επτά χρόνια αφότου επέζησε από μια Αποκάλυψη τεράτων, ο δύσμοιρος Τζόελ αφήνει πίσω το άνετο υπόγειο καταφύγιό του σε μια προσπάθεια επανασύνδεσης με την πρώην του.

Έρχεται 14 Απριλίου.

ΛΑΘΡΕΠΙΒΑΤΗΣ / STOWAWAY

Ένα τριμελές πλήρωμα σε αποστολή στον Άρη έρχεται αντιμέτωπο με μια εξαιρετικά δύσκολη απόφαση, όταν ένας απροσδόκητος επιβάτης θέτει σε κίνδυνο τη ζωή όλων.

Έρχεται 22 Απριλίου.

ΟΣΑ ΨΙΘΥΡΙΖΕΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ / THINGS HEARD & SEEN

Ένα ζευγάρι από το Μανχάταν μετακομίζει στο Χάντσον Βάλεϊ κι ανακαλύπτει ότι ο γάμος του κρύβει μια σκοτεινή δύναμη που πάει κόντρα στην ιστορία του νέου σπιτιού.

Έρχεται 29 Απριλίου.

Πρωτότυπα Ντοκιμαντέρ

Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΔΕΩΝ / MAGICAL ANDES

Διασχίζοντας κι ενώνοντας επτά χώρες της Νότιας Αμερικής, οι Άνδεις έχουν πάντα ένα άλλο τοπίο, μια άλλη περιπέτεια, μια άλλη ιστορία να διηγηθούν. Ανακαλύψτε τες.

Έρχεται 1 Απριλίου.

WORN STORIES: ΤΟ ΡΟΥΧΟ ΕΙΧΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ / WORN STORIES

Αστεία, τρυφερή και συγκινητική σειρά ντοκιμαντέρ, στην οποία πραγματικοί άνθρωποι αποκαλύπτουν συναρπαστικές και αλλόκοτες ιστορίες για τα πιο σημαντικά ρούχα τους.

Έρχεται 1 Απριλίου.

ΝΤΟΛΙ ΠΑΡΤΟΝ: ΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΠΟ ΤΗ MUSICARES / DOLLY PARTON: A MUSICARES TRIBUTE

Σε μια υπέρλαμπρη βραδιά μουσικής και αναμνήσεων, μια κοινότητα θρυλικών καλλιτεχνών τιμά την Ντόλι Πάρτον ως το Πρόσωπο της Χρονιάς της MusiCares.

Έρχεται 7 Απριλίου.

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ / THIS IS A ROBBERY: THE WORLD’S BIGGEST ART HEIST

Το 1990, δύο άντρες ντυμένοι ως μπάτσοι εισβάλλουν σε μουσείο της Βοστώνης και κλέβουν έργα τέχνης μεγάλης αξίας. Μάθετε τα πάντα γι’ αυτό το ριψοκίνδυνο έγκλημα.

Έρχεται 7 Απριλίου.

MY LOVE: ΕΞΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΑΓΑΠΗΣ / MY LOVE: SIX STORIES OF TRUE LOVE

Έξι ζευγάρια σε διαφορετικά μέρη του κόσμου μοιράζονται την αγάπη τους που διαρκεί για δεκαετίες σε αυτά τα τρυφερά πορτρέτα που γυρίστηκαν μέσα σε έναν χρόνο.

Έρχεται 13 Απριλίου.

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΣΚΟΤΩΣΕΣ; / WHY DID YOU KILL ME?

Τα όρια ανάμεσα στη δικαιοσύνη και την εκδίκηση θολώνουν όταν μια οικογένεια χρησιμοποιεί τα social media για να βρει αυτούς που σκότωσαν την 24χρονη Κρίσταλ Θίομπολντ.

Έρχεται 14 Απριλίου.

Η ΖΩΗ ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΑΤΕΝΜΠΟΡΟ / LIFE IN COLOUR WITH DAVID ATTENBOROUGH

Με καινοτόμο τεχνολογία, αυτό το ντοκιμαντέρ εξερευνά τη φύση από μια νέα οπτική καθώς τα ζώα χρησιμοποιούν χρώμα για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν στην άγρια φύση.

Έρχεται 22 Απριλίου.

HEADSPACE: ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΝΟΥ / HEADSPACE GUIDE TO SLEEP

Αυτή η σειρά εξηγεί τα βασικά του ύπνου, όπως το πώς αποκοιμιόμαστε, την αϋπνία και τα όνειρα. Επιπλέον, κάθε επεισόδιο περιλαμβάνει έναν διαλογισμό χαλάρωσης.

Έρχεται 28 Απριλίου.